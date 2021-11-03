Люди массово подвергли критике дочь актера. Дело в том, что она опубликовала провокационное фото спустя почти 2 недели после того, как ее отец был причастен к смерти оператора Галины Хатчинс.
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Болдуин жаловалась на домашнее празднование
Девушка написала, что осталась на празднование Хеллоуина дома. Дочь актера пожаловалась, что ограничилась лишь домашней вечеринкой с друзьями, текилой и просмотром ужасов.
Репортеры и папарацци пленили всю мою улицу. Им очень весело, и они нашли пригодный случай для того, чтобы вмешиваться в мою конфиденциальность. Мы не думали, что будем праздновать,
– подчеркнула Болдуин.
Дочь Болдуина в провокативном образе / Фото из инстаграма Айрленд Болдуин
Как отреагировали в сети
На инстаграм-сообщение в комментариях отреагировали тысячи человек. Увиденное прокомментировали по-разному, но большинство заметили, что хеллоуинский образ был неуместен в связи с трагической смертью Хатчинс.
- "Довольно необдуманный "костюм" для публикации";
- "У Андроса (сына Галины Хатчинс – 24 канал) Хеллоуин был еще хуже";
- "Насколько же ты ужасно безразлична. Извини, но это так дико неуместно и бесчувственно";
- "Передавай поздравления своей маме. Она же у тебя до сих пор есть".
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В то же время многие пользователи поддержали Айрленд Болдуин. По их мнению, ее вины в смерти оператора нет, и дочь Болдуина имеет право праздновать Хэллоуин, как хочет.
- "Вы выглядите великолепно";
- "Я рад, что тебе было весело";
- "Очень рад, что вы все еще можете наслаждаться этим днем";
- "Она не имела и не имеет никакой причастности к трагедии. Пусть празднует".
Сам Алек Болдуин вместе с семьей также сделали фотографию в хеллоуинских образах. Однако они были более благоразумны в выборе костюмах.
Алек Болдуин с женой и детьми / Фото из инстаграма Хиларии Болдуин
Гибель Галины Хатчинс: главное
- Галину Хатчинс застрелили 21 октября 2021 года в штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Ржавчина". Это сделал актер Алек Болдуин прямо на съемочной площадке.
- В Украине подтвердили, что 42-летняя оператор имела украинское гражданство. Она получила высшее образование в Киеве и переехала в США, чтобы построить карьеру в кинематографе.
- Актер должен был стрелять из реквизитного пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Очевидец объяснил, что несчастный случай произошел из-за пропусков зажигания оружия с холостыми патронами.
- Осколки пули разлетелись и попали еще в 2 человек, когда актер выстрелил. Тяжелое ранение получил режиссер ленты Джоэл Соуз. Его отвезли в больницу, сейчас он чувствует себя хорошо.