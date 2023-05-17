Трагедия произошла 13 мая на детской площадке городка "Сказка". В настоящее время правоохранители проводят расследование.

К теме Играя на батуте: в Николаеве трагически погибла 4-летняя девочка

Владелице батута избрали меру пресечения

В Николаеве Заводской районный суд избрал меру пресечения владелице надувного бутута, на котором погибла 4-летняя девочка. Ее взяли под стражу.

Ей объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца,

– сообщила Антонина Лашта, представитель полиции Николаевской области.

По предварительным выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате удушения.

Заметьте Загадочная смерть: в Тернопольской области в частном ставке погибли люди

Кратко о трагедии в Николаеве

На территории детского городка в Николаеве 13 мая погибла девочка в возрасте почти 4 лет. Она играла на надувном батуте и запуталась в петлях на стенке одного из его отделений.

Заместитель начальника ГУНП – начальник следственного управления Эдуард Соловьев рассказал, что после трагедии следователи Николаевского районного управления полиции задержали 45-летнюю владелицу батута.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о "Нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель людей или другие тяжкие последствия". Женщине грозит 8 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.