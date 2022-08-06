Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала подобные комментарии во время активной фазы войны "11-м пунктом в списке грехов". Ранее подобные публичные информационные действия также остро осудил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Как комментарии "военных экспертов" помогают врагу

Анна Маляр привела пример, как уважаемый украинский журналист и не менее почтенный бывший высокопоставленный военный говорят в эфире о том, каким образом нужно обманывать врага информационно. При этом они приводят конкретные примеры настоящих заявлений.

К примеру, если представлена информация, что планируется удар ВСУ по какому-либо объекту (и называют реальный объект), то их экспертное мнение следует ожидать удара где-то на другом объекте. И эта информация, по их мнению, направлена на то, чтобы враг сосредоточил свои силы на ложном объекте,

– заметила Маляр.

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Кроме того, собеседники демонстрируют свою "прекрасную осведомленность" в том, что информация о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины на определенном направлении (называя это направление), по их мнению, является информационной стратегией. И вместе с тем пытаются обсудить, насколько такая стратегия оправдана.

Это пример прямого вреда работе Вооруженных Сил Украины. Также это подрывает доверие к заявлениям военно-политического руководства страны. Подрыв такого доверия во время войны ослабляет процесс консолидации общества ради победы. Кто сейчас от этого выиграл? Враг,

– подытожила заместитель главы Минобороны.

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