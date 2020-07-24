Неизвестные расстреляли авто бизнесмена из Киева Игоря Плекана, он погиб на месте. Во Франции расшифровали черные ящики со сбитого под Тегераном самолета МАУ. СБУ установила российских убийц украинских освободителей Лисичанска. Суд избрал меру пресечения сообщнику луцкого террориста Максима Кривоша. Такими были главные новости 24 июля.

Главные новости в Украине и мире за сегодня:

Убийство бизнесмена Игоря Плекана

Неизвестные расстреляли авто бизнесмена из Киева Игоря Плекана, в тот момент в машине был его 7-летний сын. Плекан и его семилетний сын ехали на дачу в село Артемовка Бориспольского района. Возле железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и в упор расстреляли автомобиль из автоматов.

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По меньшей мере четыре пули попали в жертву, но он как-то проехал еще 300 метров в поле и даже смог позвонить жене. Сына чудом не ранили, более того – убийцы мальчика отпустили: приказали бежать дальше.

Несмотря на испуг, он смог добежать до дома и сообщить матери, где искать отца. Но мужчина умер.

Детали убийства Игоря Плекана

В МВД говорят, что на месте преступления не нашли никаких автоматов. Информация о нескольких нападавших также не соответствует действительности. Пока речь идет только об одном человеке, которого сейчас разыскивают.

Киллер в камуфляже и маске вышел из кустов и сделал семь выстрелов. Одна из пуль попала Плекану в голову, что и стало причиной смерти.

Кто такой Игорь Плекан? 44-летний бизнесмен из Киева, был также вице-президентом боксерского клуба. Один из лидеров "С14" Сергей Мазур ранее заявлял, что Плекан – криминальный авторитет.



Мол, у него "свое киллерское бюро", он занимается "крышеванием игровых автоматов и незаконных наливаек", а еще у него есть "банда, которая занималась абсолютно всем".

Какие версии причин убийства бизнесмена

Сейчас правоохранители расследуют три версии убийства:

криминальные разборки,

нападение из-за профессиональной деятельности,

месть.

Конфликт с националистами

Погибший фигурировал также в делах, связанных с организацией митингов и акций протеста. По словам советника министра МВД Зоряна Шкиряка, убитого сложно назвать столичным бизнесменом, его семья жила довольно скромно. В то же время Плекан фигурировал в уголовных делах о нападении и покушении на жизнь одного из активистов.

Советник Авакова отказался назвать его имя в интересах следствия. Ранее сообщалось, что этим активистом мог быть Сергей Мазур – один из лидеров националистической организации "С14". Однако, официально в расследовании покушения и судебных слушаниях Плекан не фигурировали среди подозреваемых.

Расшифровали черные ящики со сбитого МАУ

Черные ящики сбитого 8 января 2020 года самолета МАУ удалось успешно считать и расшифровать. Обработку обоих бортовых самописцев сбитого самолета МАУ завершили во Франции. Именно туда официальный Тегеран передал ящики, поскольку собственные специалисты из Ирана не смогли справиться с самописцами.

Подробнее Черные ящики сбитого в Иране самолета МАУ во Франции успешно расшифровали

На расшифровку ушло четверо суток, что все же дало успешный результат: удалось изъять все записи и параметры, несмотря на серьезные повреждения черных ящиков.

О факте завершения расшифровки черных ящиков сбитого в Иране самолета сообщил в твиттере Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA).

Результаты свидетельствуют о том, что катастрофа произошла вследствие ракетной атаки. Украина еще раз убедилась, что не было поломки самолета и ошибки украинских пилотов МАУ.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными .

. В результате трагедии погибли 176 человек . Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров. Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

По делу задержали шестерых подозреваемых . Но трое из них вышли под залог.

. Но трое из них вышли под залог. Недавно в Иране заявили, что трагедия могла произойти из-за ошибки системы ПВО. Самолет распознали, как движущийся в Тегеран, а не наоборот.

Главное об авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала

Засада под Лисичанском: российских убийц установили

Служба безопасности Украины идентифицировала и объявила в розыск всех российских наемников, которые устроили засаду украинским военным во время освобождения Лисичанска. Тогда, 23 июля 2014 года, из-за коварного обстреа боевиков погибли 4 украинских воинов.

Подробнее СБУ установила российских убийц украинских освободителей Лисичанска

Недавно следователи СБУ сообщили пятерым установленным боевикам о подозрении по статьям о создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Что произошло 23 июля 2014 года

Накануне боевики после ожесточенных боев бежали из Лисичанска. Уже 23 июля в город входили Вооруженные силы Украины. Впрочем, как выяснилось, там осталась еще небольшая группа российских наемников.

Последние, прикрываясь мирными жителями, устроили засаду и начали обстрел украинских военных. Вследствие коварного обстрела погибли 4 украинских бойцов.

В группе российских наемников тоже были потери. Зато те боевики, которые уцелели, впоследствии тоже бежали из Лисичанска. 24 июля город был полностью освобожден.

Кто из боевиков причастен к провокации:

россиянин с позывным "Волк" – житель Электрогорска Московской области, боевик группировки "Сибиряки";

россиянин с позывным "Ведун" – житель Электрогорска Московской области, боевик группировки "Сибиряки";

трое местных жителей – жители Лисичанска и Счастья, все проходили военную подготовку на полигонах в Ростовской области.

Кто из украинских военных погиб в той битве:

Василий Спасенов – подполковник ВСУ, служил в 51 ОМБр, один из командиров операции по освобождению Лисичанска, родился в Сумской области, на момент гибели было 39 лет.

Александр Радиевский – полковник (посмертно генерал-майор) Нацгвардии, был командиром 21 ОБрОГП, родом из Кривого Рога, на момент гибели ему было 44 года.

Павел Сницар – подполковник (посмертно полковник) Нацгвардии, командир Кировоградского стрелкового батальона 21 ОБрОГП, родом из Кировоградской области, погиб в 38 лет.

Игорь Коцяр – солдат срочной службы 21 ОБрОГП, стрелок, родом из Кривого Рога, погиб всего в 20 лет.



Сницар, Радиевский, Спасенов и Коцяр (слева направо) / коллаж 24 канала

Мера пресечения для сообщника Кривоша

Харьковский суд избрал меру пресечения сообщнику луцкого террориста Максима Кривоша. Суд назначил 43-летнему Дмитрию Михайленко наказание в виде содержания под стражей в течение 60 дней. Однако он может выйти на свободу, внеся залог в 175 тысяч гривен.

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Следствие обвиняет харьковчанина Дмитрия Михайленко в поставках оружия луцкому террористу Максиму Кривошу.

Что в суде говорил сам подозреваемый

На заседании мужчина признал, что найденное оружие принадлежит ему и сказал, что часть является зарегистрированным, а часть – нет. То, что торговал оружием и боеприпасами, отрицает. Он также отметил, что ничего не скрывал, не отказывался, не сопротивлялся, сотрудничал со следствием.

Признаю свою вину и полностью раскаиваюсь, что не сдал раньше оружие из-за страха. У меня два несовершеннолетних ребенка, мать-пенсионерка. Никогда не был террористом и не торговал оружием,

– заявил задержанный.

Михайленко заверил, что "поддерживает конституционную власть Украины, а также помогает Вооруженным силам Украины противостоять оккупации".

В чем правоохранители обвиняют Михайленко