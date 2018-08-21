ЄС звернувся до РФ з вимогою звільнити Сенцова

Європейський Союз закликає Росію негайно звільнити Олега Сенцова та всіх незаконно затриманих українських політв'язнів.

Про це повідомив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, йдеться на сторінці представництва у Twitter.

100 днів голодування у в'язниці, стан здоров'я Олега Сенцова швидко погіршується. ЄС закликає Росію негайно звільнити його та всіх незаконно затриманих українських громадян у Росії та на Кримському півострові,

– зазначається у повідомленні.

Mingarelli: 100 days into a hunger strike in prison, Oleg #Sentsov health condition is deteriorating rapidly. #EU calls on #Russia to immediately release him and all illegally detained Ukrainian citizens in Russia and on the Crimean peninsula. #FreeSentsov — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 21 серпня 2018 р.

Нагадаємо, незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов, який 100 днів голодує у колонії, усвідомлює можливі наслідки тривалого голодування для здоров'я і "розуміє, що його можуть не врятувати". Раніше ЄС відреагував на погіршення стану здоров’я Олега Сенцова та заявив, що очікує від РФ надання йому необхідного лікування.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?

Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.