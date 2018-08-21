ЕС обратился к РФ с требованием освободить Сенцова

Европейский Союз призывает Россию немедленно освободить Олега Сенцова и всех незаконно задержанных украинских политзаключенных.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, говорится на странице представительства в Twitter.

100 дней голодовки в тюрьме, состояние здоровья Олега Сенцова быстро ухудшается. ЕС призывает Россию немедленно освободить его и всех незаконно задержанных украинских граждан в России и на Крымском полуострове,

– отмечается в сообщении.

Mingarelli: 100 days into a hunger strike in prison, Oleg #Sentsov health condition is deteriorating rapidly. #EU calls on #Russia to immediately release him and all illegally detained Ukrainian citizens in Russia and on the Crimean peninsula. #FreeSentsov — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 21 серпня 2018 р.

Напомним, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который 100 дней голодает в колонии осознает возможные последствия длительного голодания для здоровья и "понимает, что его могут не спасти". Ранее ЕС отреагировал на ухудшение состояния здоровья Олега Сенцова и заявил, что ожидает от РФ предоставления ему необходимого лечения.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 году российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.