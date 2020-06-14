Дело Гандзюк: Мангера якобы из-за проблем с сердцем не будет в суде 15 июня
Адвокат подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера заявил, что его подзащитный не прибудет 15 июня в суд. У него вроде бы проблемы с сердцем. Хотя активисты убеждены, что мужчины прячут в больнице от суда.
Защитник Мангера о состоянии его здоровья
Владислав Мангер находится в больнице. Полицейские 14 июня сообщили ему об обязанности прибыть 15 июня в суд, сообщает "Громадське" со ссылкой на слова адвоката Дмитрия Ильченко.
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Два сотрудника полиции зашли в реанимационное отделение, зачитали Мангеру постановление о том, что он обязан прибыть в суд, а они обязаны его сопровождать,
– заявил Ильченко.
По его словам, Мангер ответил, что не может физически доехать до Киева. После этого полиция обратилась к врачу.
Адвокат пояснил, что медики выдали справку о стабильно тяжелом состоянии его подзащитного и возможном обострении. Мангер вроде бы хочет ехать на заседание, однако слушает предостережения врачей.
В больницу приехали активисты
В то же время в больницу приезжали активисты и друзья Гандзюк. Однако их не пустили в помещение.
Херсонская полиция не вручила Мангеру повестку на завтрашний суд. Его спрятали в реанимации и ограничили доступ, – отметил Александр Власов.
Прокурор по делу Андрей Синюк отметил, что полиции передали постановление суда. А 15 июня в суде будут ждать объяснений.
Обратите внимание Мы знаем, кто заказал убийство Гандзюк, – Зеленский
Завершение расследования по делу Гандзюк: что известно
- 27 апреля СБУ и Генпрокуратура сообщила, что завершила досудебное расследование в деле об убийстве Екатерины Гандзюк.
- Выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру.
- Это спровоцировало протесты активистов, а отец погибшей Екатерины Гандзюк раскритиковал завершение следствия.
- В Офисе генпрокурора отметили – прокурор пришел к выводу, что оснований для составления обвинительного акта в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника одного из депутатов облсовета Алексея Левина (Москаленко) достаточно.
- 25 мая суд оставил подозреваемого Алексея Левина под стражей до июля.
Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: видео