Исламская группа, называющая себя государство Хорасан (Khorasan – ISIS-К), названа по старому названию региона, который включал части Ирана, Туркменистана и Афганистана, возникла в восточном Афганистане в конце 2014 года и быстро завоевала репутацию, как такой, что действует с чрезвычайной жестокостью.

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Среди мотивов для этой группы видеть своим врагом Россию эксперты называют вовлеченность Москвы в глобальную борьбу с ИГИЛ и ее филиалами, особенно из-за военных операций россиян в Сирии и их усилий установить связи с афганским Талибаном – соперником ИГИЛ-К на своей территории.

Поэтому повод для совершения теракта есть, только стоит ли ставить Россию и ИГИЛ по разные стороны баррикад?

Россия – главный "экспортер" боевиков в ИГИЛ

Следует понимать, что с начала возникновения ИГИЛ неоднократно распространялась информация, что Россия имеет интерес в существовании подобной террористической группировки на Ближнем Востоке.

Еще в 2015 году начальник Генштаба Свободной армии Сирии (САС) генерал-майор Ахмед Халид Бирри заявлял, что "...Россия сотрудничает как с режимом, так и с ИГИЛ. Иначе говоря, Россия не ставит целью вести борьбу с терроризмом". Он предполагал, что россияне своими действиями в Сирии стремятся использовать в своих интересах расположенные на востоке города Холмс и других районах страны вторые в мире по своей величине месторождения газа.

Кроме того, генерал отмечал, что только 5 процентов российских атак направлено против ИГИЛ. Целью остальных 95 процентов являются позиции Свободной армии Сирии (САС).

Существование и деятельность ИГИЛ действительно были выгодными для России, ведь присутствие группировки и борьба с ней (или ее имитация – 24 Канал) влияли на повышение цен на нефть. Также "борьба" с "Исламским халифатом" была и является удобным поводом для наращивания военного присутствия России на Ближнем Востоке, в Средней Азии и более глубокой военно-политической интеграции государств региона с Россией,

– рассказывает глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Поэтому, учитывая такие и действия, и заявления, видимо, не стоит удивляться, что россияне сами подпитывают это движение.

Согласно обнародованному в октябре 2017 года докладу "За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения" консалтинговой компании Soufan Group, Россия оказалась главным "экспортером" боевиков в террористическую группировку "Исламское государство". На тот момент за ИГИЛ воевали 3417 россиян.

"Мало кто об этом говорит, но в составе ИГИЛ – "Исламского государства", этой террористической организации – русские были второй этнической группой по количеству. Это была одна из самых многочисленных групп. Годами через Дагестан с территории России выезжали российские граждане, которые потом оказывались в составе группировки ИГИЛ, преимущественно в его сирийском подразделении. При этом очень интересно, что когда они выезжали через Дагестан, то им всем оформлялась страховка по линии российского Фонда обязательного медицинского страхования. Все они имели определенные льготы, имели страхование и т.д.", – отмечает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

У террора – российское лицо

Пугая мир ИГИЛом и при этом, как видим, поддерживая его, Россия навязывала международному сообществу мнение: без нее терроризм не победить, а, следовательно, с ним надо бороться вместе.

"Серия терактов, которая произошла в Брюсселе, подтверждает правоту тех, кто нацеливает ЕС на сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом и кто подчеркивает, что главная угроза европейской безопасности исходит не от России, а от международных террористических организаций", – в частности, заявил тогдашний глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, комментируя теракт в столице Бельгии в 2016 году.

В подобном ключе высказывались и другие приобщенные к властным российским кабинетам лица, в частности председатель общественного Комитета при МО России Игар Коротченко, который на фоне терактов в Париже призвал Европу отказаться от политики санкций против России.

Переключая внимание мирового сообщества на поиск врагов за своими пределами и выставляя себя их жертвой, Россия, между тем, по числу преступлений и тем, как они были совершены, несоизмерима с ИГИЛ и имеет сейчас в мире статус террористической организации № 1. Ведь это именно она развязала самую кровавую войну в Европе со времен Второй Мировой, осуществляет военные преступления и геноцид гражданского населения в Украине, угрожает миру ядерной войной и захватила крупнейшую в Европе АЭС.

Сейчас на руках России столько крови, что она не заслуживает образа страны-жертвы и, соответственно, сочувствия, пока ежедневно уничтожает гражданские города и убивает мирное население.

