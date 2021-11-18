Тепер маємо комбо. Відразу 2, що не менш важливо, українські компанії отримали відповідну можливість: НАК "Нафтогаз" та "Оператор ГТС України".

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Ба більше, у Німеччині дуже навіть радіють тому, що офіційний Київ не залишився осторонь: не образився на партнерів; не сказав традиційне "Ой, все. Ми вас попереджали, ви нас не послухали, тепер що хочете, те й робіть".

Всидіти на двох стільцях не вдасться

Київ зробив все можливе, щоб, так би мовити, бути всередині процесу. Бо та ж "ГТС України", кажуть, вже має свою унікальну експертизу у питаннях транспортування газу до Євросоюзу. Тож вони дуже розраховують на її знання та досвід у цьому процесі.

Участь у процесі сертифікації НАК "Нафтогазу" дозволить провести процедуру максимально прозоро. Найголовніше, згідно з буквами закону і третім енергетичним пакетом.

В ньому мовиться, що одна і та ж компанія (у їхньому випадку це "Газпром") не може бути одночасно і власником труби, і постачальником газу.



Європа не ведеться на газовий шантаж Росії / Фото Nord Stream 2

Простіше кажучи, всидіти одним місцем на двох стільцях одночасно не вийде. Тож вирішуйте: або передавайте управління "Північним потоком-2" сторонній компанії, або звертайте ваші комунікації і йдіть, звідки прийшли.

Україна може створити проблеми для Кремля

Ба більше, у третьому енергетичному пакеті мовиться і про те, що використовувати потужності газопроводу тому ж таки "Газпрому" можна, але лише на 50%. Іншою ж частиною пропускної спроможності треба ділитись зі стороннім постачальникам.

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Якщо коротко, то скажу, що одне дорівнює другому. Будьмо реалістами. Чи можемо ми повністю заблокувати, закрити і забути про "Північний потік-2", ніби його і не було ніколи? Якщо це не паралельний Всесвіт, то ні.

Але в наших силах створити "Газпрому", Росії, Кремлю і "Північному потоку-2" максимально багато проблем із цією самою сертифікацією.

Водночас нам навіть їх вигадувати не доведеться. Потрібно просто змусити Росію грати за європейськими правилами.

Ми готові надати свою юридичну позицію регулятору вже найближчим часом. Вона ґрунтується на тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований без повної відповідності європейському і міжнародному законодавству. Юрій Вітренко Глава "Нафтогазу"

Ще він не може поки бути сертифікований, бо компанія Nord Stream 2 AG вирішила не змінювати свою "прописку" зі Швейцарії на Німеччину, а просто відкрити в останній дочірне підприємство.

В польській заявці, і в заявці "Опертора ГТС України", така ж позиція була і в "Нафтогазу" – ми всі звертали увагу, що юридична форма "Північного потоку-2" не відповідає вимогам європейського законодавства. Ми не допустимо і уважно слідкуватимемо, щоб не створювали якісь фіктивні компанії або компанії, які частково задовольняють вимоги. Ольга Бєлькова Директорка з міжнародних відносин "Оператора ГТС України"

Тож німецький регулятор наших експертів почув і тимчасово зупинив процедуру сертифікації. Принаймні, поки основні активи та людські ресурси не передадуть дочірній компанії.

Німеччина грає за своїми правилами

Важливо уточнити, чому Німеччина з такою педантичністю дістала всі свої правила і намагається змусити Росію за ними грати.

Бо вона чудово розуміє, що якщо зараз не загнати Кремль в ці рамки закону, то вже далі сама Росія поставить Німеччину і всю Європу у рамки повного беззаконня і суцільного шантажу – те, що Путін вміє робити найкраще.



Німеччина хоче загнати Кремль в рамки закону / Фото Getty Images

Домінуюче становище "Газпрому" під час запуску "Північного потоку-2" несе загрозу для конкуренції на ринках і Словаччини, і Угорщини, і Чехії, і Австрії, і Польщі. Тому у питанні сертифікації, зокрема останні, виступають з нами єдиним фронтом.

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Польські компанії теж подали документи для сертифікації Nord Stream 2 AG. Але не для того, щоб стати нам конкурентами, а для того, щоб разом з нами:

виснажити Кремль;

зберегти транзит територією України;

в ідеалі, змусити Путіна визнати, що він програв.

У нас (із колегами в Польщі – 24 канал) – одностайність у поглядах на вплив "Північного потоку-2", на всю енергетичну безпеку. Тут у нас єдина позиція – і в Україні, і в Польщі. Річ у тому, що у сертифікації беруть участь не країни, а компанії, які мають довести свої комерційні інтереси. Ольга Бєлькова Директорка з міжнародних відносин "Оператора ГТС України"

Найдивніше у цій ситуації, що Кремль мовчить. Рупор Кремля Ольга Скабєєва поки жодним словом не коментує ситуацію, що дуже підозріло. Може, вони просто поки дуже сильно зайняті іншою грою у миротворців.

Рупор Кремля грає у миротворців

Днями Путін видав наказ, який дозволяє тепер окремим районам Донецької і Луганської областей брати участь у державних тендерних закупівлях в Росії. Держава-агресорка сказала всьому світу, що тепер офіційно торгуватиме з окупованими територіями.



Путін робить наступний крок окупації України / Фото Getty Images

Не те щоб вона не торгувала до, просто робила це не офіційно: і сировину постачала не офіційно, і зарплати робочим теж платить не офіційно. Тепер всі карти на столі. Для чого?

Я б звісно могла припустити, що така у Путіна благородна мета, але ні. Найімовірніше, це – наступний крок окупації України, після видачі російських паспортів.

Також це банальне бажання виглядати в очах знищених і розграбованих ним же районах – супергероєм, який прийшов їм на допомогу.

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Окрім цього, Путін хоче банально "насолити" Україні. Бо, за словами представника Донецька у Тристоронній контактній групі Дениса Казанського, ці товари – в рази дорожчі за російські.

Тому просто не можуть скласти їм конкуренцію. Про все це, звісно, Путін змовчав, а ми – ні. Бо мовчати – точно не наша сильна сторона, особливо коли ми знаємо правду.