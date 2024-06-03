Захист обвинуваченого просив суд не продовжувати арешт для свого підзахисного. А адвокат потерпілої сторони наполягав на подовженні терміну перебування співробітника УДО у СІЗО.

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Загрожує довічне

Прокурор зазначила, що у разі призначення альтернативного запобіжного заходу, військовий може переховуватися від слідства. Адвокат сім'ї загиблого підлітка теж вважає, що існує ризик втечі обвинуваченого від правосуддя. За словами юриста, чоловікові загрожує довічне ув'язнення, а тому власне він може спробувати уникнути відповідальності у разі звільнення його з-під варти.

Натомість, адвокат військового вважає продовження арешту необгрунтованим. Він наголосив, що той раніше не був судимий, не притягався до кримінальної відповідальності, одружений і має місце проживання. А тому, на думку захисту, ризики щодо можливої втечі є надуманими.

Зрештою, Шевченківський районний суд вирішив залишити під вартою обвинуваченого ще на 2 місяці. У СІЗО той перебувати до 1 серпня без права внести заставу.

Родина вбитого Максима вимагає найсуворішого покарання для винуватця. Батько підлітка заявив, що не подаватиме цивільного позову щодо матеріального відшкодування через загибель сина. "Нам потрібне пожиттєве покарання", – наголосив чоловік.

Біля будівлі суду сьогодні зібралися також однокласники та друзі підлітка. Вони прийшли з плакатами та фотографіями загиблого.

Наступне засідання у справі відбудеться 18 червня.

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