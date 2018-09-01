Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый главарь "ДНР". Отключение аналогового ТВ

В итоговом выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 21:00 – уже через несколько часов после официального объявления о смерти Захарченко в так называемой "ДНР" самопровозгласился новый лидер. Им стал бывший вице-премьер Дмитрий Трапезников. В Украине отключают аналоговое вещание, несмотря на то, что суд это делать запретил. Не на камеру источника в Концерне говорят: выключать сигнал заставили

Также в выпуске: Украинского политзаключенного Владимира Балуха администрация колонии хочет отправить в карцер.



Суд вынес наказание организатору убийства журналиста Бабченко Борису Герману – 4,5 года тюрьмы.



В храме прощались с сенатором Джоном Маккейном.