Хочу отказаться от зарплаты: эксклюзивное интервью с министром Кабмина Дубилетом

До Кабмина я занимался спортом 5-6 раз в неделю. Сейчас — раз в неделю в лучшем случае. С сентября я потерял 5 кг, которые так тщательно набирал последние пару лет. Но, самое главное, без спорта пропадает какая-то уверенность в себе, что ли... В общем, буду стараться восстанавливать график.

