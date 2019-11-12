Хочу отказаться от зарплаты: эксклюзивное интервью с министром Кабмина Дубилетом

В эксклюзивном интервью 24 каналу министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о личной жизни, почему решил занять такую должность, кого из госслужащих сократят и как увеличатся зарплаты, а также о переселении министерств и развитии IT-рынка в Украине.

Почему Дубилет согласился стать министром?

Украинцам интересно, что вы в это время должны быть в Лондоне и развивать свой стартап. Однако весной в интервью вы сказали, что категорически бы отказались от должности министра финансов. Почему вы согласились стать министром Кабмина?

Действительно, у меня был план в августе поехать в Лондон. Я даже оплатил квартиру на несколько месяцев вперед. Мой план состоял в том, что мы с коллегами планировали запускать аналог Monobank в Британии.

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Однако меня пригласили присоединиться к команде правительства и я решился принять это приглашение. И сейчас мои бывшиебизнес-партнеры запускают этот банк без меня.

Вы сразу согласились? У вас были такие амбициозные планы и это все перечеркнули?

Почти сразу, потому что мне искренне казалось, что сейчас в Украине есть окно возможностей, как бы пофосно это не звучало. И мне показалось, что это будет очень интересно принять участие в этом приключении, можно так сказать.



Дмитрий Дубилет / Фото "Экономическая правда"

Ваши коллеги вас сразу отпустили?

Можно сказать, что да. Конечно, они не сразу поняли это решение. Я с ними достаточно долго это обсуждал. Это было непростое решение, но в конце концов они ушли на встречу. И мы договорились, что я буду участвовать в том, чтобы Украина делала прыжок.

Я им сказал: смотрите, если Украина сделает прыжок, то Monobank, как компания и бизнес, будет стоить намного больше. Поэтому в целом это может быть выгодным решением для всех нас.

То есть, вы все так стратегически продумали (смеются)?

Ну да, если ВВП страны вырастет на 40% за 5 лет, то это означает, что компании, которые на этой территории работают также будут на 40%, как минимум, более привлекательными для инвесторов. Поэтому, я считаю, что это выгодная сделка.

Когда вам гипотетически предлагали стать министром финансов во время интервью, вы категорически ответили, что нет. А должность министра Кабинета министров вам понравилась?

Я считаю, что должность министра Кабинета Министров – это очень интересная и правильная должность. Она мне очень подходит.

Когда заработают электронные больничные?

Что касается проектов, в частности отмены медицинских справок и электронного больничного – что это такое вообще и когда оно заработает?

Это действительно один из очень многих проектов, которыми мы занимаемся. В моей должностных инструкциях не написано, что я занимаюсь больничными, но это хороший пример того, что наше правительство работает как одна команда.

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Что касается самих медицинских справок и больничных, то мы вместе с Министерством здравоохранения делаем этот проект. Он заключается в следующем: что касается больничных, то у нас в стране существует проблема, когда с одной стороны есть много фейковых больничных, поэтому мы хотим ввести электронную систему, благодаря которой врачи будут выписывать вам больничный в несколько кликов и смогут легко их регистрировать.

Таким образом и работодатель, и государство смогут проверять подлинность этих больничных. С другой стороны, вам как пользователю (пациенту – 24 канал) будет также удобнее, ведь для того, чтобы закрыть больничный не надо будет снова идти в больницу, это можно будет сделать дистанционно (онлайн – 24 канал). Таким образом, с переходом на электронную форму – выигрывают абсолютно все.

Это на самом деле причина, почему я никогда не открываю больничные – потому что нужно очень долго стоять во всех этих очередях в больнице. И когда это, собственно, должно заработать?

Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев мы сможем это запустить в пилотном варианте, ведь мы с коллегами уже почти выработали общее видение этого решения.



Электронные больничные помогут избавиться от очередей в больницах / Фото "Украина молодая"

На самом деле, это непростой проект, потому что для того, чтобы он правильно заработал, он должен заработать одновременно во всех больницах, причем в государственных, так и в частных. Но я думаю, что мы сможем это сделать достаточно быстро.

Нужны какие-то дополнительные ресурсы на это или какое-то оборудование в больнице?

