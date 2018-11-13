УПЦ МП отказывается приобщаться к процессу создания автокефальной украинской православной церкви. Встреча Петра Порошенко с епископами УПЦ МП не состоялась. Украина и мир отреагировали на проведение псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Такими были главные новости вторника, 13 ноября, в Украине и мире.

Собор Московского патриархата

13 ноября состоялся Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата. На нем епископы приняли решение отказаться от присоединения к процессу создания автокефальной украинской православной церкви.

По словам руководителей УПЦ МП, он "не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины".

За таких условий присоединение епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным,

– отмечается в заявлении.

Также Украинская православная церковь Московского патриархата осудила решение Константинополя относительно украинского церковного вопроса. Следовательно в УПЦ МП решили полностью прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Решения Синода Константинопольского Патриархата о предоставлении Томоса Украине назвали "недействительными и не имеющими ни одной канонической силы".

Там заявляют, что установление юрисдикции Константинополя на территории Украины является следствием "спекулятивной трактовки церковной истории".

А решение о снятии анафемы и других церковных запретов с лидеров раскола и признание действительности псевдохиротоний, которые были совершены ими во время пребывания в расколе, является следствием искаженного толкования православных канонов,

– говорится в постановлении.

Также Собор выступил против изменения названия Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

"В случае принятия соответствующих законопроектов Верховной Радой Украины, Украинская Православная Церковь будет защищать свои права всеми законными средствами, предусмотренными "Основами социальной концепции Украинской Православной Церкви", законодательством Украины и Европейской Конвенцией по правам человека", – говорится в постановлении.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

Представители УПЦ МП не встретились с Порошенко

Архиереи Украинской православной церкви Московского Патриархата так и не приехали к Украинскому дому.

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Архиепископ Евстратий Зоря отметил, что Синод Московского патриархата получил из Кремля очевидный намек. По его словам, архиереи решением Синода лишатся должности, если не подчинится распоряжению митрополии.

В то время, как в 14 часов в Украинском доме должна начаться встреча Президента Украины с епископатом Московского Патриархата, приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в Лавре,

– отмечает он.

При этом Зоря подчеркнул, что проведение встречи на территории Лавры не планировалось. Однако, по его словам, связанный с депутатом Вадимом Новинским архиерей УПЦ МП Антоний Паканич специально рассылал приглашения на встречу именно в этом месте.

Позже представители УПЦ МП согласились на встречу с Президентом Украины, но по их словам, она должна состояться на их территории.

...Собор епископов Украинской Православной Церкви принял решение встретиться с Президентом, но не в Украинском доме, а на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом решении Собора епископов было сразу сообщено Президенту. Однако, Президент от встречи отказался,

– говорится в документе.

Позже Администрация главы государства заявила, что Петр Порошенко открыт к диалогу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

В АП подчеркивают, что президент еще несколько недель назад инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ МП, пригласив их к "Украинскому дому".

Но тот, кто не хочет результата, ищет причин для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ (МП) начала искать объяснение, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит,

– говорится в сообщении.

Реакция на псевдовыборы на оккупированном Донбассе

Члены Европейского парламента назвали псевдовыборы в поддерживаемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" "фиктивными" и осудили их.

"Мы не признаем результаты выборов. Мы напоминаем, что имплементация Минских договоренностей всеми сторонами остается ключевой для достижения устойчивого политического решения конфликта на востоке Украины, и призываем Российскую Федерацию и поддерживаемые ею нелегальные вооруженные формирования полностью придерживаться своих обязательств", – отметили европарламентарии.

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы в связи с проведением "выборов" на оккупированном Донбассе.

Мы настаиваем на трехстороннем формате переговоров с участием Украины, РФ, ОБСЕ. Сейчас уже есть ответ от представителей ОБСЕ, которые поддерживают инициативу и готовы в любой момент собрать заседание... РФ молчат, ни одного ответа,

– написала Геращенко.

Евросоюз осудил присутствие российских военных и размещение вооружения на оккупированных территориях Донбасса и призывает Кремль прекратить подпитывать конфликт, поддерживая пророссийских боевиков.

Также в Евросоюзе напомнили, что длительность антироссийских санкций связано с полным выполнением Минских договоренностей.

США осудили фейковые "выборы" на оккупированных территориях Донбасса. По мнению американской стороны, это попытка Москвы наделить законным статусом своих представителей на Донбассе.

В США отметили, что так называемые "Донецкая и Луганская народные республики" не имеют ничего общего ни с Минскими соглашениями, ни с украинским конституционным правительством, поэтому "их нужно распустить, как и незаконные вооруженные формирования".

Ангелу Меркель перепутали с Бриджит Макрон

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Францию с официальным визитом в понедельник, 12 ноября. На торжественном открытии мемориала к 100-летию заключении мира в Первой мировой войне пенсионерка перепутала Ангелу Меркель с супругой президента Франции.