Сейчас на стационарном лечении находятся почти 2,5 тысячи детей с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на наличие болезни. Об этом Кузин рассказал во время брифинга 2 февраля.

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Занято более 50% коек, предназначенных для их лечения. С начала года количество госпитализированных детей выросло втрое,

– рассказал санврач.

Как защитить детей от коронавируса

В Украине можно вакцинировать детей с 12 лет. Для этого используется вакцина Comirnaty от Pfizer. Согласно данным CDC, препарат на 93% эффективен против госпитализации подростков в возрасте с 12 до 18 лет.

Родителям младших детей в Минздраве советуют напомнить своим малышам о том, как мыть руки, рассказать об этикете кашля и научить физической дистанции.

Если у малыша появились симптомы ОРВИ, его стоит оставить дома.

Вакцинируйтесь сами и вакцинируйте детей. Защитите здоровье,

– добавил Кузин.

Заболеваемость коронавирусом среди детей в Украине: последние данные

Заметим, что в течение 1 февраля в Украине зарегистрировали 35 014 новых случаев заражения коронавирусом. Известно, что среди новых пациентов 4 190 детей.

Ранее в НАН рассказали, что доля госпитализированных среди COVID-пациентов в возрастной категории 0 – 9 лет превысила соответствующую долю в категории 60 – 69 лет. По словам ученых, это указывает на "смещение свойств вируса".