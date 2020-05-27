Головні новини 27 травня: Укрзалізниця відновлює роботу, нові деталі зґвалтування у Кагарлику

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 26 поїздів, які почнуть курсувати з 1 червня. Адвокат розповів про причини побоїв і зґвалтування жінки у Кагарлику. На Україну насувається негода. Ввечері 27 травня відбудеться запуск пілотованого корабля компанії SpaceX до Міжнародної космічної станції з території США. Такими були головні новини середи, 27 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Укрзалізниця відновлює роботу

Укрзалізниця продовжує відкривати нові маршрути пасажирських перевезень. Станом на 27 травня призначено курсування уже 26 поїздів, які почнуть роботу з 1 червня.

До речі Україна відновить авіасполучення 15 червня, але з обсервацією

Які напрямки доступні:

№721/722 Київ – Харків,

№726/725 Київ – Харків,

№763/764 Київ – Одеса,

№711/712 Київ – Костянтинівка,

№740/739 Київ – Кривий Ріг,

№8/7 Одеса – Харків,

№20/19 Лисичанськ – Київ,

№53/54 Дніпро – Одеса,

№63/64 Харків – Київ,

№105/106 Київ – Одеса,

№791/792 Київ – Кременчук,

№81/82 Харків – Новоолексіївка,

№125/126 Київ – Костянтинівка,

№10/9 Київ – Маріуполь,

№116/115 Київ – Бердянськ,

№136/135 та №734/733 Київ – Покровськ,

№76/75 Кривий Ріг – Київ,

№102/101 та №766/765 Київ – Херсон,

№12/11 Київ – Новоолексіївка,

№79/80 Дніпро – Київ,

779/780 Суми – Київ/Вінниця,

ще три потяги у Запоріжжя: №37/38, №732/731, №738/737.

Зауважимо, що квитки можна придбати за 90 днів до відправлення самого поїзда. Діятимуть певні умови, за яких пасажирів пускатимуть у вагони. Серед них: наявність захисних масок та температурний скринінг.

Станом на 27 травня в Україні зафіксували 21 тисячу 905 випадків коронавірусу, 7 тисячам 995 людям вдалося одужати, а 658 – померли від хвороби.

Деталі зґвалтування у Кагарлику

Адвокат потерпілої розповів, що поліцейські побоями і зґвалтуваннями покарали 26-річну жінку за відмову мати стосунки з одним із них. Виявляється, її били та гвалтували 9 годин.

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Нові деталі:

Підозрюваних поліцейських затримали, але у справі є й інші фігуранти. Наприклад – сусід, який заманив жінку до відділку поліції та привіз її туди.

У відділку "дядя Коля" – начальник кримінального розшуку поліції Кагарлика. Чоловік вже був п'яним, він і раніше домагався потерпілу.

Жінку били та гвалтували з 19 години вечора до 4 ранку. Такою була помста "дяді Колі" за те, що дівчина не захотіла мати із ним стосунків.

А от дружина іншого не вірить у вину чоловіка і каже, що готова за нього горою стояти.

На жаль, гучні злочини за участі правоохоронців, не рідкість. Одні були п’яні, інші просто садисти. Більшість фігурантів справ досі на волі, а деякі навіть працюють у поліції.



Гучні злочини за участі поліції / Інфографіка 24 каналу

Негода в Україні

У Карпатах декілька днів поспіль йде сніг. 27 травня, буквально за 5 днів до літа, гори знову замело, видимість погана і навіть мінусова температура.

Дізнайтеся більше Прогноз погоди на 28 травня: Україну омиють сильні дощі та грози



Карпати 27 травня / Фото з фейсбук-сторінки Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Синоптики обіцяють, що 28 травня всю Україну омиють сильні грози. Окрім того, прогнозують шквальний вітер від 15 до 20 метрів у секунду.

Основні рекомендації поведінки під час сильних вітрів

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Історичний момент

27 травня о 23:33 відбудеться запуск пілотованого корабля компанії SpaceX до Міжнародної космічної станції з території США. Це перший в історії пілотований запуск космічного корабля до МКС.

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Ця подія також важлива з погляду незалежності від Росії. NASA вимушене було купувати місця для своїх астронавтів на російських "Союзах".

Нині одне місце на "Союзі" коштує для NASA 90 мільйонів доларів.

Натомість використання кораблів SpaceX, за оцінками, коштуватиме всього 55 мільйонів доларів.

Як проходитиме місія і чому це важливо – читайте у матеріалі 24 каналу.