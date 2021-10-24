Тело нашел 59-летний мужчина, который гулял по лесу. Он сразу обратился в территориальное подразделение полиции города Олешки.

Актуально На Черниговщине застрелился военный: детали трагедии

Умерший работал в Управлении патрульной полиции

Правоохранители установили, что погибший – их 32-летний коллега. Он – сотрудник Управления патрульной полиции Херсонской области.

На место сразу выехало руководство областного главка полиции, Управление патрульной полиции и представители Управления внутренней безопасности. Предварительный осмотр тела показал: признаков насильственной смерти не было.

Правоохранители открыли уголовное производство

Правоохранители открыли уголовное производство, пока продолжаются экспертизы и другие следственные действия. О смерти правоохранителя сообщили Государственному бюро расследований.

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В сентябре полицейский совершил самоубийство в Одесской области

Отметим, что в сентябре в Одесской области повесился сотрудник полиции. Милиционер покончил с собой в собственном сарае. Погибшему было 40 лет и он имел звание сержанта. По предварительной информации, незадолго до трагического шага мужчина поссорился с женой.