Главные новости 27 мая: Укрзализныця восстанавливает работу, детали изнасилования в Кагарлыке
Укрзализныця открыла продажу билетов на 26 поездов, которые начнут курсировать с 1 июня. Адвокат рассказал о причинах побоев и изнасилования женщины в Кагарлыке. На Украину надвигается непогода. Вечером 27 мая состоится запуск пилотируемого корабля компании SpaceX к Международной космической станции с территории США. Такими были главные новости среды, 27 мая.
Главные новости Украины и мира за сегодня:
Укрзализныця возобновляет работу
Укрзализныця продолжает открывать новые маршруты пассажирских перевозок. По состоянию на 27 мая назначено курсирование уже 26 поездов, которые начнут работу с 1 июня.
Кстати Украина возобновит авиасообщение 15 июня, но с обсервацией
Какие направления доступны:
- №721/722 Киев – Харьков,
- №726/725 Киев – Харьков,
- №763/764 Киев – Одесса,
- №711/712 Киев – Константиновка,
- №740/739 Киев – Кривой Рог,
- №8/7 Одесса – Харьков,
- №20/19 Лисичанск – Киев,
- №53/54 Днепр – Одесса,
- №63/64 Харьков – Киев,
- №105/106 Киев – Одесса,
- №791/792 Киев – Кременчуг,
- №81/82 Харьков – Новоалексеевка,
- №125/126 Киев – Константиновка,
- №10/9 Киев – Мариуполь,
- №116/115 Киев – Бердянск,
- №136/135 и №734/733 Киев – Покровск,
- №76/75 Кривой Рог – Киев,
- №102/101 и №766/765 Киев – Херсон,
- №12/11 Киев – Новоалексеевка,
- №79/80 Днепр – Киев,
- 779/780 Сумы – Киев/Винница,
- еще три поезда в Запорожье: №37/38, №732/731, №738/737.
Заметим, что билеты можно купить за 90 дней до отправления самого поезда. Будут действовать определенные условия, при которых пассажиров будут пускать в вагоны. Среди них: наличие защитных масок и температурный скрининг.
По состоянию на 27 мая в Украине зафиксировали 21 тысячу 905 случаев коронавируса, 7 тысячам 995 людям удалось выздороветь, а 658 – умерли от болезни.
Детали изнасилования в Кагарлыке
Адвокат потерпевшей рассказал, что полицейские побоями и изнасилованиями наказали 26-летнюю женщину за отказ иметь отношения с одним из них. Оказывается, ее били и насиловали 9 часов.
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Новые детали:
- Подозреваемых полицейских задержали, но в деле есть и другие фигуранты. Например – сосед, который заманил женщину в отделение полиции и привез ее туда.
- В отделении "дядя Коля" – начальник уголовного розыска полиции Кагарлык. Мужчина уже был пьян, он и раньше домогался потерпевшую.
- Женщину били и насиловали с 19 часов вечера до 4 утра. Такова была месть "дяди Коли" за то, что девушка не захотела иметь с ним отношения.
А вот жена другого не верит в вину мужа и говорит, что готова за него горой стоять.
К сожалению, громкие преступления с участием правоохранителей, не редкость. Одни были пьяные, другие просто садисты. Большинство фигурантов дел до сих пор на свободе, а некоторые даже работают в полиции.
Громкие преступления с участием полиции / Инфографика 24 канала
Непогода в Украине
В Карпатах несколько дней подряд идет снег. 27 мая, буквально за 5 дней до лета, горы снова замело, видимость плохая и даже минусовая температура.
Узнайте больше Прогноз погоды на 28 мая: Украину омоют сильные дожди и грозы
Карпаты 27 мая / Фото с фейсбук-страницы Черногорского горного поисково-спасательного поста
Синоптики обещают, что 28 мая всю Украину омоют сильные грозы. Кроме того, прогнозируют шквальный ветер от 15 до 20 метров в секунду.
Основные рекомендации поведения во время сильных ветров
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Исторический момент
27 мая в 23:33 состоится запуск пилотируемого корабля компании SpaceX к Международной космической станции с территории США. Это первый в истории пилотируемый запуск космического корабля к МКС.
Интересно SpaceX Илона Маска сообщила, сколько привлекла средств перед исторической миссией Demo-2
Это событие также важно с точки зрения независимости от России. NASA вынуждено было покупать места для своих астронавтов на российских "Союзах".
- Сейчас одно место на "Союзе" стоит для NASA 90 миллионов долларов.
- Между тем использование кораблей SpaceX, по оценкам, будет стоить всего 55 миллионов долларов.
Как будет проходить миссия и почему это важно – читайте в материале 24 канала.
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