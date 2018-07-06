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Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина

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Тимошенко не хочет злить Путина
Тимошенко не хочет злить Путина / Фото с открытых источников

Если вы несете чушь, делайте это бережно, чтобы не расплескать. Чушь хороша, когда она полная. Конечно, не все политики овладели этим искусством в полной мере. Но вчерашнее заявление Юлии Тимошенко о тайных переговорах соратников Порошенко с вожаками так называемых ДНР и ЛНР это мастерство нести чушь уровень "Бог".

Для тех счастливых людей, кто не слышал и пропустил эту замечательную новость передам суть очень коротко. Тимошенко в эфире, а потом и в печатном виде объявила, что соратники Порошенко ведут тайные переговоры с вожаками "ДНР" и "ЛНР" о начале большой войны, которая должна стать для врага тактически успешной и ознаменоваться захватам новых территорий Украины. Бонус для Порошенко – он сможет в условиях большой войны ввести военное положение и отменить выборы совсем. Юлия Владимировна с надрывом потребовала от Петра Алексеевича остановиться. Вот кратко суть.

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Почему я сразу считаю это заявление ненаучной фантастикой? Да просто потому, что любой вменяемый человек в Украине прекрасно понимает, что вести переговоры с вожаками ДНР и ЛНР можно исключительно о международных поставках непризнанной республике ящика водки и чего-нибудь пожрать. Вопрос большого наступления или отступления, вопрос освобождения украинских заложников, позиций на переговорах имеет смысл обсуждать и обсуждается исключительно с Путиным или его представителями. Потому что кукловод в Кремле, а марионетки на местах принципиальных вопросов не решают от слова "совсем". И потому вести с ними переговоры не имеет ни малейшего смысла. Для кого-то новость?

В случае активизации боевых действий кто получит санкции и прочие неприятности от ЕС и США? Правильно, Россия. При захвате еще кусочка украинской территории Запад усилит санкции против РФ вообще и хозяина Кремля в частности? Естественно. И что будет в этом случае с вожаками "ДНР" и "ЛНР", устроившими такую самодеятельность без приказа все понимают? Так что чушь на постном масле заявления обо всех этих переговорах.

С другой стороны, полезное заявление сделала Юлия Владимировна. Во-первых, мы в тех же социальных сетях сможем теперь легко провести перепись идиотов, которые в него поверили. Во-вторых, умный человек из любых слов политика сделает полезный вывод, даже если политик говорит неправду. Тут вывод очень интересный. Ни разу вокруг этого сенсационного заявления о войне на востоке Украины не прозвучала фамилия главного виновника. С кем, собственно, можно вести переговоры. Слово "Путин" или "вооруженная агрессия РФ против Украины" не прозвучали! Выводы делайте сами. В концепции Тимошенко Украина воюет и ведет переговоры с мифическими "ДНР" и "ЛНР", ага. Осталось про гражданскую войну добавить для красоты. Новый курс, ага.

Кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина, это очевидно. И слухи о переговорном процессе, который ведет вовсе не Порошенко и совсем не с марионетками могут оказаться не просто слухами. Вот только проблема в том, что Путин не воспринимает украинскую независимость совершенно. Ему нужен либо федеральный округ, либо УССР. На всякий случай без Крыма и с федерализацией для ослабления. А для этого нужен лояльный президент и Верховная Рада. И все разговоры о "партии мира" и переговорах с Путиным – вранье и попытка сдать Украину. Потому что война заканчивается победой или поражением. Других вариантов нет. Все соглашения о мире просто маскируют реальное положение дел на финише. Либо РФ сломает любимый зуб и оставит нас в покое совсем, либо захватит под тем или иным красивым "мирным" названием.

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С другой стороны, заявление может быть не таким уж и бредом. И если после окончания футбольного чемпионата в РФ Кремль пойдет на резкую эскалацию боевых действий и наступление, то виноват (по версии Тимошенко и пророссийских СМИ) будет не Путин, а Порошенко. Украина сама просит на себя нападать – все слышали. Ну а если ничего не произойдет, Тимошенко может сказать, что это она напугала Порошенко и он был вынужден свернуть свой коварный план. Как бы ни развивались события – Юлии Владимировне все в плюс. Ну, ее технологи так считают.

Автор: Кирилл Сазонов. Источник: site.ua

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Петр Порошенко Война на Донбассе Украина – Россия Юлия Тимошенко
Источник: 24 Канал
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