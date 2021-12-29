Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В течение суток 28 декабря в Украине подтвердили 5 454 новых случаев заболевания коронавирусом. В больницы госпитализировали 1153 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. Вместе с тем выздоровели 12 352 человека.

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К сожалению, от осложнений болезни умерли 307 больных. Это вдвое больше, чем днем ​​ранее, когда зафиксировали 134 летальных исхода.

Также за прошедшие сутки в Украине провели 75 995 тестов на коронавирус (тогда как днем ​​ранее – чуть более 30 тысяч).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1 113;

Винницкая область – 161;

Волынская область – 144;

Днепропетровская область – 184;

Донецкая область – 443;

Житомирская область – 64;

Закарпатская область – 206;

Запорожская область – 215;

Ивано-Франковская область – 68;

Киевская область – 275;

Кировоградская область – 40;

Луганская область – 107;

Львовская область – 160;

Николаевская область – 80;

Одесская область – 642;

Полтавская область – 358;

Ровненская область – 125;

Сумская область – 112;

Тернопольская область – 60;

Харьковская область – 173;

Херсонская область – 18;

Хмельницкая область – 181;

Черкасская область – 387;

Черновицкая область – 63;

Черниговская область – 75.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Важно! С начала пандемии в Украине подтвердили 3 654 690 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 28 декабря выздоровели – 3 449 880 человек. Умерли от болезни 95 412 человек.



Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 каналу

Темпы вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине начался 24 февраля 2021 года. С начала кампании всего удалось провести 28 186 652 прививок.

Прививки проводили 855 мобильных бригад по иммунизации, 3 333 пункта прививки и 441 центр вакцинации населения.

В частности, за сутки 28 декабря в Украине еще 131 129 человек вакцинировали от COVID-19.

Первую дозу получили 34 463 человека, вторую дозу – 94 974 человека. Дополнительную дозу получили 402 украинца, бустерную – 1290.

С начала вакцинальной кампании привили 14 639 498 человек, из них:

получили первую дозу – 14 639 496 человек;

получили две дозы – 13 542 266 человек;

дополнительную дозу – 2 610 человек;

бустерную – 2 280 человек.

В общей сложности провели 28 186 652 COVID-прививок.

В Минздраве в очередной раз подчеркнули, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от тяжелого течения и смерти от коронавируса.

Обратите внимание! Европейские страны за год вакцинировали от коронавируса более 78% взрослого населения. В то время как в Украине всего около 43% населения.



Эффективность вакцин от коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 каналу

В Украине до конца года вакцинируют 50% населения, – Шмигаль

Источник: 24 канал

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что вакцинация от COVD-19 была одной из главных задач в этом году. Следовательно, прививкой охватят более 50% взрослого населения.

С начала года на Украину было поставлено более 40 миллионов доз. Кроме того, Украина снабжена вакцинами и на следующий год.

В целом, по словам Дениса Шмыгаля, в этом году правительство потратило более 35 миллиардов гривен на финансирование противодействия COVID-19.

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В Украине две области до сих пор остаются "красными"

Источник: Минздрав

Волынская и Запорожская области до сих пор имеют высокий уровень эпидемопасности из-за значительного числа случаев заболевания коронавирусом. И это несмотря на то, что 28 декабря было принято решение вывести их из красной зоны карантина.

В то же время, согласно данным Минздрава, в Донецкой и Черниговской областях 28 декабря превышен коэффициент выявленных позитивных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более чем на 20%. Теперь эти области "оранжевые".

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и сигнализирует о приближении региона к "красной" зоне. Он определяется автоматически.

Но на оранжевом уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

Обратите внимание! Волынская и Запорожская области перейдут из красной в желтую зону с 00.00 30 декабря.



Коронавирус в Украине / скриншот Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 28 декабря

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 29 декабря в мире выявили более 282 миллионов больных коронавирусом и более 5,4 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 53 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Германия, Россия и Испания.

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Время изоляции для COVID-больных в США сократят

Источник: CDC

Представители здравоохранения США снизили ограничения на изоляцию американцев, заразившихся коронавирусом. А также сократили время, необходимое для карантина близким контактам.

Теперь время пребывания на изоляции в США для больных коронавирусом и для контактирующих с ними сократили до 5 дней. Хотя раньше этот срок составлял 10 дней. Однако есть условие – у пациентов с COVID-19 должны отсутствовать симптомы.

CDC отмечает, что "это изменение оправдано наукой". Так, согласно исследованиям, большинство инфекций фикисируются за 2 дня до и через 3 дня после появления симптомов коронавируса.

Россия утверждает, что их "Спутник V" якобы нейтрализует "Омикрон"

Источник: BELTA

Российский президент Владимир Путин рассказал, что их вакцина "Спутник V" может справиться со штаммом "Омикрон" и нейтрализовать его.

Напомним! Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не дали разрешение на использование "Спутника V". Все потому, что российская сторона так и не показала конечных данных по эффективности и безопасности вакцины.

Сотни людей в Австралии получают неправильные результаты COVID-теста

Источник: АВС News

Австралийская лаборатория SydPath направила сотням пациентов неправильные результаты тестов из-за "ошибки обработки данных". По крайней мере, так заявили в самой лаборатории.

В заведении сообщили, что в целом неправильные результаты получили 995 человек. Сначала лаборатория сообщила австралийцам, что результаты тестов всех 995 человек были отрицательными. Хотя на самом деле 486 человек получили положительный результат на коронавирус.

Сейчас лаборатория создала группу экстренного реагирования, чтобы исправить проблему как можно скорее.