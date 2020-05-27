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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Головні новини 27 травня: Укрзалізниця відновлює роботу, нові деталі зґвалтування у Кагарлику

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Новини України сьогодні 27 травня 2020 – новини України, світу
Головні новини 27 травня / Колаж 24 каналу

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 26 поїздів, які почнуть курсувати з 1 червня. Адвокат розповів про причини побоїв і зґвалтування жінки у Кагарлику. На Україну насувається негода. Ввечері 27 травня відбудеться запуск пілотованого корабля компанії SpaceX до Міжнародної космічної станції з території США. Такими були головні новини середи, 27 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Укрзалізниця відновлює роботу

Укрзалізниця продовжує відкривати нові маршрути пасажирських перевезень. Станом на 27 травня призначено курсування уже 26 поїздів, які почнуть роботу з 1 червня.

До речі Україна відновить авіасполучення 15 червня, але з обсервацією

Які напрямки доступні:

  • №721/722 Київ – Харків,
  • №726/725 Київ – Харків,
  • №763/764 Київ – Одеса,
  • №711/712 Київ – Костянтинівка,
  • №740/739 Київ – Кривий Ріг,
  • №8/7 Одеса – Харків,
  • №20/19 Лисичанськ – Київ,
  • №53/54 Дніпро – Одеса,
  • №63/64 Харків – Київ,
  • №105/106 Київ – Одеса,
  • №791/792 Київ – Кременчук,
  • №81/82 Харків – Новоолексіївка,
  • №125/126 Київ – Костянтинівка,
  • №10/9 Київ – Маріуполь,
  • №116/115 Київ – Бердянськ,
  • №136/135 та №734/733 Київ – Покровськ,
  • №76/75 Кривий Ріг – Київ,
  • №102/101 та №766/765 Київ – Херсон,
  • №12/11 Київ – Новоолексіївка,
  • №79/80 Дніпро – Київ,
  • 779/780 Суми – Київ/Вінниця,
  • ще три потяги у Запоріжжя: №37/38, №732/731, №738/737.

Зауважимо, що квитки можна придбати за 90 днів до відправлення самого поїзда. Діятимуть певні умови, за яких пасажирів пускатимуть у вагони. Серед них: наявність захисних масок та температурний скринінг.

Станом на 27 травня в Україні зафіксували 21 тисячу 905 випадків коронавірусу, 7 тисячам 995 людям вдалося одужати, а 658 – померли від хвороби.

Деталі зґвалтування у Кагарлику

Адвокат потерпілої розповів, що поліцейські побоями і зґвалтуваннями покарали 26-річну жінку за відмову мати стосунки з одним із них. Виявляється, її били та гвалтували 9 годин.

Зверніть увагу Жахливе зґвалтування у Кагарлику: що відомо про стан постраждалої

Нові деталі:

  • Підозрюваних поліцейських затримали, але у справі є й інші фігуранти. Наприклад – сусід, який заманив жінку до відділку поліції та привіз її туди. 
  • У відділку "дядя Коля" – начальник кримінального розшуку поліції Кагарлика. Чоловік вже був п'яним, він і раніше домагався потерпілу.
  • Жінку били та гвалтували з 19 години вечора до 4 ранку. Такою була помста "дяді Колі" за те, що дівчина не захотіла мати із ним стосунків.

А от дружина іншого не вірить у вину чоловіка і каже, що готова за нього горою стояти.

На жаль, гучні злочини за участі правоохоронців, не рідкість. Одні були п’яні, інші просто садисти. Більшість фігурантів справ досі на волі, а деякі навіть працюють у поліції.

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Гучні злочини за участі поліції / Інфографіка 24 каналу

Негода в Україні

У Карпатах декілька днів поспіль йде сніг. 27 травня, буквально за 5 днів до літа, гори знову замело, видимість погана і навіть мінусова температура.

Дізнайтеся більше Прогноз погоди на 28 травня: Україну омиють сильні дощі та грози

карпати травень сніг
Карпати 27 травня / Фото з фейсбук-сторінки Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Синоптики обіцяють, що 28 травня всю Україну омиють сильні грози. Окрім того, прогнозують шквальний вітер від 15 до 20 метрів у секунду.

Основні рекомендації поведінки під час сильних вітрів

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Історичний момент

27 травня о 23:33 відбудеться запуск пілотованого корабля компанії SpaceX до Міжнародної космічної станції з території США. Це перший в історії пілотований запуск космічного корабля до МКС.

Цікаво SpaceX Ілона Маска повідомила, скільки залучила коштів перед історичною місією Demo-2

Ця подія також важлива з погляду незалежності від Росії. NASA вимушене було купувати місця для своїх астронавтів на російських "Союзах".

  • Нині одне місце на "Союзі" коштує для NASA 90 мільйонів доларів.
  • Натомість використання кораблів SpaceX, за оцінками, коштуватиме всього 55 мільйонів доларів.

Як проходитиме місія і чому це важливо – читайте у матеріалі 24 каналу.

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Новини політики Новини США Космос Публікації Негода в Україні Поліція Зґвалтування у Кагарлику Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Укрзалізниця
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