Нет, мы собираемся это запустить на первой стадии только в первичном звене. Сейчас вся "первичка" имеет достаточно оборудования, потому что все врачи, так или иначе, и выписывают эти электронные рецепты, и декларации с пациентами подписали и тому подобное.

То есть оборудование именно в первичных больницах уже есть, поэтому этот проект будет намного легче и быстрее запустить, а собственно 85% больничных выписываются именно там.

Когда медицинские справки отменят?

А какие именно справки могут отменить?

Мы сейчас делаем обзор абсолютно всех медицинских справок, которые требует наше государство от граждан. Основная идея заключается в том, что очень часто наше государство требует медицинскую справку не понятно, из каких соображений. То есть эта справка не приводит к тому, что люди меньше болеют или меньше умирают.

Но с другой стороны, это лишнее бюрократическое бремя для граждан и лишняя нагрузка для больниц. И мы сейчас пытаемся понять, в каких местах требовать справку все-таки не обязательно.

Важно. Сейчас согласно украинскому законодательству медицинская справка необходима во многих случаях. Например: при приеме на работу, посещении бассейна, сдачи экзамена на водительское удостоверение, поступлении в вузы и так далее.

Мы сейчас будет обсуждать с экспертами около 100-300 ситуаций, когда государство требуют эти справки, и, по моему мнению, едва ли не в половине случаев их можно отменить. Например, справка в бассейн. Смотрите, мы будем еще обсуждать с обществом, но то, что нам говорят эксперты, справка в бассейн – это лишняя бюрократия, лишние взятки, потому что все их просто покупают, и такие справки никого ни от чего не защищают.

С другой стороны, мы видим, что почти во всех странах Запада их не требуют и мы не можем сказать, что мы более защищены от каких-то болезней или из-за того, что есть лишняя справка. Она приводит лишь к излишней бюрократии. Поэтому это пример справки, которую мы, скорее всего, попробуем отменить.

Отменят ли трудовые книжки?

Что до трудовых книжнк, нужна ли их отмена и почему важно это внедрить?

Это часть более глобальной реформы, которая заключается в том, что мы должны сделать абсолютно все, чтобы администрирование бизнеса было более легким в Украине.

Дубилет хочет скасувты трудовые книжки

Сейчас законодательство требует, чтобы граждане имели эти трудовые книжки, чтобы работодатель их администрировал, хранил, потом выдавал назад и т.д. Вместо этого мы стараемся сделать очень простую вещь – мы не отменяем трудовые книжки, а делаем их опциональными.

То есть если вы хотите, вы можете иметь трудовую книжку и можете просить вашего работодателя поставить туда штамп, но это становится не обязательным. И много людей на самом деле будут счастливы, если им не нужно будет иметь эти трудовые книжки.

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Почему? Потому что информация о вашем трудовом стаже, которая будет затем использоваться при социальных выплатах, уже есть в электронных реестрах, начиная с 2000 года. И государство уже эту электронную информацию использует, а трудовые книжки просто надо было отменить.

Запустит ли Кабмин колл-центры?

Есть еще одна инициатива. Упомяну еще Monobank, который известен такой коммуникацией с клиентами, у вас даже бывало, когда ваши клиенты писали в службу поддержки и там им помогали даже решать контрольные во время экзамена. Я понимаю, что на государственном уровне это не совсем то, что можно воплотить, но тем не менее вы взялись активно за работу колл-центров и обращения граждан. Как это будет работать?

Это также одно из многих направлений. Идея очень проста: сейчас в одном только Кабмине работает около 50 различных колл-центров, где каждый имеет свое оборудование, закупает серверы, компьютеры и тому подобное. Мы хотим все это централизовать, сделать высокое качество обслуживания граждан, обращающихся к нам в колл-центр.



В Кабмине вскоре могут появиться колл-центры/ Фото Amazon.com

Я говорю своим сотрудникам так: у нас есть Monobank и мы должны быть не хуже, чем они, когда к нам будут обращаются. Моя мечта заключается в том, чтобы мы могли обслуживать не только телефонные звонки и почту, но и мессенджеры в Telegram, Facebook, Viber, ты сможешь обратиться к государству и наш оператор сможет помочь.

Я надеюсь, что мы в течение половины года сможем много колл-центров перезапустить и централизовать для того, чтобы вывести обслуживание граждан на качественно новый уровень.

Чего именно будут касаться эти звонки?

