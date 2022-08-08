Доставлять зерно из Австралии очень дорого

Об этом 24 каналу рассказал президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. По его словам, там получили около 30 – 32 миллионов тонн зерна, при этом количество населения страны – вдвое меньше, чем в Украине. Так что Австралия действительно крупный экспортер, однако доставлять зерно оттуда очень дорого.

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Если доставлять зерно, например, из Украины в Африку – это будет стоить около 35 – 40 долларов (за тонну – 24 канал), если из Австралии – вдвое, втрое дороже,

– объяснил Горбачев.

Следовательно, перед африканскими странами встанет вопрос – смогут ли они покупать пшеницу и кукурузу за такие деньги? По словам эксперта, если развитые страны Запада смогут еще выдержать продовольственную инфляцию, которая уже сейчас достигает 8 – 10%, то небогатым странам Африки это не удастся.

Президент УЗА считает, что там могут просто отказаться от покупки зерна, потому что на это не будет денег. Поэтому выходцы из этих стран могут мигрировать, что вызовет еще один, миграционный и социальный кризис, ведь 40 – 50 миллионов людей, которые приедут жить в ЕС – это слишком большое давление.

"Поэтому я уверен, что международное общество мотивировано найти пути экспорта из Украины с нормальными ценами, а не только альтернативные пути", – сказал Горбачев.

Проблема не в дефиците

Он подчеркнул, что главная проблема в контексте продовольственного кризиса – не отсутствие продуктов, а их цена. Ведь вырастить можно что угодно и где угодно, но смогут ли потребители платить ту цену, которую предлагает рынок? К примеру, более 10 лет назад Саудовская Аравия также выращивала пшеницу, но ее стоимость была в три раза дороже, чем импортной.

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