Обратите внимание: теракт в российском Подмосковье, который позволили совершить российские спецслужбы и которому не помешали подразделения росгвардии, потому что они сейчас задействованы в Украине, никак не повлиял на планы ракетных обстрелов Россией украинских городов и гражданских объектов. За четыре дня, начиная с 22 марта, Россия применила для воздушных атак по территории Украины 270 единиц вооружений (баллистические и крылатые ракеты, дроны, гиперзвуковую ракету "Циркон" – 24 Канал). Среди них стоит выделить мартовский террористический обстрел, с применением рекордного количества средств поражения, критической инфраструктуры, в частности Запорожской ГЭС. Как иначе, чем террором в худшем его проявлении это можно назвать,

– задает риторический вопрос Кузан.

Стоит внимания ИГИЛ уже давно острила мечи, но Путину мерещится Украина: западные СМИ о теракте в "Крокусе"

По сообщениям ООН, от войны, развязанной Россией в Украине, только по официальным данным, погибло более 10 тысяч гражданских лиц. Фактическая цифра может быть значительно больше.

В Едином реестре досудебных расследований, как сообщает Офис Генерального прокурора, зафиксировано сведения о более 128 тысяч пострадавших от военных преступлений России, и с каждым днем это количество растет. Кроме того, по данным ювенальных прокуроров, в результате агрессии России пострадали 1796 детей, из них 535 погибли, 1261 – получили ранения различной степени тяжести. В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Сегодня российские военные ежедневно наносят ракетно-бомбовые удары по приграничным регионам Сумщины, терроризируя гражданское население и стирая управляемыми авиабомбами целые села. Вопреки версии о причастности к теракту в Москве ИГИЛ, российские летчики все равно обвиняют в нем украинцев и пишут на авиационных бомбах, которыми потом уничтожают украинские села, "за жертв Крокус Сити Холл".

Так же несмотря на то, что двое задержанных по подозрению в совершении теракта приехали из Турции, Россия турок в организации преступления не обвиняет, зато упорно твердит об "окне" на украинской границе.

Но как бы ни пыталась Москва скрыть свои преступления и повесить их на других, международное сообщество реагирует на это со скепсисом.

Запад слезам не верит

Напомним, что 13 октября 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании России террористическим режимом. Это – первая международная институция, которая отреагировала на призыв президента Владимира Зеленского официально назвать действия России в Украине терроризмом.

Поэтому именно через эту призму следует рассматривать заявления, которые ведущие страны мира сделали после теракта в "Крокус Сити Холл".

В США, например, сразу отвергли причастность Украины к содеянному, подчеркнув, что об угрозе подобного теракта Россию предупреждали заблаговременно.

В свою очередь Великобритания Великобритания предостерегла российского президента от использования теракта как повода для активизации войны. Председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Алисия Кернс также отметила,, что никаких признаков связи теракта с Украиной нет.

В то же время в Германии предостерегли от отвода России чрезмерной роли жертвы после нападения в "Крокус Сити Холл". Так, глава комитета иностранных дел Бундестага Михаэль Рот напомнил, что Россия сама действует как террористическое государство: "Мы сочувствуем многим невинным жертвам в Москве. Со всем тем, мы не должны забывать, что Россия сама является террористическим государством, которая в очередной раз терроризировала украинское гражданское население ракетными и беспилотными атаками прошлой ночью. Те, кто сеют террор, пожинают террор".

Спикер по вопросам внешней политики парламентской фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Родерих Кизеветтер не исключает, что теракт под Москвой был операцией под чужим флагом, организованной самой Россией.

На данный момент нельзя исключать, что это была операция под чужим флагом, организованная самой Россией, даже если исламистская подоплека представляется весьма вероятной, особенно учитывая то, что ИГИЛ взяла на себя ответственность,

– сказал он.

По мнению Сергея Кузана, даже имеющееся заявление ИГИЛ не влияет на желание Путина припутать к теракту Украину.

"Он хочет отвлечь внимание от преступлений, совершенных Россией в Украине. Это тот же почерк, что и во время терактов 1999 года. Этой дезинформацией Россия ставит себе двойную цель: заставить Запад сократить военную помощь Украине и снова мобилизовать российское население, поскольку оно чувствует усталость от войны", – комментирует российские намерения для бельгийского издания L'echo глава УЦБС.

Из этих заявлений следует, что Кремль сам имел бы способность бороться с терроризмом, если бы не отправлял собственные войска в Украину и не направлял свои усилия на преследование оппозиции, задержания россиян за антивоенные сообщения в соцсетях, не использовал огромный человеческий и финансовый ресурс для оправдания и ведения войны. И если террор должен быть наказан, то в первую очередь этого наказания заслуживает тот, кто его развязал – Россия.