Сейчас каждый орган власти имеет один или несколько телефонных номеров или горячих линий. Могут быть самые разные вопросы. У кого-то – юридические консультации, у кого – жалобы или вопросы по субсидиям. Мы хотим централизовать все это. Чтобы у человека не было мысли: "А куда же писать или звонить?". Просто чтобы была единая точка контакта, по которой он получит правильную консультацию, а не будет "футбола" его обращения.

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Вы будете набирать новых людей или будете проводить обучение для тех, кто уже здесь работает?

Я думаю, что это будет гибридный вариант, потому что мы не будем набирать новых людей вместо того, чтобы учить старых. Но сейчас над обращениями граждан работает много людей внутри этого здания, но это делается не по стандартам операционных центров. Если мы все это операциализируем, как в коммерческих компаниях, то тогда мы сможем все это гораздо меньшим количеством людей обрабатывать, больше заявлений или обращений и делать это качественно.

Когда это все может заработать?

Я надеюсь, что в течение следующего года. То есть мы уже начали довольно большую работу и запускаем сейчас "пилот" (пилотный проект – 24 канал) с Министерством социальной политики.

Мы прежде всего стараемся взять на себя обращение этого пилотного министерства. Затем, я надеюсь, что в течение года, мы все другие министерства и центральные органы власти сможем свести в одну точку.

Кого из госслужащих сократят?

Недавно вы написали пост о том, что вынуждены сократить почти две тысячи человек из Государственной службы статистики, хотя говорили о том, что нужно сократить и чиновников местного уровня.

К сожалению, это действительно болезненный шаг, потому что в районных администрациях мы сокращаем 18,5 тысяч работников, в Госстате – около двух тысяч. Кроме того, я писал, что мы в Держаудит службе сократим почти три тысячи человек.

Но с другой стороны, я думаю, что все мы понимаем, что у нас бедная страна и у нас работает много государственных служащих, которых мы просто не можем себе позволить. Мы не можем иметь столь большое количество людей, которые, к сожалению, не приносят большой пользы обществу, в то время, когда у нас такие мизерные пенсии, плохие дороги и тому подобное.



Кабмин планирует сократить многие госслужащие/ Фото "Конкурент"

Поэтому мы вынуждены постепенно сокращать штат госслужащих и так возвращать этих людей на рынок. Я очень надеюсь, что они смогут найти новую работу и принять участие в уже новой экономике.

Вы им предложите что-то взамен?

Мы будем им помогать. Конечно, мы не сможем всем заплатить или предложить гарантированное место работы, но у нас сейчас перезапускается служба занятости и мы договорились, что будем делать массовое профилирование этих сотрудников, чтобы понять куда можно их применить и с какими вакансиями скомпановать.

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С другой стороны, мы будем в январе запускать вместе с Министерством цифровой трансформации курсы по цифровой грамотности – то есть будем учить людей пользоваться компьютером и какими-то программами. Предложим им несколько уровней, чтобы они стали уверенными пользователями ПК и были конкурентоспособными.

Будем помогать, как можем, но, к сожалению, это – жизнь, это капитализм. Мы не можем держать большой штат людей и платить им зарплату только потому, что мы не можем пойти на такой шаг.

Существует 240 тысяч государственных служащих. Насколько вы хотите их сократить?

Я пока не хочу называть конкретные числа, я вижу, что у нас есть еще много потенциала для сокращения. Те сокращения, которые мы сделали в ближайшие месяцы – это лишь 10%. А в ближайшее время мы будем смотреть на другие государственные органы, где есть потенциал для того, чтобы становиться более эффективными.

Могут ли увеличиться зарплаты чиновникам?

За счет сокращения вы увеличите зарплаты?

Да. В том числе, за счет этого увеличим зарплаты. Мы видим, что это известная проблема и у нас есть много чиновников, которые получают низкую зарплату. Но ввиду того, что их много, общий фонд все равно платит много. Поэтому изза низкой зарплаты у таких чиновников мотивация к коррупции.

Поэтому мы с одной стороны сократим людей, а за счет этого – тем, кто останется, будем платить больше. Будем внедрять правильные цифровые технологии, какие-то предохранители для того, чтобы у них не было даже возможности участвовать в коррупции. И если у них будет выше зарплата, то у них будет ниже мотивация.

