Головні новини 30 жовтня: "жовтий" режим в ООС, інтимний скандал з Яременком і перемога "Динамо"

У районі проведення ООС на Донбасі ввели режим "жовтий". Нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка підловили за інтимними переписками в Раді. Данія останньою видала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2". "Динамо" феєрично перемогло "Шахтар на стадії 1/8 фіналу Кубку України. Такими були головні новини середи, 30 жовтня.

Найголовніші овини України та світу за сьогодні.

"Жовтий" режим на Донбасі: що передбачає

У районі проведення операції Об’єднаних сил ввели режим "жовтий". Головна його мета – посилити заходи для забезпечення нацбезпеки та оборони, дати відсіч збройній агресії РФ у Донецькій та Луганській областях та протидіяти диверсійно-розвідувальним групам бойовиків.

Важливо: Як розводить війська біля Золотого Україна та окупанти: відео, фото

Відтепер військові та правоохоронці матимуть спеціальні повноваження, що стосуються перевірки людей на Донбасі. Водночас, самі люди, перебуваючи у зоні ООС, зобов'язані мати про собі документи, що засвідчують їх особу.

Головні повноваження військових та правоохоронців у період "жовтого" режиму:

перевіряти у громадян і посадовців документи, що засвідчують особу. У разі відсутності документів – затримувати їх для встановлення особи;

здійснювати особистий огляд громадян, їхніх речей, транспорту та речей у транспорті;

входити (проникати) в житлові будинки, приміщення, на земельні ділянки громадян, а також на територію та в приміщення підприємств, установ і організацій;

використовувати зі службовою метою засоби зв’язку і транспорт громадян (за їх згодою);

застосовувати у разі крайньої потреби зброю та спецзасоби до осіб, які вчинили правопорушення, що перешкоджають проведення операції Об’єднаних сил;

За певних умов військові та правоохоронці можуть:

тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на вулицях і дорогах, не допускати транспорт, громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, виводити людей з цих ділянок, відбуксировувати транспорт;

використовувати із службовою метою транспорт, що належать підприємствам, установам та організаціям. Проте, це правильло не діє на транспорт дипломатичних, консульських представництв та міжнародних організацій.

Цікаво: Ізоляція: бійці-добровольці показали, як живе Золоте-4 після розведення – відео

Особам, які не залучені до ООС, введені обмеження на:

в’їзд-виїзд до району проведення операції;

отримання дозвільних документів, необхідних для перебування в регіоні;

зберігання, використання та переміщення зброї.

польоти безпілотників і проведення відео-, кіно- та фотозйомок;

туристичні екскурсії, походи, рибальстви та полювання;

рух транспорту об’їзними шляхами;

Скільки часу діятиме режим – наразі невідомо. Усе залежить від ситуації. Загалом "жовтий" режим діятиме, поки командування ООС не вирішить, що його треба пом’якшити або посилити.

Що відомо про розведення військ у Золотому:

розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 доби;

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

Інтимна переписка Яременка: провокація чи неуважність

Журналісти такі журналісти. Вправно виконують свою роботу і підловили за цікавою перепискою у Раді ще одного нардепа. Йдеться про депутата "Слуги народу" Богдана Яременка, який вів онлайн-бесіди у чатах для знайомств.

Цікаво: Раніше повію треба було по пейджеру викликати: реакція мережі на скандальне листування Яременка

Судячи зі знімків, політик цікавився вартістю послуг повії. До слова, Яременко одружений: має дружину Вікторію та 2 дітей.

Яременко: ...умови зустрічі з тобою?



Дівчина: Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний – табу. Година – 100 доларів. Дві години – 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна.



Інтимне листування Яременка в Раді

Сам нардеп згодом заявив, що вчинив свідому провокацію і дозволив журанлістам сфотографувати сфабриковане "листування".

Читайте також: Інтимне листування, епатажний одяг, рукоблудство: у які скандали потрапляли нові нардепи

За кілька годин скандал наробив чимало шуму і Яременко видалив з фейсбука допис про "спецоперацію" проти журналістів. Натомість опублікував вибачення.

Не всі рішення бувають однаковими вдалими. Я вилучив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції і президента,

– сказав Яременко.

Згодом з'явилася ще одна порція фотознімків листувань нардепа, де той цікавиться у 20-річної дівчини, скільки грошей їй потрібно на місяць.



Фото листування Яременка з дівчиною

Скандальному "Північному потоку-2" бути

Скандальний російський газопровід "Північний потік-2"практично добудований. Данія стала останньою країною, яка видала дозвіл на його будівництво в виключній економічній зоні країни.

Важливо: США збираються ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі. Данці переконані, що цей маршрут є найбільш безпечним та відповідає екологічним нормам.

Якщо б Данія не видала дозвіл, втрати "Газпрому" сягнули б 660 мільйонів євро.

На подію вже відреагували в Україні. Голова НАК "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначив, що не здивований рішенням Данії. Тепер він розраховує, що проти "Північного потоку-2" введуть потужні санкції.

Геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, що регулюють виключно торгові відносини,

– визнав глава "Нафтогазу".



Маршрут газопроводу "Північний потік-2" / карта

Чому "Північний потік-2" загрожує Україні?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США. Вони заявляють, що газопровід посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

"Динамо" обіграло "Шахтар"

Київське "Динамо" зуміло вибити чинного володаря Кубка України "Шахтар" з розіграшу турніру сезону 2019/2020. Поєдинок 1/8 фіналу у Києві між грандами українського футболу завершився важкою перемогою господарів.

Цікаво: Кубок України – результати матчів 1/8 фіналу

У дебюті поєдинку "Динамо" вивів вперед капітан команди Сергій Сидорчук, відзначившись красивим голом з-за меж штрафного. У другому таймі "біло-сині" залишилися у меншості, оскільки з поля був вилучений Володимир Шепелєв.

"Шахтар" цим скористався майже відразу. У компенсований до матчу час Тарас Степаненко потужним ударом також з-за меж штрафного не залишив шансів воротарю киян Георгію Бущану.

У додатковий час склади команд вирівнялися. Герой "Шахтаря" Степаненко отримав вилучення та підвів партнерів. Перемогу "Динамо" приніс чемпіон світу у складі збірної України U-19 Денис Попов. Оборонець забив переможний гол після кутового.

Переможний гол "Динамо" у ворота "Шахтаря": відео

"Динамо" вперше перемогло "Шахтар" у плей-офф Кубку України. До цього кияни перемагали "гірників" тільки у фінальному матчі. "Шахтар" вигравав 4 останні розіграші Кубку України.