Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал. Ожидалось, что без алкоголя в этой истории не обошлось.

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Застолье закончилось расчленением

После возвращения из Украины в Якутск, оккупант познакомился с компанией мужчин. Вместе с ними он распивал водку, пока не возникла стычка. Причины конфликта неизвестны, однако результат для захватчика трагичен.

Товарищи по бутылке убили оккупанта, расчленили его тело и, разложив по пакетам, выбросили его в мусорку. По данным российских СМИ, убийц уже задержали.

Большинство оккупантов умирают в Украине

Убитому оккупанту сначала повезло больше, чем значительной части воюющих в Украине россиян, ведь некоторые не могут дождаться демобилизации, а многие оккупанты просто погибают. По состоянию на 22 октября украинские защитники и защитницы ликвидировали около 67 070 захватчиков. Цифра приблизительна, ведь подсчет усложнен активными боевыми действиями на разных направлениях фронта.

Для того чтобы компенсировать колоссальные потери, ведь помимо огромного количества погибших, есть еще и раненые, диктатор Путин решил объявить "частичную" мобилизацию в России. Стоит отметить, что за несколько дней до этого спикер Кремля Дмитрий Песков убеждал, что мобилизации не будет.

Объявляя мобилизацию, Путин заявил, что будут призывать только тех, кто имеет военный опыт, а все, кого мобилизуют, пройдут соответствующие учения. Однако, как ни странно, слова диктатора с реальностью снова не поладили. В первые же дни после объявления мобилизации ВСУ взяли в плен первого мобилизованного. Кроме того, повестки в России фактически раздают всем подряд, в том числе и не очень подходящим к службе.

Стоит отметить, что в день объявления мобилизации глава российского минобороны Сергей Шойгу заявил о призыве якобы 300 тысяч человек, но российские СМИ, называющие себя оппозиционными, утверждают, что в указе Путина говорится о 1 миллионе человек. Полного текста указа диктатора в публичном доступе нет.

Спустя более 3 недель после начала мобилизации, Путин заявил, что уже призвали 222 тысячи человек, поэтому в ближайшее время якобы можно свернуть мобилизацию. Это же подтвердил и тот же Дмитрий Песков, который уже через несколько дней заявил, что мобилизацию не будут сворачивать и соответствующего указа Путина нет. Поэтому Кремль снова продолжает обманывать россиян, живя в какой-то параллельной реальности. В то же время мобилизованные обречены на гибель.

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