На сколько может увеличиться зарплата?



Это зависит от каждого государственного органа. Пока не могу сказать.

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На сегодня украинские чиновники получают рабочую ставку, а также премии и надбавки, которые иногда могут в десятки раз превышать размер ставки, и это никто не контролирует. Планируете ли вы изменить такую ​​систему начисления самой зарплаты?

Это осталось еще с Советского Союза, будто формальная ставка не очень велика. Как видите, у нас формальный министр получает столько, которые и человек на заводе, однако из-за премии и надбавки это накручивается.

Это на самом деле не простой вопрос, потому что, откровенно говоря, мне благодаря Monobank повезло и я не так придирчиво смотрю на то, какая у меня зарплата. Однако у меня есть много коллег-министров и их заместителей, которым важно то, какая у них зарплата. Потому что они могли работать в коммерческом секторе и получать достаточно большие зарплаты. Но эти люди сейчас работают в Кабмине и получают зарплату, которая намного ниже, чем рыночная.

У нас постоянно возникают обсуждения, можно ли в конце концов попробовать предложить министрам, заместителям, людям на высоких должностях, если не рыночную зарплату, то хотя бы зарплату, в 5 или 10 раз не ниже, чем рыночная. Это непростой вопрос, потому что мы не уверены, насколько общество к этому готово.

Будем возможно проводить дискуссии по этому поводу. Ведь, если министры не будут получать достойную зарплату, то они либо уйдут, или скатятся к какой-то коррупции, потому что им потребуются деньги.

Как Кабмин будет бороться с рейдерством?

Есть еще один вопрос по борьбе с коррупцией и рейдерством. Расскажите, как вы планируете преодолеть это?

Я не могу сказать, что занимаюсь коррупцией в целом, точно нет. Но вот, что касается рейдерства, то это такая сложная тема. Я занимаюсь этой темой уже меньше, потому что у нас сейчас новый министр юстиции Денис Малюська и он делает здесь много. На самом деле основная проблема и причина рейдерства заключалась в том, что верхушка Минюста, по оценке некоторых экспертов, боролась с этим явлением не так ревностно.

Сейчас там новый менеджмент и все говорят о том, что количество рейдерских случаев уменьшилось. С другой стороны, нужно сделать много технологических вещей, которые не позволили бы этого, ведь менеджмент может снова измениться и там будут люди, которые не будут так следить за этой темой. Именно над этим мы будем работать ближайший год.

Как переселят министерства?

Территория Кабмина огромна. Вы хотите сюда переселить и работников других министерств. На каком это все этапе сейчас и сколько людей здесь можно поместить?

Это не какая-то большая реформа. Я считаю, что очень важно, чтобы министерства сотрудничали друг с другом, потому что когда, например, Минюст и Министерство экономики сидит в разных уголках Киева, то это не продуктивно, потому что они не работают как одна команда.

А для того, чтобы Кабмин производил эффективные решения, нужно чтобы люди находились под одной крышей. Чтобы они общались друг с другом, проводили какие-то совещания и так далее и тому подобное. Это справедливо для бизнеса и так же справедливо для Кабмина.



Кабинет министров Украины / Фото "Левый берег"

Собственно, идея заключается в том, чтобы попытаться свести сюда как можно больше министерств. Мы посчитали, что если просто арифметически разделить количество людей на площадь, то по нормативам сюда можно едва ли не плюс тысячу человек дополнительно перевести. А это, на минуточку, около трех министерств приблизительно.

Посмотрим, удастся ли у нас. Мы сейчас рассчитываем, кто куда должен переехать, играем в пятнашки для того, чтобы сделать план. Но, действительно, я надеюсь, что мы сможем один-два государственных органа перевести в это здание. А те здания, которые они оставят, опять же так, или отдать на приватизацию, или в аренду.

Сколько зданий можете отдать на приватизацию?

Трудно сказать. У нас 17 министерств, и не каждое министерство отдельное здание, а часто – и даже больше. Например, есть Министерство социальной политики. Недавно разговаривал с министром Юлией. По ее словам, было бы идеально перевезти сюда примерно 350 человек. Я надеюсь, что если первое министерство переедет, то это будет Министерство соцполитики. У них несколько зданий, расположенные возле Бессарабской площади.

