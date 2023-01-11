Эстетическая медицина никогда не была бесплатной, и пациенты не знают, могут ли они получить такую помощь. Об этом 24 Канала сказала основательница проекта пострадавших от военных действий "Заграва" Владлина Аверина.

Достойно внимания Самое главное – жизнь и тот, кто рядом – хирург из Запорожья, который из-за войны переехал в Киев

Что известно о проекте

Аверина рассказала, что проект начался в мае с одной пациентки. "Так вышло, что о нас начали писать, к нам начали обращаться другие пациенты", – отметила она. Первой участницей проекта стала девушка из Чернигова из клиники "Шевчик".

Впоследствии благотворители стали искать другие клиники, готовые помогать. Все работает на добровольной основе. В настоящее время с проектом сотрудничает 21 клиника из 11 городов Украины. Пациент может зайти на сайт проекта и посмотреть какие представлены клиники и в каких городах они расположены. Кроме того, на инстаграм-странице zagrava.info можно ознакомиться с результатами, которых уже удалось достичь.

Наша цель – стереть эти следы войны с лица и души. Когда человек смотрит в зеркало и все время видит то, что было – это ужасно и психологически очень тяжело. Поэтому у всех врачей единственная мотивация – помочь,

– подчеркнула Владлина Аверина.

Важно, что организация оказывает помощь и военнослужащим, и гражданским. По словам Авериной, обращаются люди с рубцами, осколочными поражениями, травматической татуировкой, когда металл или пластик заходит под кожу и дает темный цвет, ожогами и контрактурами.

Стереть следы войны – программа бесплатной помощи пострадавшим украинцам: смотрите видео

"Это внешняя реабилитация. У нас постхозпитальный этап. Швы, которые накладывают для того, чтобы остановить кровотечение, могут уродовать лицо, волосистую часть головы, конечности. Мы беремся за такие поражения как дерматологи. С нами сотрудничают гинекологи, урологи, травматологи, офтальмологи, лор-врачи, челюстно-лицевые хирурги, пластически-реконструктивные хирурги", – отмечает Аверина.

Кроме того, помогают компании, которые бесплатно предоставляют для врачей и клиник свою продукцию.

Как отметила основательница проекта, сейчас еще 7 клиник находятся на рассмотрении. "Тем, кто хочет к нам присоединиться, мы предоставляем анкету, смотрим, какие услуги предоставляются. Если мы видим, что все соответствует нашей миссии, мы ставим клинику на сайт", – отметила автор проекта.

Следовательно, инициатива будет масштабироваться, чтобы как можно больше украинцев смогли избавиться от шрамов, которые являются жуткими воспоминаниями о войне.