Главные новости 19 апреля: Дебаты Порошенко и Зеленского, дело "Приватбанка"

На НСК "Олимпийский" состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Суд принял еще одно решение в пользу Игоря Коломойского по делу о национализации "Приватбанка". Мустафу Найема облили нечистотами в Одессе. Такими были главные новости в пятницу, 19 апреля, в Украине и мире.

Дебаты на "Олимпийском"

Несмотря на всю эпопею с несогласованным временем и местом проведения дебатов, оба кандидата в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский таки встретились на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.

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Мероприятие, по предварительным данным, посетило 22 тысячи украинских. По информации Порошенко – 60 тысяч человек.

Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"

Ранее штабы Порошенко и Зеленского поделили стадион на свои половины и договорились о двух сценах на дебатах – по одной для каждого. Но в последний момент действующий гарант решил подняться на сцену оппонента. Это стало неожиданностью.



Порошенко и Зеленский на дебатах

Начиналось все с улыбок, и потом все переросло во взаимные обвинения.

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Первое свое 5-минутное выступление начал шоумен Владимир Зеленский согласно жеребьевке. Зеленский назвал Украину "очень модной, чистой и демократической" страной и отметил, что в 2014 году не мог себя представить на этом месте.

Владимир Зеленский на дебатах

Он отметил, что курс Порошенко "жить по-новому" стал для украинцев курсом "выживать". Во время своего выступления кандидат вспомнил об обещании Порошенко "остановить войну за 2 недели" и Революцию Достоинства. Шоумен утверждает, что все переросло в Иловайск и Дебальцево, а Майданом "воспользовались негодяи". После этого Зеленский обвинил Порошенко в ряде невыполненных обещаний и назвал себя "не политиком, а простым человеком, который пришел сломать эту систему".

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Далее слово было за Порошенко. Он отметил, что его команда ждала 3 недели, пока команда оппонента решится на дебаты.

Мы имеем позицию, когда господин Владимир скрывается от журналистов, от оппонента и от украинского народа. Ибо право украинского народа – знать, что собирается делать кандидат в президенты страны, находящейся в состоянии войны. И собирается делать он, а не его члены штаба, консультанты и советники,

– сказал он.

Действующий президент подчеркнул, что страна стоит сегодня перед вызовами, которые требуют от президента мужества, силы и международного опыта. Порошенко вспомнил о "курсе молодого бойца", о начале которого объявила команда Зеленского. При этом он вспомнил, что Зеленский уклонялся от военной повестки еще четыре года назад.

Больше о главных тезисах, прозвучавших в ходе дебатов Порошенко и Зеленского – читайте в материале 24 канала.

Один из моментов, которым запомнятся дебаты, – оба кандидата стали на колени. Сначала Владимир Зеленский во время дебатов на "Олимпийском" стал на колени перед родными погибших на Донбассе военных. Затем Петр Порошенко также опустился на колени и поцеловал флаг Украины.



Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали на колени во время дебатов

После дебатов на НСК "Олимпийский" кандидат в президенты Петр Порошенко прибыл на теледебаты в студию Общественного. Напомним, Центральная избирательная комиссия разрешила перенести дебаты на "Общественном" с 20 часов на 21:00, чтобы кандидаты имели возможность принять участие в неофициальных дебатах на НСК "Олимпийский". И Зеленский еще 18 апреля сообщил, что на теледебаты не придет. Так и произошло – его там не было.

Дебаты Порошенко и Зеленского: заключительные речи кандидатов в президенты

Но это не единственный инцидент в студии Общественного. Во время дебатов на "Общественном" ведущая Мирослава Барчук сообщила, что в зале находится лицо, которое может "осуществить террористический акт". В СБУ отметили, что к ним поступило сообщение о заминировании здания Общественного, но не о теракте. В полиции, со своей стороны, отметили, на линию 102 никакие сообщения о возможном теракте на Общественном к ним не поступали. Правда, здесь сообщили, что они получали сообщения о якобы минировании "Олимпийского" в течение 19 апреля, когда на стадионе должны были состояться дебаты между Порошенко и Зеленским. Впрочем, и на "Олимпийском", и в студии "Общественного" все прошло мирно.

