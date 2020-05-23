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Головні новини за 23 травня: арешт стрілка, сутичка у Медведчука, смерть депутата Давиденка

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Новини України – 23 травня 2020 новини Україна, світ
Головні новини за 23 травня / колаж 24 каналу

Під офісом Віктора Медведчука сталися сутички за участі його охорони, "Нацкорпусу" та поліції. Суд арештував стрілка з Житомирщини. У Раді повідомили про смерть депутата Валерія Давиденка. Адмірал Воронченко йде з ВМС. Такими були головні новини за 23 травня в Україні та світі.

Найважливіші новини України та світу за суботу, 23 травня:

Арешт житомирського стрілка

Суд обрав запобіжний захід Анатолію Захаренку – власнику ставка у Житомирській області, який 22 травня застрелив 7 людей, що на ньому відпочивали.

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Захаренка арештували на 2 місяці без права на внесення застави. Захист просив для підозрюваного цілодобовий домашній арешт, оскільки він має інвалідність і не втікав з місця вбивства.

Прокурор і слідчий наполягали на триманні під вартою терміном на 60 діб без внесення застави. Суд повністю задовільнив клопотання прокуратури.

Слід зазначити, що під час розгляду запобіжного заходу Захаренко у залі суду перебував у бронежилеті та казці. Мотиви такого вчинку – наразі невідомі.

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  • Трагедія сталася у ніч проти 22 травня. Тоді 58-річний Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію друзів. Лише одній людині вдалося втекти.
  • Серед жертв були бійці батальйону імені Кульчицького, військові Нацгвардії, волонтер та працівник Київського Національного авіаційного університету.
  • Ймовірною причиною конфлікту є війна на Донбасі, яка "була підігріта" випитим алкоголем. Військові товариші загиблих на Житомирщині бійців вважають, що власник ставку вбив їх через те, що він є прихильником Росії.
  • Під час огляду території поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події. Серед вилученого – мисливська рушниця. Саме з неї було вбито 7 людей.

Протести під офісом Медведчука

Під офісом Віктора Медведчука у Києві відбулися протести "Національного корпусу" зі спеціально влаштованим фаєр-шоу.

До слова Сутички біля офісу Медведчука в Києві: поліція заперечує вибух, – фото, відео

Спершу у мережі повідомляли про вибух, але згодом цю інформацію спростувала поліція. Втім без сутичок не обійшлося, тож правоохоронцям довелося затримати 17 активістів.

Участь у сутичках взяли не лише "Нацкорпус" та поліція, а й охоронці офісу ОПЗЖ. Активісти "Національного корупусу" звинувачували у всьому поліцію, а правоохоронці – активістів.

Лише "Опоплатформа" вийшла зі звичною російсько-пропагандистською риторикою та заявила, що на них одночасно напали "фашисти у змові з поліцією". Ба більше, їх ледь не підірвали. Знову ж таки, ця інформація не відповідає дійсності.

Сутички під офісом Медведчука: дивіться фото

Відставка Воронченка

У ЗМІ з'явилася інформація, що командувач ЗСУ Руслан Хомчак планує змінити командувача Військово-морських сил. Адмірала Ігоря Воронченка відправлять на інспекторську посаду в Міноборони.

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Замість нього командувати флотом буде контрадмірал Олексій Неїжпапа. Заступником нового голови ВМС Неїжпапи начебто призначать начальника 198-го навчального центру ВМС у Миколаєві Шагена Шайволодяна.

Однак наказу про переведення ще немає. Можливо, причина в тому, що Воронченко перебуває у відпустці. Сам адмірал підтвердив, що йому запропонували нову посаду в Міноборони.

За словами Воронченка, після чотирьох років командування ВМС він може "достойно передати напрацювання і досвід своєму наступнику". Він також наголосив, що дотримується підходів та принципів, які притаманні арміям провідних країн світу.

На думку адмірала, посадова особа на ключових позиціях кожні 4 – 5 років має передавати свій досвід і знання. Він наголосив, що ротаційний принцип якраз і відповідає підходам, які діють в НАТО.

Ігор Воронченко

Адмірал ВМС ЗСУ Ігор Воронченко

Хто такий Воронченко?Ігор Воронченко служить у ЗСУ з 1993 року. У 2014 шість місяців був координувальним заступником керівника АТО у Луганської області. 2 липня 2016 року президент Порошенко призначив Воронченка командувачем ВМС, у серпні дав йому звання адмірала.

Політичних вподобань, зауважимо, Воронченко відкрито не висловлював. Зокрема, у квітні 2019 перед другим туром виборів президента адмірал закликав кандидатів чітко викласти своє бачення деокупації Криму й ОРДЛО.

Смерть Валерія Давиденка

Народний депутат України Ілля Кива заявив, що 23 травня у власному кабінеті знайшли застреленим його колегу Валерія Давиденка.

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Тіло Давиденка виявила прибиральниця, а поряд з ним був пістолет. Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі інциденту. Інформацію, до слова, вже підтвердив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Також станом на зараз невідомі основні версії слідства – було це вбивство чи, можливо, самогубство. Правоохоронці оточили будинок, де знайшли тіло депутата. Наразі відомо, що депутат знайшли в туалеті з простреленою головою та пістолетом у руці.

Валерій Давиденко

Валерій Давиденко / фото з його фейсбуку

Що відомо про Валерія Давиденка?Валерієві Давиденку було 47 років, а родом він з Носівки Чернігівської області. Вперше він пройшов до Верховної Ради у 2014 році разом з "Блоком Петра Порошенка".

У 2019 році переобраний на мажоритарному окрузі у Чернігівській області. Увійшов до депутатської групи "Довіра".

Автор: Василь Денисюк
Теги: Поліція Міністерство оборони України Збройні сили України Опозиційна платформа – За життя Національний корпус Віктор Медведчук Масове вбивство на Житомирщині Самогубство Вбивство Новини України Новини політики Публікації
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