Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый главарь "ДНР". Отключение аналогового ТВ
В итоговом выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 21:00 – уже через несколько часов после официального объявления о смерти Захарченко в так называемой "ДНР" самопровозгласился новый лидер. Им стал бывший вице-премьер Дмитрий Трапезников. В Украине отключают аналоговое вещание, несмотря на то, что суд это делать запретил. Не на камеру источника в Концерне говорят: выключать сигнал заставили
Также в выпуске:
Украинского политзаключенного Владимира Балуха администрация колонии хочет отправить в карцер.
Суд вынес наказание организатору убийства журналиста Бабченко Борису Герману – 4,5 года тюрьмы.
В храме прощались с сенатором Джоном Маккейном.
Источник: 24 канал
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