Да, вы можете похудеть сидя на жесткой диете, но помните — организм может включить обратную функцию и минимизировать расход жировой ткани. А каждая приобретенная калория будет сразу откладываться. А какой вред можно нанести здоровью — даже сложно оценить.

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А далее начинается самое неприятное:

Потеря мотивации и веры в себя.

Чувство стыда и подавленное настроение.

Переедание и другие расстройства пищевого поведения.

Ненависть к своему телу и себе.

Депрессия и т.д.

Не стоит также вестись на маркетинговые уловки, как низкокалорийный йогурт, полезное печенье или фитнес-батончики. Чаще всего такие продукты не могут похвастаться хорошим составом. Например, в фитнес-батончиках может быть переизбыток сахара, жиров и углеводов. Всегда читайте внимательно состав и не верьте рекламе!

Худеть нужно без строгих диет / Фото Pixabay

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Вы можете быстро похудеть только сформировав здоровые привычки и пересмотрев свое отношение к еде.

Вот несколько моих советов для быстрого снижения веса: