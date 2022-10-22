Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал. Очікувано, що без алкоголю в цій історії не обійшлося.

Цікаво Сховався від "могилізації": росіянин уже місяць живе у лісі

Застілля закінчилося розчленуванням

Після повернення з України до Якутська, окупант познайомився з компанією чоловіків. Разом із ними він розпивав горілку, аж поки не виникла сутичка. Причини конфлікту невідомі, однак результат для загарбника трагічний.

Товариші по пляшці вбили окупанта, розчленували його тіло, та розклавши по пакетах, викинули його у смітник. За даними російських ЗМІ, вбивць уже затримали.

Більшість окупантів помирають в Україні

Вбитому окупанту спершу пощастило більше, ніж значній частині росіян, які воюють в Україні, адже дехто не може дочекатися демобілізації, а багато окупантів просто гине. Зокрема станом на 22 жовтня українські захисники та захисниці ліквідували близько 67 070 загарбників. Цифра є приблизною, адже підрахунок ускладнений активними бойовими діями на різних напрямках фронту.

Для того, аби компенсувати колосальні втрати, адже крім величезною кількості загиблих, є ще й поранені, диктатор Путін вирішив оголосили "часткову" мобілізацію в Росії. Варто зазначити, що за кілька днів до цього речник Кремля Дмітрій Пєсков переконував, що мобілізації не буде.

Оголошуючи мобілізацію, Путін заявив, що призиватимуть нібито лише тих, хто має військовий досвід, а всі, кого мобілізують, пройдуть відповідні навчання. Однак, як не дивно, слова диктатора з реальністю знову не поладнали. У перші ж дні після оголошення мобілізації, ЗСУ взяли в полон першого мобілізованого. Крім того, повістки в Росії фактично роздають усім підряд, зокрема і не дуже придатним до служби.

Варто зазначити, що в день оголошення мобілізації глава російського міноборони Сєргєй Шойгу заявив про призов нібито 300 тисяч осіб, але російські ЗМІ, які називають себе опозиційними, стверджують, що в указі Путіна йдеться про 1 мільйон осіб. Повного тексту указу диктатора у публічному доступі немає.

Через понад 3 тижні після початку мобілізації, Путін заявив, що вже призвали 222 тисячі осіб, тому найближчим часом нібито можна згорнути мобілізацію. Це ж підтвердив і той самий Дмітрій Пєсков, який вже за кілька днів заявив, що мобілізацію не згортатимуть і відповідного указу Путіна немає. То ж Кремль знову продовжує обдурювати росіян, живучи в якійсь паралельній реальності. Водночас мобілізовані приречені на загибель.

Варто переглянути – окупанти покинули Чкалове та Чарівне на Херсонщині: дивіться відео