На тіло натрапив 59-річний чоловік, який гуляв по лісу. Він одразу звернувся до територіального підрозділу поліції міста Олешки.

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Померлий працював в Управлінні патрульної поліції

Правоохоронці встановили, що загиблий – їхній 32-річний колега. Він – співробітник Управління патрульної поліції Херсонської області.

На місце одразу виїхало керівництво обласного главку поліції, Управління патрульної поліції та представники управління внутрішньої безпеки. Попередній огляд тіла засвідчив: ознак насильницької смерті не було.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, поки що тривають експертизи та інші слідчі дії. Про смерть правоохоронця повідомили Державне бюро розслідувань.

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У вересні поліцейський вчинив самогубство на Одещині

Зазначимо, що у вересні на Одещині повісився співробітник поліції. Правоохоронець вкоротив собі віку у власному сараї. Загиблому було 40 років і він мав звання сержанта. За попередньою інформацією, незадовго до трагічного кроку чоловік посварився з дружиною.