Главные новости 9 июля: саммит Украина – ЕС, первая жертва "Новичка", скандал со "Слава Украине"
В Брюсселе прошел двадцатый саммит Украина – ЕС. Умерла женщина, которая отравилась "Новичком" близ Солсбери. Хорватские футболисты Огнен Вукоевич и Домагой Вида попали в скандал из-за возгласа "Слава Украине!" после победы над Россией на Чемпионате мира-2018. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Такими были главные новости 9 июля в Украине и мире.
Саммит Украина – ЕС
В Брюсселе 9 июля стартовал юбилейный, двадцатый, саммит Украина – ЕС. Президент Украины Петр Порошенко, председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провели переговоры за закрытыми дверями.
"Характерно, что на этом саммите лидеры ЕС и Украины призвали освободить незаконно удерживаемых украинцев в России и в Крыму, включительно с режиссера Олега Сенцова, Владимира Балуха и других политзаключенных. Председатель Евросовета Дональд Туск со своей стороны также добавил, что надеется, что этот вопрос будет в повестке дня Трампа с Путиным в Хельсинки, и пообещал на нынешней или завтрашней встрече с послом США в Евросоюзе поднять этот вопрос", – подчеркнул корреспондент Виталий Еремица.
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По его словам, содружество также приветствует принятие закона относительно Высшего антикоррупционного суда. Также он отметил, что ЕС с нетерпением ожидает нового принятия необходимых поправок в соответствии с замечаниями Венецианской комиссии.
"На этом саммите также характерно то, что руководители Евросоюза и Украины не обошли вниманием и трагическое сбитие самолета рейса МН-17, и глава Евросовета Туск призвал РФ взять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать со следствием", – рассказал Еремица.
Результаты юбилейного саммита Украина – ЕС
Президент Совета Европы Дональд Туск упомянул и о незаконно удерживаемых в России украинцах и о более 50 дней голодовки в российском плену украинского режиссера Олега Сенцова.
Обидно об этом говорить. Он остается в тюрьме и уже более 50 дней продолжает голодовку. Я хотел бы еще раз призвать освободить его, а также всех, кого незаконно удерживают в Крыму и в России,
– заявил президент Совета Европы.
Туск заверил, что Европейский Союз продолжает твердо поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и не признает аннексию украинского Крыма Россией.
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Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко отметил, что во время саммита ЕС договорились относительно общего видения в секторальной интеграции Украины в цифровой, энергетической, таможенной и сферах сотрудничества относительно Шенгенской зоны.
Также, глава государства призвал Евросоюз остановить строительство газопровода "Северный поток-2", который хотят проложить из России в Германию через Балтийское море в обход Украины. Он подчеркнул, что Украина является стратегическим партнером европейских стран, и будет поставлять необходимый газ для ЕС.
"Северный поток-2" не имеет никакого смысла с точки зрения экономики. Это исключительно политический проект. Мы используем все имеющиеся средства, чтобы остановить монополизацию европейского рынка и защитить интересы всего ЕС,
– сказал Порошенко.
Не обошел вниманием Порошенко и другие незаконные действия России в Украине. Так, он призвал усилить санкции против Кремля из-за открытия страной-агрессором Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с российским Таманским.
Украинский лидер добавил, что сумма убытков, которые понесла страна из-за российской агрессии составляет 100 миллиардов евро.
Несмотря на все поддельные подсчеты России, санкции вынуждают Кремль платить огромную цену за свои международные преступления. И Кремль будет продолжать платить, пока не изменит свое поведение,
– отметил глава государства.
Также, он подчеркнул, что Россия должна согласиться на введение миротворческой миссии ООН на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.
Первая жертва отравления "Новичком"
В Великобритании скончалась 44-летняя Дон Старджесс, которая отравилась нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, который располагается неподалеку от Солсбери, где раньше отравлению этим веществом подверглись бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Шокирующие и трагические новости. Дон ушла на тот свет, оставив семью, в том числе и троих детей. Все наши мысли и молитвы сейчас с ними, в это чрезвычайно сложное время,
– отметил глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нил Баса.
Врачи убеждают, что сделали все, что было в их силах. Правоохранители со своей стороны начали расследовать смерть женщины как убийство.
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Что касается 45-летнего Чарли Роули, который отравился "Новичком" вместе с Старджесс, то он и дальше находится в больнице в критическом состоянии.
Дон Старджесс, которая отравилась "Новичком" в Эймсбери, умерла
Представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нейл Баса рассказал, что умершая Дон Стерджесс и Чарли Роули вероятно взаимодействовали со значительным количеством "Новичка", который находился в контейнере.
"Их реакция (влияние на "Новичка", – "24") была такой серьезной, что привела к смерти Дон и к критическому состоянию Чарли. Это означает, что они получили высокую дозу, и наша гипотеза заключается в том, что они держали в руках контейнер с веществом, – "24"), который мы сейчас ищем", – сказал представитель Скотланд-Ярда.
Басу отметил, что находка контейнера с "Новичком" является приоритетной задачей следователей. Он также добавил, что у полиции нет доказательств связи между отравлениями "Новичком" Роули и Стерджесс и Сергея и Юлии Скрипалей.
В то же время, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон откровенно обвинил Россию в причастности к смерти 44-летней женщины после отравления.
"Простая реальность заключается в том, что Россия напала на британскую землю, которая видела смерть британского гражданина... Я думаю, что мир объединится с нами, осудив этот акт", – подчеркнул министр.
Скандал из-за возгласа "Слава Украине" хорватскими футболистами
Экс-игроки Киевского "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида, который сейчас играет за сборную Хорватии, после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России выложили в Instagram видео, на котором раздается "Слава Украине!".
Впоследствии, в нескольких британских топ-СМИ это лозунг назвали "националистическим". Тогда, посольство Украины в Великобритании разъяснило представителям медиа, что "Слава Украине" – это патриотическое выражение.
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"Мы хотели бы напомнить The Sun и the Independent, что "Слава Украине" означает "Glory to Ukraine" – патриотическое выражение вроде "Пусть живет Франция", "Да здравствует Королева", "Пусть Польша будет Польшей". Или вы будете называть тех, кто повторяет эти фразы, националистами и освистывать их?" – заявили дипломаты.
Скандал дошел до того, что член тренерского штаба сборной Хорватии Огнена Вукоевич был уволен с должности и исключен из делегации.
Также, Федерация футбола Хорватии (HNS) решила извиниться перед россиянами за его поступок. Также на сайте Федерации опубликовано обращение самого Вукоевича, где он тоже просит прощения за свой поступок.
"Я понимаю, что эти слова можно толковать по-разному. Вот почему я сожалею и прошу прощения перед российской общественностью, если они поняли мои заявления таким образом", – говорится в заявлении Вукоевича.
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В то же время, Федерация футбола Украины направила письма в ФИФА и УЕФА, вступившись за бывшего игрока киевлян, назвав эту ситуацию травлей.
В этой ситуации мы занимаем четкую и бескомпромиссную позицию: футболист, который много лет выступал за легендарный украинский клуб и заслужил почет его болельщиков, имеет право выразить признательность и уважение к Украине и нашим болельщикам! Никакие дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, которая бы запрещала такие действия,
– говорится в заявлении ФФУ.
На поддержку хорватов высказались и болельщики киевского "Динамо", которые на товарищеском матче киевлян против швейцарского "Люцерна" вывесили баннер с надписью "Hvala, Domagoj!".
А как считаете вы – действительно ли такой оскорбительной является фраза "Слава Украине", или это просто патриотический лозунг вроде "Пусть живет Франция", "Пусть живет Королева"? Принимайте участие в опросе.
Отставка британский министров
Глава Министерства по вопросам Brexit Великобритании Дэвид Дэвис подал в отставку.
Официальная причина такого решения политика пока не озвучивается, поводом для него стали результаты переговоров в резиденции Чекерс, где британским Кабмином согласовывались условия выхода Великобритании из Европейского Союза.
По одной из версий, Дэвис не поддерживал новую правительственную стратегию сотрудничества Британии с ЕС после Brexit и считал, что Тереза Мэй идет на значительные уступки Брюсселю.
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Впоследствии, стало известно, что новым министром по вопросам выхода Британии из ЕС станет Доминик Рааб, который является членом парламента с 2010 года и заместителем Министра юстиции по вопросам прав человека с 2015. Рааб также является членом Консервативной партии и известен как сторонник выхода Великобритании из состава ЕС.
Через несколько часов, в отставку подал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
В этот день премьер-министр принял отставку Бориса Джонсона как министра иностранных дел. Его замена будет объявлена в ближайшее время. Тереза Мэй поблагодарила Бориса Джонсону за его работу,
– сообщил представитель Даунинг-стрит.
Как добавляют СМИ, соответствующие решения обоих министров, которые в течение суток покинули правительство Терезы Мэй, связаны с разногласиями власти по выходу страны из Евросоюза.
Смертельное ДТП в Турции
В Турции в районе Чорлу турецкой провинции Текирдаг произошла смертельная авария поезда, в которой погибли по меньшей мере 10 человек, еще 73 ранены.
По данным Министерства транспорта Турции, несколько вагонов поезда перевернулись из-за размытия почвы после проливных дождей. В общем в поезде находились 362 пассажира и шестеро членов персонала поезда.
Смотрите видео: Крушение поезда в Турции
Впоследствии стало известно, что число жертв крушения поезда в провинции Текирдаг достигло 24 человек. По словам министра здравоохранения Ахмета Демирджана, в больницы доставлено 318 пассажиров, 124 из них находятся на стационарном лечении.
В Турции поезд сошел с рельсов в результате размытия почвы