Есть министерства, которые сейчас объединили. Что с ними планируете делать?

С ними у нас вообще будет постоянная работа. Чем дальше, тем больше у нас будет высвобождаться новая площадь, новые здания, какие объекты недвижимости. Конечно, нужно построить эффективный процесс, чтобы эти объекты или сдавались в аренду (что важно – по рыночным ценам), или приватизировались и шли на продажу через ProZorro.

Это достаточно сложная амбициозная задача, стоящая перед Фондом госимущества. Там, опять же, новый руководитель. Поэтому я очень надеюсь, что у него все получится. У него очень амбициозные планы.



Глава Фонда госимущества Дмитрий Сениченко / Фото "Экономическая правда"

Мы в бюджете следующего года заложили только на малую приватизацию 6 миллиардов гривен, на большую приватизацию, если не ошибаюсь, – 5 миллиардов гривен, и на аренду – 4 миллиарда гривен. То есть это то, под чем он фактически подписался.

Эти суммы, которые я назвал, – это следующий уже год. То, что касается зданий – это будет не так быстро, но попробуем как можно быстрее.

Какие еще важные проекты вы сейчас воплощаете, о которых я не вспомнила, но о которых стоит говорить?

Мы сейчас пытаемся полностью пересмотреть регламент Кабмина – то, каким образом министерства сотрудничают друг с другом, когда производят какие-то законодательные или нормативные акты.

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Сейчас у нас работает огромное количество людей, которые по оценке многих работают не так эффективно, как хотелось бы. Мы сейчас пытаемся полностью пересмотреть процесс, как происходит взаимодействие между министерствами, для того, чтобы люди работали более эффективно, быстрее (что очень важно). Потому что здесь документы могут теряться неделями, если не месяцами, между министерствами. Хотим, конечно. Все перевести в электронную форму. И таким образом, надеюсь, Кабмин будет работать эффективнее и будет меньшее количество людей.

Отдельный – очень большой кусок работы – это цифровизация, диджитализация – в широком смысле этого слова. Абсолютно все, что можно, мы должны упростить, ликвидировать. А то, что останется, нужно переводить в электронную форму. Я это называю – перевести в цифру все, что движется. И это, опять же, большой и амбициозный проект.

Вы вместе с Федоровым работаете?

Да, мы работаем вместе с Федоровым. На самом деле, во всех министерствах цифровизация – это тема №1. Потому что все понимают: для того, чтобы побороть коррупцию и неэффективность, ты должен переводить все в цифру. Потому что когда у тебя все на бумаге – здесь и коррупционные риски, и неэффективность, и много лишних людей и так далее. Поэтому, в принципе, абсолютно все министры декларируют, что цифровизация – это их "альфа и омега".



Михаил Федоров / Фото "Эспрессо"

Так уж получилось, действительно, что у нас есть Министерство цифровой трансформации. Михаил Федоров и я – как одни из лидеров, можно сказать, этого движения, потому что цифровизация для нас – это часть общей стратегии.

О развитии IT-рынка в Украине

Как развивается сейчас IT-рынок? Как он должен меняться? И как вводить IT-технологии среди пожилых людей?

Что касается IT-рынка в Украине, то он в целом развивается очень круто. На самом деле, с одной стороны у нас крутой человеческий потенциал, а с другой стороны, сейчас с точки зрения законодательства и налоговой системы, ITшники имеют стимул развиваться именно в Украине, потому что все часто оформлены как СПД (субъект предпринимательской деятельности), как ФЛП (физическое лицо предприниматель).

Часто компании, которые занимаются аутсерфингом, они оставляют деньги за рубежом, поэтому не платят налоги в Украине. А вот в нашем государстве сейчас выгодно заниматься IT-бизнесом, он сейчас "цветет" и развивается гораздо быстрее, чем во всем мире.

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Что касается IT-технологий для людей старшего возраста, то государство может людей немного стимулировать, обучать их и открывать какие-то центры. Но хочу сказать, что главный фактор – это просто технический прогресс, ведь чем дальше, тем больше людей открывает для себя интернет, смартфоны и тому подобное.

В то же время государство должно больше вводить какие-то электронные сервисы, тогда даже если человек не любит технологии, то для него будет выбор – сделать несколько кликов в телефоне или компьютере или пойти куда-то в очередь. Здесь, хочешь не хочешь, а все равно будешь технологическим, потому что это удобнее и выгоднее.

