Адвокат підозрюваного в замовленні нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Владислава Мангера заявив, що його підзахисний не прибуде 15 червня до суду. У нього начебто проблеми зі серцем. Хоча активісти переконані, що чоловіка ховають у лікарні від суду.

Захисник Мангера про стан його здоров’я

Владислав Мангер перебуває у лікарні. Поліцейські 14 червня повідомили йому про обов’язок прибути 15 червня до суду, повідомляє "Громадське" з посиланням на слова адвоката Дмитра Ільченка.

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Два працівники поліції зайшли до реанімаційного відділення, зачитали Мангеру ухвалу про те, що він зобов’язаний прибути до суду, а вони зобов’язані його супроводжувати,

– заявив Ільченко.

За його словами, Мангер відповів, що не може фізично доїхати до Києва. Після цього поліція звернулася до лікаря.

Адвокат пояснив, що медики видали довідку про стабільно важкий стан його підзахисного та можливе загострення. Мангер начебто хоче їхати на засідання, однак слухає застереження лікарів.

У лікарню приїхали активісти

Водночас до лікарні приїжджали активісти та друзі Гандзюк. Однак їх не пустили у приміщення.

Херсонська поліція не вручила Мангеру повістку на завтрашній суд. Його сховали в реанімації й обмежили доступ, – зазначив Олександр Власов.

Прокурор у справі Андрій Синюк зазначив, що поліції передали ухвалу суду. А 15 червня у суді чекатимуть пояснень.

Важливо! На попереднє засідання Мангера не з’явився, не повідомивши причину. Суд дав дозвіл на примусовий його привід 15 червня.

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Завершення розслідування у справі Гандзюк: що відомо

27 квітня СБУ та Генпрокуратура повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.

Це спровокувало протести активістів, а батько загиблої Катерини Гандзюк розкритикував завершення слідства.

В Офісі генпрокурора наголосили – прокурор дійшов висновку, що підстав для складання обвинувального акту щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника одного з депутатів облради Олексія Левіна (Москаленка) достатньо.

25 травня суд залишив підозрюваного Олексія Левіна під вартою до липня.

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