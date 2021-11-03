Люди масово розкритикували доньку актора. Річ у тім, що вона опублікувала провокативне фото майже через 2 тижні після того, як її батько був причетний до смерті операторки Галини Гатчінс.
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Болдвін скаржилась на домашнє святкування
Дівчина написала, що залишилась на святкування Геловіну вдома. Донька актора поскаржилась, що обмежилась лиш домашньою вечіркою з друзями, текілою та переглядом фільмом жахів.
Репортери та папараці заполонили всю мою вулицю. Їм дуже весело, і вони знайшли принагідний випадок для того, щоб втручатися в мою приватність. Ми не думали, що святкуватимемо,
– наголосила Болдвін.
Донька Болдвіна у провокативному образі / Фото з інстаграму Айрленд Болдвін
Як відреагували в мережі
На інстаграм-допис у коментарях відреагувало тисячі людей. Побачене прокоментували по-різному, але більшість зауважили, що геловінський образ був недоречним у зв'язку з трагічною смертю Гатчінс.
- "Досить необдуманий "костюм" для публікації";
- "В Андроса (сина Галини Гатчінс – 24 канал) Геловін був іще гірший";
- "Наскільки ж ти жахливо байдужа. Вибач, але це так дико недоречно та нечуйно";
- "Переказуй вітання своїй мамі. Вона ж у тебе досі є".
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Водночас чимало користувачів підтримали Айрленд Болдвін. На їхню думку, її провини у смерті операторки немає, і донька Болдвіна має право святкувати Геловін, як хоче.
- "Ви маєте чудовий вигляд";
- "Я радий, що тобі було весело";
- "Дуже радий, що ви все ще можете насолоджуватися цим днем";
- "Вона не мала і не має жодної належності до трагедії. Нехай святкує".
Сам Алек Болдвін разом із сім'єю також зробили світлину в геловінських образах. Проте вони були розсудливіші у виборі костюмах.
Алек Болдвін із дружиною та дітьми / Фото з інстаграму Гіларії Болдвін
Загибель Галини Гатчінс: головне
- Галину Гатчінс застрелили 21 жовтня 2021 року у штаті Нью-Мексико під час знімань вестерну "Іржа". Це зробив актор Алек Болдвін прямо на знімальному майданчику.
- В Україні підтвердили, що 42-річна операторка мала українське громадянство. Вона здобула вищу освіту в Києві й переїхала у США, щоб будувати кар'єру в кінематографі.
- Актор мав стріляти з реквізитного пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами. Очевидець пояснив, що нещасний випадок стався через пропуски запалювання зброї з холостими патронами.
- Осколки кулі розлетілися і потрапили ще у 2 людей, коли актор вистрелив. Важке поранення отримав режисер стрічки Джоел Соуз. Його відвезли до лікарні, зараз він почувається добре.