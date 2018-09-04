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Какие действия предпримет Россия на Донбассе после убийства Захарченко

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Россия усиливает боеспособность своих подразделений на Донбассе после убийства Захарченко
Россия усиливает боеспособность своих подразделений на Донбассе после убийства Захарченко / Фото из открытых источников

После гибели главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко в Донецке, Россия значительно усиливает боеспособность своих передовых подразделений на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные разведки, передает пресс-служба ведомства.

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Командование российских оккупационных войск под видом обеспечения боевой готовности соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ в связи с убийством главаря террористической группировки А. Захарченко, существенно усилило боеспособность передовых подразделений. В частности, минометные и артиллерийские батареи противника скрыто, в ночное время суток, заняли ранее оборудованные боевые позиции и провели тренировку по управлению огнем дежурных расчетов. Кроме того, вдоль линии разграничения оккупантами осуществлено дополнительное минирование участков местности и заняты позиции вновь прибывшими снайперскими подразделениями,
– отметил Гуцуляк.

Он отметил, что так называемые военные передовых подразделений оккупантов проявляют недовольство действиями своего командования. Они опасаются роста числа потерь в результате подрыва на установленных ими же дополнительных минных полях в авральном порядке, и провоцирование контрснайперских мер, на рост интенсивности обстрелов позиций ВСУ прибывшими снайперами из числа оккупационных войск.

Также, представитель Минобороны подчеркнул, что российское командование интенсивно навязывает личному составу передовых подразделений информацию о якобы подготовке Объединенных сил к активизации боевых действий.

"Среди так называемых военнослужащих противника с целью предотвращения снижения уровня морально-психологического состояния и недопущения массового самовольного оставления частей, усиленно проводятся воспитательные мероприятия с привлечением офицеров Главного военно-политического управления МО РФ, которое было создано 30 июля 2018 года", – добавил Гуцуляк.

Напомним, 2 сентября в Донецке состоялось прощание с главарем пророссийских боевиков Александром Захарченко в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. Его хоронили в закрытом гробу, а на церемонию приехали чиновники из оккупированного Крыма, России и сами дончане.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Война на Донбассе Убийство Захарченко Оружие Міністерство оборони України
Источник: 24 Канал
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