Вы уже упоминали учебные курсы для пожилых людей. Но, если я не ошибаюсь, то в бюджете на следующий год на это не заложены средства.

Смотрите, то, что касается IT-сферы, то предварительное видение заключается в том, что очень многие вещи (к примеру, оборудование), это уже очень много закуплено и не нужно тратить лишние деньги.

С другой стороны, те проекты, которые планируем я, Михаил Федоров и многие другие коллеги, будут опираться больше не на бюджетные средства, а на донорскую помощь. Есть много международных организаций, Евросоюз и Всемирный банк и тому подобное. Которые готовы предоставлять донорскую помощь для внедрения таких правильных проектов, направленных на цифровизацию.

То есть они уже проявили заинтересованность и уже готовы помочь?

Да, конечно. Очень много доноров готовы помогать и я знаю, что многие коллеги действительно не закладывалось эти средства в бюджет, потому что мы надеемся получить их от доноров.

Люди обеспокоены темой электронного суда, поэтому удивляются, почему вы ни разу не упоминали эту тему. Будет ли развиваться этот ресурс?

Это очень важная тема, но я, если честно, не планировал пока ею заниматься. Ведь судебная ветвь – это отдельная ветвь нашей власти, и здесь, мягко говоря, есть чем заняться. Поэтому, к сожалению, я здесь не могу ничего более конкретного сказать.

Экскурсия по кабинету Дубилета

У вас есть камера в кабинете?

Да.

А кто за вами наблюдает?

Без понятия. Ни малейшего не имею.

Когда вы зашли впервые в этот кабинет, что вас больше всего разозлило?

Я не могу сказать, что меня что-то разозлило. Я вижу, что он очень большой. Для одного человека, даже для министра, он слишком большой. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время перееду в соседний кабинет, он гораздо меньше. А здесь, мы посчитали, и сейчас сотрудничаем с архитектурным бюро, которые на условиях волонтеров согласились нам сделать этот проект. Мы сейчас делаем все площади в Кабмине более эффективными. И только в этом кабинете около 30 человек может сесть – достаточно комфортно в режиме open space (открытое пространство).

Ничего этого (показывает на столы – 24 канал) не будет. Конечно, это лишние расходы, но с другой стороны оно все окупится, потому что люди не будут занимать площадь, недвижимость по всему Киеву.

Поэтому общий план состоит в том, чтобы как можно больше людей сюда свести, а все остальное приватизировать. Мы об этом говорили.

А за главным столом вы работаете?

Нет, никогда.

А где?

Здесь. А когда у меня встречи, вот здесь садятся все люди и мы работаем.

А на телефоны вам в кабинет звонят?

Да. Иногда.

Как пользоваться? Необычно? Это же не смартфон.

Очень необычно. Там есть прямые линии с президентом, с премьером, со спикером. На каждый контакт – отдельный телефон. Я считаю, что это такая довольно странная вещь. Я надеюсь, что, возможно, вскоре мы сможем сделать, чтобы вместо таких телефонов было приложение. Потому что с технической точки зрения, можно создать приложение таким образом, чтобы это было даже более защищенным благодаря методам шифрования. И тогда можно будет не тратить буквально миллиарды гривен на эту систему с этими проводами.

Об увлечении историей флагов

У вас в кабинете есть флаг. И я слышала историю, что вам вообще очень нравятся флаги. Вы их коллекционируете?

Это какое-то увлечение с детства. Если бы я не пошел в Кабмин, я бы пожалуй уже в этом году опубликовал книгу. Я писал книгу о флагах, есть такая наука – вексиллология. У меня есть, кстати, телеграмм-канал, который так и называется "Флаги с Дмитрием Дубилетом". Там достаточно много подписчиков.

Что можно писать о флагах?

На самом деле, за каждым флагом есть интересная история, история страны. То есть, если ты знаешь происхождения определенного флага – это значит, что ты достаточно хорошо знаешь историю страны. Я вообще очень увлекаюсь историей. В частности, поэтому и люблю историю флагов.

А эта книга, возможно, позже должна выйти?

Я очень надеюсь. Сейчас точно нет времени ее писать. Но, возможно, в будущем. Когда я вернусь в бизнес, я попробую ее дописать.

