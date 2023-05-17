Трагедія сталася 13 травня на дитячому майданчику містечка "Казка". Наразі правоохоронці проводять розслідування.
До теми Граючись на батуті: у Миколаєві трагічно загинула 4-річна дівчинка
Власниці батута обрали запобіжний захід
У Миколаєві Заводський районний суд обрав запобіжний захід власниці надувного бутута, на якому загинула 4-річна дівчинка. Її взяли під варту.
Їй оголосили про підозру й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці,
– повідомила Антоніна Лашта, речниця поліції Миколаївської області.
За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення.
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Коротко про трагедію у Миколаєві
На території дитячого містечка у Миколаєві 13 травня загинула дівчинка віком майже 4 роки. Вона бавилася на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з його відділень.
Заступник начальника ГУНП – начальник слідчого управління Едуард Соловйов розповів, що після трагедії слідчі Миколаївського районного управління поліції затримали 45-річну власницю батута.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки". Жінці загрожує 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.