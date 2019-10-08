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      Мэр будет "свадебным генералом", – эксперт о выборах в Киеве

      18 Читати новину українською
      Тарас Семенюк
      Тарас Семенюк / 24 канал

      Выборы в Киеве хотели провести под трендом горячего рейтинга Зеленского. Ранее в "Слуге народа" ставили на 8 декабря, эту дату обсуждали довольно эмоционально. И в конце концов поняли, что социология сейчас не дает достаточно голосов кандидатам от действующего президента.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк.

      Интересно! Кличко против всех: кто претендует на кресло мэра Киева?

      По его словам, от президента Зеленского есть несколько кандидатов в мэры Киева. Но пока среди них еще нет яркого лидера.

      Это будет уникальная кампания. В ней будет снова много эмоций и эпатажа. Мы будем видеть карнавал кандидатов, много цвета. Это будет батл видеороликов, батл креатива в соцсетях. Батл вообще на улицах Киева, думаю,
      – считает эксперт.

      Он подчеркнул, что во время этой кампании все будут работать на то, чтобы победить Кличко. Потому что пока он является топовым кандидатом. Хотя и по нему есть вопросы, особенно по Шулявском мосту.

      "Вопрос стихийной застройки в Киеве тоже не решен. Очевидно, все эти истории будут поднимать, чтобы снизить его рейтинг", – добавил Семенюк.

      Когда могут состояться выборы мэра столицы и Киевсовета
      Отметим, что 4 сентября правительство приняло решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской горгосадминистрации. 3 октября Верховная Рада проголосовала в первом чтении закон "О столице Украины – город-герой Киев". Этим законом предусматривается, в частности, разделение должностей мэра Киева и председателя КГГА, восстановление райсоветов и создания Киевского магистрата.

      Изменения законодательства, особенно в части перераспределения полномочий органов местного самоуправления, дают основания для объявления досрочных выборов. Фракция "Слуга народа" сначала озвучивала дату – 8 декабря 2019 года. Сейчас, как отметил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, выборы Киевсовета и мэра столицы состоятся вместе с местными выборами по всей Украине весной 2020 года. Учитывая то, что закон о столице принят только в первом чтении.

      Семенюк убежден, что выборы состоятся все же весной 2020 года. Однако стоит помнить, что у мэра забрали ключевые полномочия администрирования. Теперь их будет выполнять  уже новоназначенный глава Кабмина.

      Тогда мэр будет таким свадебным генералом, который будет торговать лицом. Который не будет выполнять серьезной работы, а будет в определенной степени церемониальным ведущим,
      – предположил он.

      "Очевидно, мэру будет важно найти понимание с главой администрации. Если это удастся, столица будет продвигаться. Если между ними будет конфронтация, очевидно, что жители Киева от этого не выиграют", – подытожил эксперт.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Киева Новости политики Новости Украины Местные выборы 2020 КГГА Виталий Кличко
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