Об этом сообщил педагог Виктор Громовой. Именно он встретил британского медика в центре Львова.

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Мужчина рассказал, что уже проехал 3500 километров, но его главная цель – Киев.

Медик сказал, что приехал из Лондона, едет в Киев спасать людей. Ну как они (россияне – ред) могут нас победить со своими демотивованими "зелеными недочеловечками"?! Сюда же теперь прибывают пассионарные личности со всего мира,

– написал Виктор Громовой.

Добавим, что одним из таких добровольцев стал снайпер "Вали", который прибыл в Украину из Канады. Раньше он отстреливал террористов, а теперь будет искать прицелом россиян. "Вали" откликнулся на призыв Зеленского к иностранцам присоединиться к сопротивлению против оккупантов.

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