18:11
30 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: РФ опускается на дно. В чем сила россиян
      Вєсті Кремля
      23:36, 29 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      На Закарпатье выявили тайник героина на 10 миллионов евро: фото и видео

      70 Читати новину українською
      Наркокурьера задержали
      Наркокурьера задержали / СБУ

      Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с правоохранителями Румынии и Германии провели масштабную спецоперацию по перекрытию международного канала контрабанды героина через Украину в страны Евросоюза. Одного из дилеров со 120 килограммами наркотиков задержали на Закарпатье.

      Накануне СБУ узнала, что член наркогруппировки должен был перевезти крупную партию героина из обустроенных в пограничной зоне "транзитных баз" в Европу.

      Читайте также: За гранью реальности: что чувствует человек под действием марихуаны

      Оперативникам удалось задержать дельца как раз перед отъездом в ЕС. На так называемой базе нашли и изъяли 120 килограммов героина. Предполагают, что, по ценам "черного рынка", за такую партию наркотиков хотели выручить 10 миллионов евро.


      На транзитной базе изъяли 120 килограммов кокаина

      "Эта спецоперация стала очередным этапом обезвреживания транснационального наркотрафика, организованного уроженцами одной из стран Юго-Западной Азии", – отметили в СБУ.


      Спецоперацию провели правоохранители Украины, Румынии и Германии

      На Закарпатье разоблачили тайник героина на 10 миллионов евро: смотрите видео

       

      blog_ava
      Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине
      сегодня
      134870
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Закарпатья Европа Наркотики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      сегодня , 18:00 Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      Тетяна Мартинюк 29
      Декомунізація в Україні: як це відбувається в інших європейських країнах
      сегодня , 17:30 Декомунізація в Україні: як це відбувається в інших європейських країнах
      Віталій Дейнега 30
      Почему мы живем в лучшем мире и не должны жаловаться
      сегодня , 17:00 Почему мы живем в лучшем мире и не должны жаловаться
      Павло Казарін 106
      Київ потребує стратегічного мислення – інакше історичну славу не повернути
      сегодня , 16:00 Київ потребує стратегічного мислення – інакше історичну славу не повернути
      Катерина Одарченко 316
      Сколько зарабатывает глава налоговой: неожиданные цифры
      сегодня , 15:30 Сколько зарабатывает глава налоговой: неожиданные цифры
      Сергій Фурса 208
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук