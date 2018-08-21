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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

ЕС обратился к РФ с требованием освободить Сенцова

19 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото из открытых источников

Европейский Союз призывает Россию немедленно освободить Олега Сенцова и всех незаконно задержанных украинских политзаключенных.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, говорится на странице представительства в Twitter.

100 дней голодовки в тюрьме, состояние здоровья Олега Сенцова быстро ухудшается. ЕС призывает Россию немедленно освободить его и всех незаконно задержанных украинских граждан в России и на Крымском полуострове,
– отмечается в сообщении.

 

Напомним, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который 100 дней голодает в колонии осознает возможные последствия длительного голодания для здоровья и "понимает, что его могут не спасти". Ранее ЕС отреагировал на ухудшение состояния здоровья Олега Сенцова и заявил, что ожидает от РФ предоставления ему необходимого лечения.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 году российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

хронИка СОБЫТИЙ
Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Евросоюз Олег Сенцов голодовка
Источник: 24 канал
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