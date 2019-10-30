Главные новости 30 октября: "желтый" режим в ООС, интимный скандал с Яременко и победа "Динамо"

В районе проведения ООС на Донбассе ввели режим "желтый". Нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко подловили за интимными переписками в Раде. Дания последней выдала разрешение на строительство "Северного потока-2". Такими были главные новости среды, 30 октября.

Самые главные новости Украины и мира за сегодня.

"Желтый" режим на Донбассе: что предусматривает

В районе проведения операции Объединенных сил ввели режим "желтый". Главная его цель – усилить меры для обеспечения нацбезопасности и обороны, дать отпор вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях и противодействовать диверсионно-разведывательным группам боевиков.

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Отныне военные и правоохранители будут иметь специальные полномочия, касающиеся проверки людей на Донбассе. В то же время, сами люди, находясь в зоне ООС, обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.

Главные полномочия военных и правоохранителей в период "желтого" режима:

проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность. В случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности;

осуществлять личный досмотр граждан, их вещей, транспорта и вещей в транспорте;

входить (проникать) в жилые дома, помещения, на земельные участки граждан, а также на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;

использовать со служебной целью средства связи и транспорт граждан (по их согласию);

применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства к лицам, совершившим правонарушения, препятствующим проведению операции Объединенных сил;

При определенных условиях военные и правоохранители могут:

временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспорт, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить людей из этих участков, буксировать транспорт;

использовать со служебной целью транспорт, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям. Однако это правильло не действует на транспорт дипломатических, консульских представительств и международных организаций.

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Для лиц, не привлеченных к ООС, введены ограничения на:

въезд-выезд в район проведения операции;

получение разрешительных документов, необходимых для пребывания в регионе;

хранение, использование и перемещение оружия.

полеты беспилотников и проведение видео-, кино- и фотосъемок;

туристические экскурсии, походы, рыбалка и охота;

движение транспорта объездными путями;

Сколько времени будет действовать режим – пока неизвестно. Все зависит от ситуации. В общем "желтый" режим будет действовать, пока командование ООС не решит, что его надо смягчить или усилить.

Что известно о разведении войск в Золотом:

началось оно в 12:00 29 октября и продлится 3 суток;

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало

разведение сил и средств в Золотом-4;

в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

Интимная переписка Яременко: провокация или невнимательность

Журналисты такие журналисты. Выполняют свою работу и подловили за интересной перепиской в Раде еще одного нардепа. Речь идет о депутате "Слуги народа" Богдане Яременко, который вел онлайн-беседы в чатах для знакомств.

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Судя по снимкам, политик интересовался стоимостью услуг проститутки. К слову, Яременко женат: у него есть жена Виктория и 2 детей.

Яременко: ...условия встречи с тобой?



Девушка: Привет. Место твое. Секс защищен, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.



Интимная переписка Яременко в Раде

Сам нардеп впоследствии заявил, что совершил сознательную провокацию и позволил журанлистам сфотографировать сфабрикованную "переписку".

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За несколько часов скандал наделал немало шума и Яременко удалил с фейсбука сообщение о "спецоперации" против журналистов. Зато опубликовал извинения.

Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента,

– сказал Яременко.

Впоследствии появилась еще одна порция фотографий переписок нардепа, где тот интересуется у 20-летней девушки, сколько денег ей нужно в месяц.



Фото переписки Яременко с девушкой

Скандальному "Северному потоку-2" быть

Скандальный российский газопровод "Северный поток-2"практически достроен. Дания стала последней страной, которая выдала разрешение на его строительство в исключительной экономической зоне страны.

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Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Датчане убеждены, что этот маршрут является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

Если бы Дания не выдала разрешение, потери "Газпрома" составили бы 660 миллионов евро.

На произошедшее уже отреагировали в Украине. Председатель НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев отметил, что не удивлен решением Дании. Теперь он рассчитывает, что против "Северного потока-2" введут мощные санкции.

Геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, регулирующими исключительно торговые отношения,

– признал глава "Нафтогаза".



Маршрут газопровода "Северный поток-2" / карта

Почему "Северный поток-2" угрожает Украине?"Северный поток-2" – проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США. Они заявляют, что газопровод усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.



"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

"Динамо" обыграло "Шахтер"

Киевское "Динамо" сумело выбить действующего обладателя Кубка Украины "Шахтер" из розыгрыша турнира сезона 2019/2020. Поединок 1/8 финала в Киеве между грандами украинского футбола завершился трудной победой хозяев.

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В дебюте поединка "Динамо" вывел вперед капитан команды Сергей Сидорчук, отметившись красивым голом из-за пределов штрафной. Во втором тайме "бело-синие" остались в меньшинстве, поскольку с поля был удален Владимир Шепелев.

"Шахтер" этим воспользовался почти сразу. В компенсированное к матчу время Тарас Степаненко мощным ударом из-за пределов штрафной не оставил шансов вратарю киевлян Георгию Бущану.

В дополнительное время составы команд уравнялись. Герой "Шахтера" Степаненко получил удаление и подвел партнеров. Победу "Динамо" принес чемпион мира в составе сборной Украины U-19 Денис Попов. Защитник забил победный гол после углового.

Победный гол "Динамо" в ворота "Шахтера": видео

"Динамо" впервые победило "Шахтер" в плей-офф Кубка Украины. До этого киевляне побеждали "горняков" только в финальном матче. "Шахтер" выигрывал 4 последних розыгрыша Кубка Украины.