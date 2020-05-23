Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Главные новости за 23 мая: арест стрелка, схватка у Медведчука, смерть депутата Давыденко

- Читати новину українською
Новости Украины – 23 мая 2020 новости Украина, мир
Главные новости за 23 мая / Коллаж 24 канала

Под офисом Виктора Медведчука произошли столкновения с участием его охраны, "Нацкорпуса" и полиции. Суд арестовал стрелка из Житомирщины. В Раде сообщили о смерти депутата Валерия Давыденко. Адмирал Воронченко уходит из ВМС. Такими были главные новости за 23 мая в Украине и мире.

Самые важные новости Украины и мира за субботу, 23 мая:

Арест житомирского стрелка

Суд избрал меру пресечения Анатолию Захаренко – владельцу пруда в Житомирской области, который 22 мая застрелил 7 человек, которые на нем отдыхали.

Важно Я не скрывался, – стрелок рассказал ход событий массового убийства на Житомирщине

Захаренко арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Защита просила для подозреваемого круглосуточный домашний арест, поскольку он имеет инвалидность и не убегал с места убийства.

Прокурор и следователь настаивали на содержании под стражей сроком на 60 суток без внесения залога. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Следует отметить, что во время рассмотрения меры пресечения Захаренко в зале суда находился в бронежилете и каске. Мотивы такого поступка пока неизвестны.

Массовое убийство на Житомирщине: главное

  • Трагедия произошла в ночь на 22 мая. Тогда 58-летний Анатолий Захаренко из ружья расстрелял компанию друзей. Только одному человеку удалось убежать.
  • Среди жертв были бойцы батальона имени Кульчицкого, военные Нацгвардии, волонтер и работник Киевского Национального авиационного университета.
  • Вероятной причиной конфликта является война на Донбассе, которая "была подогретая" выпитым алкоголем. Военные товарищи погибших на Житомирщине бойцов считают, что владелец пруда убил их из-за того, что он является сторонником России.
  • Во время осмотра территории полицейские изъяли 5 единиц оружия. Оно является официально зарегистрированным и принадлежит участникам происшествия. Среди изъятого – охотничье ружье. Именно из него были убиты 7 человек.

Протесты под офисом Медведчука

Под офисом Виктора Медведчука в Киеве прошли протесты "Национального корпуса" со специально устроенным фаер-шоу.

К слову Столкновения возле офиса Медведчука в Киеве: полиция отрицает взрыв, – фото, видео

Сначала в сети сообщали о взрыве, но впоследствии эту информацию опровергла полиция. Впрочем без столкновений не обошлось, поэтому правоохранителям пришлось задержать 17 активистов.

Участие в стычках приняли не только "Нацкорпус" и полиция, но и охранники офиса ОПЗЖ. Активисты "Национального корупуса" обвиняли во всем полицию, а правоохранители – активистов.

Только "Оппоплатформа" вышла с привычной российско-пропагандистской риторикой и заявила, что на них одновременно напали "фашисты в сговоре с полицией". Более того, их едва не подорвали. Опять же, эта информация не соответствует действительности.

Столкновения под офисом Медведчука: смотрите фото

Отставка Воронченко

В СМИ появилась информация, что командующий ВСУ Руслан Хомчак планирует сменить командующего Военно-морских сил. Адмирала Игоря Воронченко отправят на инспекторскую должность в Минобороны.

Интересно Не понимает ажиотажа: адмирал Воронченко назвал причины своей отставки

Вместо него командовать флотом будет контрадмирал Алексей Неижпапа. Заместителем нового главы ВМС Неижпапы якобы назначат начальника 198-го учебного центра ВМС в Николаеве Шагена Шайволодяна.

Однако приказа о переводе еще нет. Возможно, причина в том, что Воронченко находится в отпуске. Сам адмирал подтвердил, что ему предложили новую должность в Минобороны.

По словам Воронченко, после четырех лет командования ВМС он может "достойно передать наработки и опыт своему преемнику". Он также подчеркнул, что придерживается подходов и принципов, которые присущи армиям ведущих стран мира.

По мнению адмирала, должностное лицо на ключевых позициях каждые 4 – 5 лет должно передавать свой опыт и знания. Он подчеркнул, что ротационный принцип как раз и соответствует подходам, которые действуют в НАТО.

Ігор Воронченко

Адмирал ВМС ВСУ Игорь Воронченко

Кто такой Воронченко?Игорь Воронченко служит в ВСУ с 1993 года. В 2014 шесть месяцев был координирующим заместителем руководителя АТО в Луганской области. 2 июля 2016 года президент Порошенко назначил Воронченко командующим ВМС, в августе дал ему звание адмирала.

Политических предпочтений, заметим, Воронченко открыто не высказывал. В частности, в апреле 2019 перед вторым туром выборов президента адмирал призвал кандидатов четко изложить свое видение деоккупации Крыма и ОРДЛО.

Смерть Валерия Давыденко

Народный депутат Украины Илья Кива заявил, что 23 мая в собственном кабинете нашли застреленным его коллегу Валерия Давыденко.

Важно Депутата Давиденко нашли застреленным в собственном офисе: что известно

Тело Давыденко обнаружила уборщица, а рядом с ним был пистолет. Сейчас правоохранители выясняют все детали инцидента. Информацию, к слову, уже подтвердил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также по состоянию на сейчас неизвестны основные версии следствия – было ли это убийство или самоубийство. Правоохранители окружили дом, где нашли тело депутата. Сейчас известно, что депутата нашли в туалете с простреленной головой и пистолетом в руке.

Валерій Давиденко

Валерий Давыденко / Фото из его фейсбука

Что известно о Валерии Давиденко?Валерию Давыденко было 47 лет, а родом он из Носовки Черниговской области. Впервые он прошел в Верховную Раду в 2014 году вместе с "Блоком Петра Порошенко".

В 2019 году переизбран на мажоритарном округе в Черниговской области. Вошел в депутатскую группу "Доверие".

Автор: Василий Денисюк
Теги: Полиция Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины Оппозиционная платформа – За жизнь Национальный корпус Виктор Медведчук Массовое убийство на Житомирщине Самоубийство Убийство Новости Украины Новости политики Публикации
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Незаконно обыскали помещение юриста, который якобы мог удалить доказательства убийства Шеремета
сегодня , 19:41 Незаконно обыскали помещение юриста, который якобы мог удалить доказательства убийства Шеремета
Ірина Шиба
Письмо из Луганска: готовим госпитали под раненых и даже убежать куда-то не можем
сегодня , 19:00 Письмо из Луганска: готовим госпитали под раненых и даже убежать куда-то не можем
Ольга Черненко
Пассивный доход и удобное расположение: какие преимущества инвестиций в гостиничные апартаменты
22 мая , 16:39 Пассивный доход и удобное расположение: какие преимущества инвестиций в гостиничные апартаменты
Ростислав Струтинський