Главные новости за 23 мая: арест стрелка, схватка у Медведчука, смерть депутата Давыденко

Под офисом Виктора Медведчука произошли столкновения с участием его охраны, "Нацкорпуса" и полиции. Суд арестовал стрелка из Житомирщины. В Раде сообщили о смерти депутата Валерия Давыденко. Адмирал Воронченко уходит из ВМС. Такими были главные новости за 23 мая в Украине и мире.

Самые важные новости Украины и мира за субботу, 23 мая:

Арест житомирского стрелка

Суд избрал меру пресечения Анатолию Захаренко – владельцу пруда в Житомирской области, который 22 мая застрелил 7 человек, которые на нем отдыхали.

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Захаренко арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Защита просила для подозреваемого круглосуточный домашний арест, поскольку он имеет инвалидность и не убегал с места убийства.

Прокурор и следователь настаивали на содержании под стражей сроком на 60 суток без внесения залога. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Следует отметить, что во время рассмотрения меры пресечения Захаренко в зале суда находился в бронежилете и каске. Мотивы такого поступка пока неизвестны.

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Трагедия произошла в ночь на 22 мая. Тогда 58-летний Анатолий Захаренко из ружья расстрелял компанию друзей. Только одному человеку удалось убежать.

Среди жертв были бойцы батальона имени Кульчицкого, военные Нацгвардии, волонтер и работник Киевского Национального авиационного университета.

Вероятной причиной конфликта является война на Донбассе, которая "была подогретая" выпитым алкоголем. Военные товарищи погибших на Житомирщине бойцов считают, что владелец пруда убил их из-за того, что он является сторонником России.

Во время осмотра территории полицейские изъяли 5 единиц оружия. Оно является официально зарегистрированным и принадлежит участникам происшествия. Среди изъятого – охотничье ружье. Именно из него были убиты 7 человек.

Протесты под офисом Медведчука

Под офисом Виктора Медведчука в Киеве прошли протесты "Национального корпуса" со специально устроенным фаер-шоу.

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Сначала в сети сообщали о взрыве, но впоследствии эту информацию опровергла полиция. Впрочем без столкновений не обошлось, поэтому правоохранителям пришлось задержать 17 активистов.

Участие в стычках приняли не только "Нацкорпус" и полиция, но и охранники офиса ОПЗЖ. Активисты "Национального корупуса" обвиняли во всем полицию, а правоохранители – активистов.

Только "Оппоплатформа" вышла с привычной российско-пропагандистской риторикой и заявила, что на них одновременно напали "фашисты в сговоре с полицией". Более того, их едва не подорвали. Опять же, эта информация не соответствует действительности.

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Отставка Воронченко

В СМИ появилась информация, что командующий ВСУ Руслан Хомчак планирует сменить командующего Военно-морских сил. Адмирала Игоря Воронченко отправят на инспекторскую должность в Минобороны.

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Вместо него командовать флотом будет контрадмирал Алексей Неижпапа. Заместителем нового главы ВМС Неижпапы якобы назначат начальника 198-го учебного центра ВМС в Николаеве Шагена Шайволодяна.

Однако приказа о переводе еще нет. Возможно, причина в том, что Воронченко находится в отпуске. Сам адмирал подтвердил, что ему предложили новую должность в Минобороны.

По словам Воронченко, после четырех лет командования ВМС он может "достойно передать наработки и опыт своему преемнику". Он также подчеркнул, что придерживается подходов и принципов, которые присущи армиям ведущих стран мира.

По мнению адмирала, должностное лицо на ключевых позициях каждые 4 – 5 лет должно передавать свой опыт и знания. Он подчеркнул, что ротационный принцип как раз и соответствует подходам, которые действуют в НАТО.

Адмирал ВМС ВСУ Игорь Воронченко

Кто такой Воронченко?Игорь Воронченко служит в ВСУ с 1993 года. В 2014 шесть месяцев был координирующим заместителем руководителя АТО в Луганской области. 2 июля 2016 года президент Порошенко назначил Воронченко командующим ВМС, в августе дал ему звание адмирала.



Политических предпочтений, заметим, Воронченко открыто не высказывал. В частности, в апреле 2019 перед вторым туром выборов президента адмирал призвал кандидатов четко изложить свое видение деоккупации Крыма и ОРДЛО.

Смерть Валерия Давыденко

Народный депутат Украины Илья Кива заявил, что 23 мая в собственном кабинете нашли застреленным его коллегу Валерия Давыденко.

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Тело Давыденко обнаружила уборщица, а рядом с ним был пистолет. Сейчас правоохранители выясняют все детали инцидента. Информацию, к слову, уже подтвердил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также по состоянию на сейчас неизвестны основные версии следствия – было ли это убийство или самоубийство. Правоохранители окружили дом, где нашли тело депутата. Сейчас известно, что депутата нашли в туалете с простреленной головой и пистолетом в руке.

Валерий Давыденко / Фото из его фейсбука

Что известно о Валерии Давиденко?Валерию Давыденко было 47 лет, а родом он из Носовки Черниговской области. Впервые он прошел в Верховную Раду в 2014 году вместе с "Блоком Петра Порошенко".



В 2019 году переизбран на мажоритарном округе в Черниговской области. Вошел в депутатскую группу "Доверие".