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Главные новости 27 мая: Укрзализныця восстанавливает работу, детали изнасилования в Кагарлыке

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Новости Украины сегодня 27 мая 2020 – новости Украины, мира
Главные новости 27 мая / Коллаж 24 канала

Укрзализныця открыла продажу билетов на 26 поездов, которые начнут курсировать с 1 июня. Адвокат рассказал о причинах побоев и изнасилования женщины в Кагарлыке. На Украину надвигается непогода. Вечером 27 мая состоится запуск пилотируемого корабля компании SpaceX к Международной космической станции с территории США. Такими были главные новости среды, 27 мая.

Главные новости Украины и мира за сегодня:

Укрзализныця возобновляет работу

Укрзализныця продолжает открывать новые маршруты пассажирских перевозок. По состоянию на 27 мая назначено курсирование уже 26 поездов, которые начнут работу с 1 июня.

Кстати Украина возобновит авиасообщение 15 июня, но с обсервацией

Какие направления доступны:

  • №721/722 Киев – Харьков,
  • №726/725 Киев – Харьков,
  • №763/764 Киев – Одесса,
  • №711/712 Киев – Константиновка,
  • №740/739 Киев – Кривой Рог,
  • №8/7 Одесса – Харьков,
  • №20/19 Лисичанск – Киев,
  • №53/54 Днепр – Одесса,
  • №63/64 Харьков – Киев,
  • №105/106 Киев – Одесса,
  • №791/792 Киев – Кременчуг,
  • №81/82 Харьков – Новоалексеевка,
  • №125/126 Киев – Константиновка,
  • №10/9 Киев – Мариуполь,
  • №116/115 Киев – Бердянск,
  • №136/135 и №734/733 Киев – Покровск,
  • №76/75 Кривой Рог – Киев,
  • №102/101 и №766/765 Киев – Херсон,
  • №12/11 Киев – Новоалексеевка,
  • №79/80 Днепр – Киев,
  • 779/780 Сумы – Киев/Винница,
  • еще три поезда в Запорожье: №37/38, №732/731, №738/737.

Заметим, что билеты можно купить за 90 дней до отправления самого поезда. Будут действовать определенные условия, при которых пассажиров будут пускать в вагоны. Среди них: наличие защитных масок и температурный скрининг.

По состоянию на 27 мая в Украине зафиксировали 21 тысячу 905 случаев коронавируса, 7 тысячам 995 людям удалось выздороветь, а 658 – умерли от болезни.

Детали изнасилования в Кагарлыке

Адвокат потерпевшей рассказал, что полицейские побоями и изнасилованиями наказали 26-летнюю женщину за отказ иметь отношения с одним из них. Оказывается, ее били и насиловали 9 часов.

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Новые детали:

  • Подозреваемых полицейских задержали, но в деле есть и другие фигуранты. Например – сосед, который заманил женщину в отделение полиции и привез ее туда.
  • В отделении "дядя Коля" – начальник уголовного розыска полиции Кагарлык. Мужчина уже был пьян, он и раньше домогался потерпевшую.
  • Женщину били и насиловали с 19 часов вечера до 4 утра. Такова была месть "дяди Коли" за то, что девушка не захотела иметь с ним отношения.

А вот жена другого не верит в вину мужа и говорит, что готова за него горой стоять.

К сожалению, громкие преступления с участием правоохранителей, не редкость. Одни были пьяные, другие просто садисты. Большинство фигурантов дел до сих пор на свободе, а некоторые даже работают в полиции.

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Громкие преступления с участием полиции / Инфографика 24 канала

Непогода в Украине

В Карпатах несколько дней подряд идет снег. 27 мая, буквально за 5 дней до лета, горы снова замело, видимость плохая и даже минусовая температура.

Узнайте больше Прогноз погоды на 28 мая: Украину омоют сильные дожди и грозы

карпати травень сніг
Карпаты 27 мая / Фото с фейсбук-страницы Черногорского горного поисково-спасательного поста

Синоптики обещают, что 28 мая всю Украину омоют сильные грозы. Кроме того, прогнозируют шквальный ветер от 15 до 20 метров в секунду.

Основные рекомендации поведения во время сильных ветров

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Исторический момент

27 мая в 23:33 состоится запуск пилотируемого корабля компании SpaceX к Международной космической станции с территории США. Это первый в истории пилотируемый запуск космического корабля к МКС.

Интересно SpaceX Илона Маска сообщила, сколько привлекла средств перед исторической миссией Demo-2

Это событие также важно с точки зрения независимости от России. NASA вынуждено было покупать места для своих астронавтов на российских "Союзах".

  • Сейчас одно место на "Союзе" стоит для NASA 90 миллионов долларов.
  • Между тем использование кораблей SpaceX, по оценкам, будет стоить всего 55 миллионов долларов.

Как будет проходить миссия и почему это важно – читайте в материале 24 канала.

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Космос Публикации Непогода в Украине Полиция Изнасилование в Кагарлике Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Укрзализниця
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