Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала подібні коментарі під час активної фази війни "11-м пунктом у списку гріхів". Раніше такі публічні інформаційні дії також гостро засудив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Як коментарі "військових експертів" допомагають ворогу

Ганна Маляр навела приклад, як поважний український журналіст та не менш поважний колишній високопоставлений військовий розмовляють в етері про те, яким чином потрібно обманювати ворога інформаційно. При цьому вони наводять конкретні приклади реальних заяв.

Приміром, якщо подана інформація, що планується удар ЗСУ по якомусь об'єкту (і називають реальний об'єкт), то на їхню експертну думку варто очікувати удар десь на іншому об'єкті. І ця інформація, на їхню думку, спрямована на те, аби ворог зосередив свої сили на хибному об'єкті,

– зауважила Маляр.

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Крім того, співрозмовники демонструють свою "чудову обізнаність" у тому, що інформація про контрнаступ Збройних Сил України на певному напрямку (називаючи цей напрямок), на їхню думку, є інформаційною стратегією. І разом з тим намагаються обговорити, наскільки така стратегія є виправданою.

Це приклад прямої шкоди роботі Збройних Сил України. Також це підриває довіру до заяв військово-політичного керівництва країни. Підрив такої довіри під час війни ослаблює процес консолідації суспільства заради перемоги. Хто зараз від цього виграв? Ворог,

– підсумувала заступниця очільника Міноборони.

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