Правоохранители рассказали о 3 пострадавших. Сейчас они находятся в больнице.
Заметьте В Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу на улице: есть пострадавший
По словам руководителя местной полиции Джона Мархефка, на больничных койках оказались:
- 23-летний мужчина;
- 19-летняя девушка;
- 16-летний парень.
Стычка вспыхнула из-за подарков
В полиции сообщили, что стычка вспыхнула из-за подарков. Папа ребенка поспорил с одним из гостей, как их лучше перевозить. Сначала словесная перепалка переросла в драку, затем – подозреваемый открыл огонь.
Будущего папу уже взяла под стражу. Залог назначили в 250 тысяч долларов.
Стрельба в Вашингтоне
- Неизвестные 4 сентября открыли огонь на улице Лонгфелло в столице США.
- Злоумышленники стреляли в толпу.
- Жертвами стали 3 человека. Кроме того, известно о 3 пострадавших.
- По данным правоохранителей, злоумышленники могли скрыться на авто Honda Accord.
- За помощь в поимке подозреваемых объявили вознаграждение. Говорится о 75 тысячах долларов.