В Окружной административный суд Киева с обысками пришли силовики. На митинге против языкового закона Бужанского под Радой вспыхнули столкновения. Ирину Верещук выбрали кандидатом от "Слуги народа" в мэры Киева на ближайших выборах. Боевики передали украинской стороне тело, возможно принадлежавшее медику Илину. Такими были главные новости четверга, 17 июля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Обыски в Окружном админсуде

Силовики 17 июля посетили Окружной административный суд Киева с обысками. С 12:00 к зданию никого не пускают, а кабинеты обыскивают выборочно.

Важно Обыски в Окружном суде Киева: скандальному Вовку и нескольким судьям вручили подозрения

Следственные действия могут касаться расследования дел Майдана. В НАБУ отметили, что ищут документы, которые могут быть важны для следствия. В то же время суд обвиняет правоохранительные органы в попытках его "дискредитировать". В ОАСК отмечают, что начиная с 2015 года, это уже далеко не первая такая попытка.

Судьям вручили подозрения

Главе суда Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям и председателю Государственной судебной администрации вручили подозрения.

По словам редактора издания Цензор.net Юрия Бутусова, судьям инкриминируют создание преступной группировки и захват власти. Основанием стали записи из кабинета Вовка, где он рассказывал, как с помощью решения суда планирует давить на различные органы власти.

Что известно про Окружной админсуд Киева? Это киевский специальный суд первой инстанции. Он рассматривает административные дела, в которых хотя бы одной из сторон является орган исполнительной власти или местного самоуправления. Председателем суда является Павел Вовк. Из-за своего частого участия в разнообразных скандалах Вовк является едва ли не самым известным в Украине судьей.

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Митинг против языкового закона Бужанского

Неравнодушные украинцы вышли под Верховную Раду, протестуя против законопроекта о возвращении русского языка в школьное образование. Во время акции протеста вспыхивают стычки. Среди митингующих – представители "Демократического топора", ВО "Свобода" и Нацкорпуса. Люди держали в руках плакаты с призывами защитить украинский язык.

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Из веток участники соорудили импровизированный костер, над которым повесили табличку "Не подливайте масла в огонь – не трогайте язык". Также митингующие зажгли файеры.

Участники зажгли файеры / Фото Андрея Костюка, 24 канал

Столкновения во время акции

Акция не прошла спокойно. Время от времени под зданием Рады вспыхивали стычки между участниками и правоохранителями, которые пытались оттеснить людей. Митингующие распыляли слезоточивый газ.

Что предусматривает законопроект Бужанского

Законопроект откладывает на 3 года переход украинских школ, где есть русский язык преподавания, на украинский. Таким образом русский приравнивают к языкам стран ЕС. Законопроект подал одиозный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

За принятым ранее законом о государственном языке предполагалось, что с русского на украинский в школах перейдут с 2020 года, а из языков ЕС – с 2023 года. Однако теперь "слуга народа" предлагает эту разницу убрать.

Верещук – кандидат в мэры Киева

Фракция "Слуга народа" выбрала кандидатом в мэры Киева Ирину Верещук. Теперь она поборется за кресло мэра столицы на местных выборах. В прошлом Верещук была мэром Равы-Русской, а в 2019 году избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 29 в списке, как беспартийная.

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Политолог Игорь Рейтерович назвал основные преимущества и препятствия Верещук на пути к получению должности.

Помехи

кандидатка не киевлянка;

сделала не одно довольно неоднозначное заявление. К примеру, выступала против НАТО;

Преимущества

неплохой публичный образ;

имеет определенный опыт местного управления;

гендерная тема может использоваться.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. На них будут избирать городских глав и депутатов поселковых, городских и областных советов. Выборы не будут проходить на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в АР Крым.

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Боевики передали украинцам тело

Оккупанты наконец передали украинской стороне тело павшего героя. Погибший может быть военным медиком Николаем Илиным, которого убили боевики 13 июля – во время эвакуационной операции вблизи Зайцевого.

Тело погибшего военного перевезли на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Марьинка". Пока нет подтверждений того, что погибший является военным медиком. Однако вскоре это подтвердит или опровергнет ДНК-идентификация.

Что известно о гибели Николая Илина