Дело "Приватбанка"

Окружной административный суд Киева принял еще одно решение в пользу Игоря Коломойского по делу о национализации "Приватбанка". В частности, суд отменил ключевое решение Национального банка в процессе национализации банка.

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Отмененное решение определяло перечень связанных с "Приватбанком" человек, сообщили в пресс-службе НБУ. В процессе национализации Нацбанк обменял средства связанных с банком лиц на акции банка с последующей их продажей правительству Украины. Теперь перечень лиц, у которых забрали акции "Приватбанка", признали недействительным.

На что влияет новое решение суда? Принятое решение может привести к тому, что бывшие владельцы "Приватбанка" смогут взыскать с банка средства, которые государство вложило в банк в процессе его национализации.

Это может привести к тому, что у связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" лиц появятся основания для взыскания с банка средств, которые были возвращены государством в капитал банка в процессе его национализации,

– пояснил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Это решение суда Национальный банк также планирует обжаловать в апелляции.

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Накануне Окружной административный суд Киева по иску бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского принял решение, которым установил: процедура вывода неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства нарушает нормы действующего законодательства. Минфин обжаловал это решение. В суде объяснили свое решение тем, что ответчики (представители государства) не смогли доказать, что "Приватбанк" был неплатежеспособным на момент его национализации.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?"Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодняшний день "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в иностранных судах.



В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк".

Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

Скандал с Найемом в Одессе

Народного депутата Мустафу Найема и его соратников неизвестные облили нечистотами в Одессе, когда политик прибыл поддержать местных активистов. В результате инцидента столкновений не было.

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Политик рассказал, что прибыл в Одессу по приглашению общественности, которая обеспокоена дальнейшей судьбой Летнего театра.

Нас таким не испугаешь. Это четкий индикатор того, что мы на правильном пути,

– сказал депутат.



Мустафа Найем после инцидента пообщался с журналистами // Фото: 24 канал

Одесский шоумен и автор проекта реконструкции Летнего театра с превращением его в концертную площадку с фудкортом Дмитрий Шпинарёв также пришел пообщаться с Найемом. Он уверяет, что в Летнем театре никогда не будет торгового центра.

Мустафа Найем отметил, что за последние 5 лет в Одессе осуществляется системное давление на гражданское общество.

Мы создадим в парламенте группу, которая будет защищать архитектурные памятники в Одессе, которые сейчас незаконно застраивают. Надеюсь, что с этой группой мы будем системно давить на правоохранительные органы и местные власти, чтобы она прекращала этот беспредел,

– заявил депутат.



Активисты выступают против превращения Летнего театра в торговый центр

Нардеп добавил, что три недели назад одесские активисты подали заявление в Генпрокуратуру, СБУ и Нацполицию о том, что в Одессе существует организованная преступная группировка во главе с Галантерником и Трухановым.

"Господин Галантерник сейчас подал иск о защите чести и достоинства против нас в суд. Все, что здесь сейчас происходит, связано именно с этим", – отметил Найем.

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Мустафа Найем надеется, что "одесситы вскоре сменят Труханова, и вскоре это все закончится".

В полиции Одесской области заявили, что задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении уголовного преступления. Предварительно их действия правоохранители квалифицировали по статье 296 – хулиганство.

Неизвестный облил нечистотами Мустафу Найема в Одессе: смотрите видео (Внимание присутствует нецензурная лексика! 18+)

Что происходит с Летним театром в Одессе?12 апреля частные охранники, "титушки" и строители ворвались на территорию свободного пространства для одесситов, памятника местного значения – Летнего театра и начали строительные и демонтажные работы.



Это происходит под прикрытием якобы реализации проекта благоустройства шоумена Дмитрия Шпинарева. Общественные деятели считают, что это незаконно, потому что нет разрешения Минкульта. Они считают проект ширмой для строительства 8-этажного ТРЦ дочерней фирмой СП "Солинг" "владельца" Одессы и бизнес-партнера одесского мэра Геннадия Труханова Владимира Галантерника. Кроме того, начался нажим на активную общественность.



Подозрительные люди характерной внешности 14 апреля ограничили вход на территорию публичного пространства и прибегли к угрозам и физической расправе. 15 апреля одесситы официально обратились к министру культуры Евгения Нищуку и министру МВД Арсену Авакову с просьбой повлиять на ситуацию.