О корпоративных идеях Monobank, воплощенных в Кабмине

У вас раньше было корпоративное правило, когда вы в ваших компаниях и параллельно читали одну и ту же книгу, то писали по ней эссе. А есть такая традиция в Кабмине?

В Кабмине пока нет такого правила. Возможно, когда-то в будущем, но сейчас мне сложно представить, что мы сможем это сделать.

А какие-то идеи, которые вы воплощали в Monobank, корпоративные – применяете их?

Да, очень много.

Например?

Что касается почти всех управленческий технологий – мы пробуем воплощать здесь: начиная от культуры ведения календарей через гугл-календарь до культуры документооборота, до фиксации системы задач.

На самом деле, очень много таких управленческих технологий, которые успешно работают в коммерческом секторе, и которые можно и нужно внедрять в государственных органах.

О знаменитом кота Дубилете

У бывшего главы АП Бориса Ложкина была в свое время идея поселить на Банковой кота. Есть ли у вас такая идея и как дела у вашего кота?

Были такие мысли. Но я подумал, что это будет слишком эпатажно. У кого-то может быть аллергия, кто откроет дверь – а кот выпрыгнет. Сложный вопрос, посмотрим (улыбается – 24 канал). Вообще у кота дела нормально, спасибо! Он вам привет передавал.

А что с ним? Он сейчас живет с вами? Находите на него время?

Он, к сожалению, сейчас не живет со мной. Когда я переехал в Кабмин, то, к сожалению, я сейчас дома редко бываю. Просто приезжаю, ложусь спать, а потом сразу еду в Кабмин. И я пришел к выводу, что коту достаточно сложно в таком режиме, поэтому мы договорились с моим другом, что он переезжает к нему. Надеюсь, это временно. Возможно, когда я вернусь в бизнес, то попробую кота уговорить вернуться назад.

Думаю, он еще подумает. На месте кота, я бы вам не простила. Как, кстати, его зовут? Ведь в Инстаграме вы его просто подписываете "Кот".

Да, его зовут Хайон. Это имя известного испанского дизайнера-архитектора.



Кот Дмитрия Дубилета

А наклейки в Monobank – это вас кот вдохновил?

Да, в свое время мы обратили внимание на то, что мой кот более популярен чем я в соцсетях. И мы решили использовать тему котов в нашем бизнесе.



Наклейки от Monobank

Дубилет о спорте, шахматах и недостатке времени

Ранее вы занимались спортом. Не знаю, как сейчас. Ваша бывшая жена является основательницей спортклуба, вы также является соучредителем. Ранее вы даже лично проводили тренировки?

Да.

Я к вам очень давно хотела попасть на тренировку! Есть ли смысл записываться?

Смысл записываться есть, потому что это действительно очень интересный опыт. Но, к сожалению, я сейчас временно не исполняю обязанности тренера этого клуба. Но поверьте – те тренеры, которые там работают, они это делают гораздо лучше меня, поэтому я вам все равно рекомендую.

А потом планируете?

Ой, у меня столько планов! Когда я вернусь в бизнес из Кабмина – у меня очень много планов. В частности, они касаются и спорта, и написания книг.

Вы написали, что спорт вам позволяет быть более уверенным. То есть сейчас вы не занимаетесь спортом, чувствуете ли вы себя менее уверенным?

Да, я чувствую, что это проблема. Сейчас у нас такой режим ... Почти все работают по 80, 90, 100 часов в неделю. И конечно, в долгосрочной перспективе – это не очень эффективно, потому что у тебя просто интеллектуальные способности падают. В частности, и поэтому я спортом прекратил заниматься. Раньше я занимался по 5-6 раз в неделю. Сейчас – если удастся один раз в неделю – это будет успех. Надеюсь, что вскоре смогу вернуться к более правильному графику.

А в шахматы вы играете?

В шахматы давно не играл. Я в детстве играл в шахматы, у меня был первый разряд.

А вы в курсе, что Михаил Федоров ищет себе партнера? У него даже шахматы есть в кабинете.

Нет, не в курсе! Круто!

О потайных местах здания Кабмина

А когда вы впервые попали в Кабмин как здание, какие у вас были впечатления? Возможно, было что-то, что вас больше всего удивило? Потому что, мне кажется, здесь есть что угодно! Возможно, где-то даже есть джакузи или бассейн.

