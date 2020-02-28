08:40
28 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 НОВОСТИ ТУРЦИИ НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Двойники Путина существуют. Назначение российских робокопов
      Вєсті Кремля
      23:32, 27 февраля
      Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой
      Вєсті.UA
      19:50, 27 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 НОВОСТИ ТУРЦИИ НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Фрейд бы плакал: експомичник Путина Сурков обиженный

      -
      Владислав Сурков / gettyimages.com

      Владислав Сурков дал интервью, где в довольно радикальной и остроумной форме сообщил, что Украины нет. Текст правда хорош, но тут вот какое дело.

      Чуть меньше ста лет назад не менее остроумный Зигуменд Фрейд опубликовал статью, в которой достаточно интересно описал механизм сознательного вытеснения.

      Читайте также: Легко ли экс-помощник Путина Сурков сдаст свои позиции Козаку: версия политолога

      Она называлась "Отрицание", и в ней старик Зигмунд рассказывает, как через радикальное отрицание мышление освобождается от напряжения, обусловленного невозможностью достичь чего-либо в реальной жизни. Дело в том, говорит Фрейд, что впуская тот или иной объект или субъект в свою жизнь, человек оценивает не только его привлекательность и нужность, но и насколько он доступен и позволяют ли обстоятельства им завладеть. И самый ранний способ справляться с недоступным – отказ принять его существование. Во взрослом возрасте отрицание – это нечто среднее между желанием владеть, осуждением за то, что это невозможно и наконец защитным рефлексом от собственных мучений.

      Владиславу Суркову тяжело и неприятно осознавать тот факт, что Украина – та, на которую он потратил столько сил, – ему недоступна. Он понимает и уже открыто признает, что добровольно Украина не будет в составе какой-либо геополитической формации с Российской Федерацией. Более того, он находится на стадии, когда открыто признает, что даже к братскому союзу Украину придется склонять принудительно.

      Владиславу Суркову обидно. Мы его понимаем. Отрицание неприятной реальности во исполнение своих желаний очень распространено у маленьких детей.

      Но с этим придется смириться. Это интервью еще раз доказывает, что Украина не просто есть, но именно такая – свободная и открытая – еще более привлекательна.

      А в целом интервью хорошее. Особенно в части медитации.

      Обратите внимание: Российский политик с украинскими корнями: что известно про Дмитрия Козака

      Нападение россиян на турецких военных в Сирии: как реагируют в мире
      сегодня
      Автор: Мустафа Найєм
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Новости России Публикации Российская пропаганда Психология
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:01 Оккупация Беларуси Россией: эксперты проанализировали возможные сценарии
      Анатолій Максимов
      сегодня , 06:50 Как живут дети украинских политиков за рубежом
      Ярослав Голобородько
      27 февраля , 14:03 Влияет ли коронавирус на Украину?
      27 февраля , 14:00 Orbi Luxe Palace: почему вы захотите инвестировать в недвижимость в солнечном Батуми
      сегодня , 00:01 "Шахтер" в сумасшедшем матче с шестью голами пробился в 1/8 финала Лиги Европы – видео
      Юрій Семенюк
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук