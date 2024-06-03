Защита обвиняемого просила суд не продлевать арест для своего подзащитного. А адвокат потерпевшей стороны настаивал на продлении срока пребывания сотрудника УГО в СИЗО.
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Грозит пожизненное
Прокурор отметила, что в случае назначения альтернативной меры пресечения, военный может скрываться от следствия. Адвокат семьи погибшего подростка тоже считает, что существует риск побега обвиняемого от правосудия. По словам юриста, мужчине грозит пожизненное заключение, а потому собственно он может попытаться избежать ответственности в случае освобождения его из-под стражи.
Зато, адвокат военного считает продление ареста необоснованным. Он отметил, что тот ранее не был судим, не привлекался к уголовной ответственности, женат и имеет место жительства. А потому, по мнению защиты, риски возможного побега являются надуманными.
В конце концов, Шевченковский районный суд решил оставить под стражей обвиняемого еще на 2 месяца. В СИЗО тот находиться до 1 августа без права внести залог.
Семья убитого Максима требует строжайшего наказания для виновника. Отец подростка заявил, что не будет подавать гражданский иск о материальном возмещении за гибель сына. "Нам нужно пожизненное наказание", – подчеркнул мужчина.
У здания суда сегодня собрались также одноклассники и друзья подростка. Они пришли с плакатами и фотографиями погибшего.
Следующее заседание по делу состоится 18 июня.
Гибель подростка на фуникулере: что известно
- В Киеве вечером, 7 апреля, 16-летний Максим Матерухин вместе с друзьями поднимался на фуникулере. Вместе с ребятами в кабинке ехал 30-летний военный Управления государственной охраны Украины Артем Косов.
- Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Он спросил Максима, готов ли тот отдать Родине долг. Парень ответил утвердительно.
- После выхода из вагона фуникулера на верхней станции Косов толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. От полученных ранений парень погиб на месте.
- Осознав, что он натворил, правоохранитель пытался спасти подростка. Он просил у работницы фуникулера жгут, однако было слишком поздно.
- Злоумышленника задержали на месте.
- Впоследствии мужчине объявили подозрение в умышленном убийстве.
- 9 апреля суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей до 5 июня без права внесения залога.