Да, есть бассейн. В здании, в саду. Есть там такое здание – клуб премьер-министра – или как-то так это называется. Там еще есть тренажерный зал и бассейн. Причем, он был открыт только для премьер-министра. Мы в первую же неделю сказали, что он открыт для всех сотрудников. Кто угодно может записываться.

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Здесь есть, если я не ошибаюсь, даже парикмахерская. Здесь есть еще какие-то странные комнаты ... вот мы сейчас пытаемся охватить весь план, чтобы понять, где у нас площадь используется неэффективно. И опять же, как я уже говорил, попробовать завести сюда как можно больше людей.

Вы раньше хотели избавиться от некоторых стен в кабинете?

Нет, не стен – перегородок. Была необычная такая фишка в Кабмине – почти на каждом этаже стоял пункт охраны или какая-то перегородка, через которую тебе нужно было пройти. И, если ты не имел пропуска, но должен был попасть в какую-то зону, то приходилось играть в такую ​​себе "змейку" для того, чтобы по лестнице попасть из одного места в другое.

Сейчас мы полностью все это открыли. К счастью, сейчас оно уже работает более-менее.

Блиц-вопросы для Дубилета

Чем будет заниматься Дмитрий Дубилет после того, как он покинет кресло Кабинет министров?

Ну, наверное, вернусь в бизнес. Посмотрим. Возможно, действительно буду развивать бизнес за границей или в Украине.

Вас также спрашивают, когда началась Вторая мировая война?

Здесь же два варианта: в 1939 году – по европейской версии, в 1941 году – по советской.

Спрашивают, знаете ли вы таблицу умножения? Сколько будет 7 × 8?

Немножко. Будет – 56.

Какая зарплата сейчас у Дмитрия Дубилет?

Со всеми премиями и надбавками зарплата – около 30 тысяч гривен в месяц, но я сейчас рассматриваю, как правильно отказаться от нее, чтобы это нормально выглядело. Потому что я считаю, что государство должно платить тем, кому это действительно нужно.

То есть вы готовы жить за те средства, которые вы заработали раньше?

Да, у меня благодаря Monobank есть определенная "подушка", из-за которой можно не волноваться пока за деньги.

У Вас нет собственного автомобиля, хотя вы можете это себе позволить. Вы арендуете квартиру, более того – ездите на такси и даже была история, когда премьер-министр общался с министрами, чтобы они пользовались служебными автомобилями, но вы, вроде бы, были не в восторге от этого.

Этой истории я не помню, но у меня была такая философия о том, что необязательно иметь какие-то вещи, чтобы ими пользоваться. Это довольно распространенное мнение о том, что мы живем в sharing economy – когда ты можешь делить какие-то вещи с другими людьми, арендовать квартиру, пользоваться Uklon или Uber и так далее.

Сейчас сам фактор владения гораздо менее важен, чем в 20-м веке.

А вам сейчас комфортно пользоваться служебным автомобилем или на Uber лучше?

Я больше люблю Uber, но сейчас, когда есть служебные автомобили есть определенные условия, и иногда получается так, что водитель выполняет роль охранника.



Дмитрий Дубилет

Хотя у вас нет автомобиля, но есть вопрос, раз, сколько времени вы тратили на замену пробитого колеса?

Я не помню. Мне кажется, что раз я менял колесо в автомобиле, когда мне было 10 лет, вместе с дедушкой. Пожалуй, минут 5-10, я не помню.

Я не очень хорошо разбираюсь в автомобилях, моделях, я в свое время получил водительские права, но сейчас не очень люблю водить, поэтому это и есть причина, почему я больше люблю такси. Потому что гораздо интереснее сидеть позади и читать то, вместо того, чтобы управлять автомобилем. Знаю, что многие люди любят управлять автомобилем и это супер, но я больше люблю читать, например.

Вопрос от всех женщин Украины, или сердце Дмитрия Дубилет – свободно?

Свободно. Но сейчас у меня нет времени на отношения и личную жизнь.

А какие женщины вам нравятся?

Это многофакторная математическая модель, а не топ-модель (смеется ..). Смотрите, это интеллект, это красота, это чувство юмора, то есть достаточно стандартные вещи.