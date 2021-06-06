Да, вы можете похудеть сидя на жесткой диете, но помните — организм может включить обратную функцию и минимизировать расход жировой ткани. А каждая приобретенная калория будет сразу откладываться. А какой вред можно нанести здоровью — даже сложно оценить.

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А далее начинается самое неприятное:

  • Потеря мотивации и веры в себя.
  • Чувство стыда и подавленное настроение.
  • Переедание и другие расстройства пищевого поведения.
  • Ненависть к своему телу и себе.
  • Депрессия и т.д.

Не стоит также вестись на маркетинговые уловки, как низкокалорийный йогурт, полезное печенье или фитнес-батончики. Чаще всего такие продукты не могут похвастаться хорошим составом. Например, в фитнес-батончиках может быть переизбыток сахара, жиров и углеводов. Всегда читайте внимательно состав и не верьте рекламе!

Худеть нужно без строгих диет / Фото Pixabay

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Вот несколько моих советов для быстрого снижения веса:

  • Самое простое и самое сложное правило — пейте больше воды. Ограничьте соки, сладкую воду, кофе, чай и алкоголь.
  • Не бойтесь углеводов – они нужны нашему организму и это миф, что из-за них полнеют. Без полезных углеводов вы не будете худеть.
  • Хорошенько пережевывайте пищу. Это позволяет быстрее почувствовать насыщение и уменьшить объем съеденной пищи.
  • Не заедайте эмоции! Еда должна быть в удовольствие и для насыщения, но не как способ снятия стресса.
  • Соблюдайте режим сна – постоянные недосыпы приводят к набору веса.
  • Обязательно сохраняйте подвижность в течение дня. Спорт и прогулки залог красивой фигуры.