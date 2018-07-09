Главные новости 9 июля: саммит Украина – ЕС, первая жертва "Новичка", скандал со "Слава Украине"

В Брюсселе прошел двадцатый саммит Украина – ЕС. Умерла женщина, которая отравилась "Новичком" близ Солсбери. Хорватские футболисты Огнен Вукоевич и Домагой Вида попали в скандал из-за возгласа "Слава Украине!" после победы над Россией на Чемпионате мира-2018. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Такими были главные новости 9 июля в Украине и мире.

Саммит Украина – ЕС

В Брюсселе 9 июля стартовал юбилейный, двадцатый, саммит Украина – ЕС. Президент Украины Петр Порошенко, председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провели переговоры за закрытыми дверями.

"Характерно, что на этом саммите лидеры ЕС и Украины призвали освободить незаконно удерживаемых украинцев в России и в Крыму, включительно с режиссера Олега Сенцова, Владимира Балуха и других политзаключенных. Председатель Евросовета Дональд Туск со своей стороны также добавил, что надеется, что этот вопрос будет в повестке дня Трампа с Путиным в Хельсинки, и пообещал на нынешней или завтрашней встрече с послом США в Евросоюзе поднять этот вопрос", – подчеркнул корреспондент Виталий Еремица.

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По его словам, содружество также приветствует принятие закона относительно Высшего антикоррупционного суда. Также он отметил, что ЕС с нетерпением ожидает нового принятия необходимых поправок в соответствии с замечаниями Венецианской комиссии.

"На этом саммите также характерно то, что руководители Евросоюза и Украины не обошли вниманием и трагическое сбитие самолета рейса МН-17, и глава Евросовета Туск призвал РФ взять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать со следствием", – рассказал Еремица.

Результаты юбилейного саммита Украина – ЕС

Президент Совета Европы Дональд Туск упомянул и о незаконно удерживаемых в России украинцах и о более 50 дней голодовки в российском плену украинского режиссера Олега Сенцова.

Обидно об этом говорить. Он остается в тюрьме и уже более 50 дней продолжает голодовку. Я хотел бы еще раз призвать освободить его, а также всех, кого незаконно удерживают в Крыму и в России,

– заявил президент Совета Европы.

Туск заверил, что Европейский Союз продолжает твердо поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и не признает аннексию украинского Крыма Россией.

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Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко отметил, что во время саммита ЕС договорились относительно общего видения в секторальной интеграции Украины в цифровой, энергетической, таможенной и сферах сотрудничества относительно Шенгенской зоны.

Также, глава государства призвал Евросоюз остановить строительство газопровода "Северный поток-2", который хотят проложить из России в Германию через Балтийское море в обход Украины. Он подчеркнул, что Украина является стратегическим партнером европейских стран, и будет поставлять необходимый газ для ЕС.

"Северный поток-2" не имеет никакого смысла с точки зрения экономики. Это исключительно политический проект. Мы используем все имеющиеся средства, чтобы остановить монополизацию европейского рынка и защитить интересы всего ЕС,

– сказал Порошенко.

«Північний потік-2» не має жодного сенсу з точки зору економіки. Це виключно політичний проект. Ми використаємо всі наявні засоби, щоб зупинити монополізацію європейського ринку а захистити інтереси всього ЄС — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июля 2018 г.

Не обошел вниманием Порошенко и другие незаконные действия России в Украине. Так, он призвал усилить санкции против Кремля из-за открытия страной-агрессором Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с российским Таманским.

Украинский лидер добавил, что сумма убытков, которые понесла страна из-за российской агрессии составляет 100 миллиардов евро.

Несмотря на все поддельные подсчеты России, санкции вынуждают Кремль платить огромную цену за свои международные преступления. И Кремль будет продолжать платить, пока не изменит свое поведение,

– отметил глава государства.

Также, он подчеркнул, что Россия должна согласиться на введение миротворческой миссии ООН на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.

Кремль повинен прийняти розгортання багатонаціональної миротворчої операції під керівництвом ООН на всій тимчасово окупованій території Донбасу, включаючи кордон з Росією. pic.twitter.com/H7nWbB24cb — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июля 2018 г.

Первая жертва отравления "Новичком"

В Великобритании скончалась 44-летняя Дон Старджесс, которая отравилась нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, который располагается неподалеку от Солсбери, где раньше отравлению этим веществом подверглись бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Шокирующие и трагические новости. Дон ушла на тот свет, оставив семью, в том числе и троих детей. Все наши мысли и молитвы сейчас с ними, в это чрезвычайно сложное время,

– отметил глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нил Баса.

Врачи убеждают, что сделали все, что было в их силах. Правоохранители со своей стороны начали расследовать смерть женщины как убийство.

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Что касается 45-летнего Чарли Роули, который отравился "Новичком" вместе с Старджесс, то он и дальше находится в больнице в критическом состоянии.

Дон Старджесс, которая отравилась "Новичком" в Эймсбери, умерла