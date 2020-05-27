Главные новости 27 мая: Укрзализныця восстанавливает работу, детали изнасилования в Кагарлыке

Укрзализныця открыла продажу билетов на 26 поездов, которые начнут курсировать с 1 июня. Адвокат рассказал о причинах побоев и изнасилования женщины в Кагарлыке. На Украину надвигается непогода. Вечером 27 мая состоится запуск пилотируемого корабля компании SpaceX к Международной космической станции с территории США. Такими были главные новости среды, 27 мая.

Главные новости Украины и мира за сегодня:

Укрзализныця возобновляет работу

Укрзализныця продолжает открывать новые маршруты пассажирских перевозок. По состоянию на 27 мая назначено курсирование уже 26 поездов, которые начнут работу с 1 июня.

Кстати Украина возобновит авиасообщение 15 июня, но с обсервацией

Какие направления доступны:

№721/722 Киев – Харьков,

№726/725 Киев – Харьков,

№763/764 Киев – Одесса,

№711/712 Киев – Константиновка,

№740/739 Киев – Кривой Рог,

№8/7 Одесса – Харьков,

№20/19 Лисичанск – Киев,

№53/54 Днепр – Одесса,

№63/64 Харьков – Киев,

№105/106 Киев – Одесса,

№791/792 Киев – Кременчуг,

№81/82 Харьков – Новоалексеевка,

№125/126 Киев – Константиновка,

№10/9 Киев – Мариуполь,

№116/115 Киев – Бердянск,

№136/135 и №734/733 Киев – Покровск,

№76/75 Кривой Рог – Киев,

№102/101 и №766/765 Киев – Херсон,

№12/11 Киев – Новоалексеевка,

№79/80 Днепр – Киев,

779/780 Сумы – Киев/Винница,

еще три поезда в Запорожье: №37/38, №732/731, №738/737.

Заметим, что билеты можно купить за 90 дней до отправления самого поезда. Будут действовать определенные условия, при которых пассажиров будут пускать в вагоны. Среди них: наличие защитных масок и температурный скрининг.

По состоянию на 27 мая в Украине зафиксировали 21 тысячу 905 случаев коронавируса, 7 тысячам 995 людям удалось выздороветь, а 658 – умерли от болезни.

Детали изнасилования в Кагарлыке

Адвокат потерпевшей рассказал, что полицейские побоями и изнасилованиями наказали 26-летнюю женщину за отказ иметь отношения с одним из них. Оказывается, ее били и насиловали 9 часов.

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Новые детали:

Подозреваемых полицейских задержали, но в деле есть и другие фигуранты. Например – сосед, который заманил женщину в отделение полиции и привез ее туда.

В отделении "дядя Коля" – начальник уголовного розыска полиции Кагарлык. Мужчина уже был пьян, он и раньше домогался потерпевшую.

Женщину били и насиловали с 19 часов вечера до 4 утра. Такова была месть "дяди Коли" за то, что девушка не захотела иметь с ним отношения.

А вот жена другого не верит в вину мужа и говорит, что готова за него горой стоять.

К сожалению, громкие преступления с участием правоохранителей, не редкость. Одни были пьяные, другие просто садисты. Большинство фигурантов дел до сих пор на свободе, а некоторые даже работают в полиции.



Громкие преступления с участием полиции / Инфографика 24 канала

Непогода в Украине

В Карпатах несколько дней подряд идет снег. 27 мая, буквально за 5 дней до лета, горы снова замело, видимость плохая и даже минусовая температура.

Узнайте больше Прогноз погоды на 28 мая: Украину омоют сильные дожди и грозы



Карпаты 27 мая / Фото с фейсбук-страницы Черногорского горного поисково-спасательного поста

Синоптики обещают, что 28 мая всю Украину омоют сильные грозы. Кроме того, прогнозируют шквальный ветер от 15 до 20 метров в секунду.

Основные рекомендации поведения во время сильных ветров

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Исторический момент

27 мая в 23:33 состоится запуск пилотируемого корабля компании SpaceX к Международной космической станции с территории США. Это первый в истории пилотируемый запуск космического корабля к МКС.

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Это событие также важно с точки зрения независимости от России. NASA вынуждено было покупать места для своих астронавтов на российских "Союзах".

Сейчас одно место на "Союзе" стоит для NASA 90 миллионов долларов.

Между тем использование кораблей SpaceX, по оценкам, будет стоить всего 55 миллионов долларов.

Как будет проходить миссия и почему это важно – читайте в материале 24 канала.