До Окружного адміністративного суду Києва з обшуками прийшли силовики. На мітингу проти мовного закону Бужанського під Радою спалахнули сутички. Ірину Верещук обрали кандидаткою від "Слуги народу" у мери Києва на найближчих виборах. Бойовики передали українській стороні тіло, що може бути медиком Іліним. Такими були головні новини четверга, 17 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Обшуки в Окружному адмінсуді

Силовики 17 липня завітали до Окружного адміністративного суду Києва з обшуками. З 12:00 до будівлі нікого не пускають, а кабінети обшукують вибірково.

Важливо Обшуки в Окружному суді Києва: скандальному Вовку і декільком суддям вручили підозри

Слідчі дії можуть стосуватися розслідування справ Майдану. У НАБУ зазначили, що шукають документи, які можуть бути важливими для слідства. Водночас суд звинувачує правоохоронні органи у спробах його "дискредитувати". В ОАСК наголошують, що починаючи з 2015 року, це вже далеко не перша така спроба.

Суддям вручили підозри

Очільнику суду Павлу Вовку, його заступнику, п'ятьом суддям та голові Державної судової адміністрації вручили підозри.

За словами редактора видання Цензор.net Юрія Бутусова, суддям інкримінують створення злочинного угруповання й захоплення влади. Підставою стали записи з кабінету Вовка, де він розповідав, як через рішення суду планує тиснути на різні органи влади.

Що відомо про Окружний адмінсуд Києва? Це київський спеціальний суд першої інстанції. Він розглядає адміністративні справи, в яких хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Головою суду є Павло Вовк. Через свою часту участь у різноманітних скандалах Вовк є чи не найбільш відомим в Україні суддею.

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Мітинг проти мовного закону Бужанського

Небайдужі українці вийшли під Верховну Раду, протестуючи проти законопроєкту про повернення російської мови у шкільну освіту. Під час акції протесту спалахують сутички. Серед мітингувальників – представники "Демократичної сокири", ВО "Свобода" та Нацкорпусу. Люди тримали в руках плакати із закликами захистити українську мову.

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З гілля учасники спорудили імпровізоване вогнище, над яким почепили табличку "Не підливайте олії у вогонь – не чіпайте мову". Також мітингувальники запалили фаєри.



Учасники запалили фаєри / Фото Андрія Костюка, 24 канал

Сутички під час акції

Акція не минула спокійно. Час від часу під будівлею Ради спалахували сутички між учасниками та правоохоронцями, які намагалися відтіснити людей. Мітингувальники розпилювали сльозогінний газ.

Що передбачає законопроєкт Бужанського

Законопроєкт відтерміновує на 3 роки перехід українських шкіл, де є російська мова викладання, на українську. У такий спосіб російську прирівнюють до мов країн ЄС. Законопроєкт подав одіозний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.

За схваленим раніше законом про державну мову передбачалося, що з російської на українську в школах перейдуть з 2020 року, а з мов ЄС – з 2023. Однак тепер "слуга народу" пропонує цю різницю забрати.

Верещук – кандидатка у мери Києва

Фракція "Слуга народу" обрала кандидаткою у мери Києва Ірину Верещук. Тепер вона змагатиметься за крісло мера столиці на місцевих виборах. У минулому Верещук була меркинею Рави-Руської, а у 2019 році обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 29 у списку як безпартійна.

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Політолог Ігор Рейтерович назвав основні переваги та перешкоди Верещук на шляху до отримання посади.

Перешкоди

кандидатка не киянка;

зробила не одну доволі неоднозначну заяву. До прикладу, виступала проти НАТО;

Переваги

непоганий публічний образ;

має певний досвід місцевого управління;

гендерна тема може використовуватись.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. На них обиратимуть міських голів та депутатів селищних, міських та обласних рад. Вибори не відбуватимуться на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та в АР Крим.

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Бойовики передали українцям тіло

Окупанти нарешті передали українській стороні тіло полеглого героя. Загиблий може бути військовим медиком Миколою Іліним, якого вбили бойовики 13 липня – під час евакуаційної операції поблизу Зайцевого.

Тіло загиблого військового перевезли на підконтрольну Україні територію через КПВВ "Мар'їнка". Наразі немає підтверджень того, що загиблий є військовим медиком. Однак незабаром це підтвердить або спростує ДНК-ідентифікація.

Що відомо про загибель Миколи Іліна