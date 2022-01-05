Вакцины утилизируют в первом квартале года

Сейчас просроченные вакцины находятся на региональных складах на карантине.

Внимание Pfizer после CoronaVac: в Украине начали действовать новые схемы вакцинации против COVID-19

Партию Pfizer признали непригодной

В Министерстве здравоохранения также сообщили, что в июле 2021 года ведомство провело служебное расследование касательно партии вакцины (Comirnaty/Pfizer), которую в связи с нарушением "холодовой цепи" при транспортировке вакцины признали непригодной для использования.

По состоянию на конец декабря она перемещена на карантин в государственное предприятие "Укрмедпостач". Сейчас партию не утилизировали, поскольку продолжаются следственные действия.

Справка от Минздрава: по стандарту ВОЗ и ЮНИСЕФ, прогнозируемый индикативный показатель потерь для жидких вакцин составляет до 25%.

Обратите внимание! В Украине разрешили совмещать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer).

Все имеющиеся вакцины в Украине эффективны и безопасны

Отныне возможны такие схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19:

первая доза CoronaVac/Sinovac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;

первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca;

интервал между вводами для всех схем – 28 дней;

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

В то же время бустерную дозу получить в Украине могут не все. Вчера, 4 января перечень групп, которым рекомендовали три дозы вакцин расширили – теперь дополнительную дозу могут получить люди в возрасте от 60 лет. Предварительно бустер одобрили для медиков и работников интернатов.

Почти от начала вакцинальной кампании три дозы также рекомендовали людям с ослабленным иммунитетом, для которых стандартный курс прививок в две дозы не способен сформировать достаточный иммунный ответ.

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