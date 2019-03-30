На Закарпатье выявили тайник героина на 10 миллионов евро: фото и видео

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с правоохранителями Румынии и Германии провели масштабную спецоперацию по перекрытию международного канала контрабанды героина через Украину в страны Евросоюза. Одного из дилеров со 120 килограммами наркотиков задержали на Закарпатье.

Накануне СБУ узнала, что член наркогруппировки должен был перевезти крупную партию героина из обустроенных в пограничной зоне "транзитных баз" в Европу.

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Оперативникам удалось задержать дельца как раз перед отъездом в ЕС. На так называемой базе нашли и изъяли 120 килограммов героина. Предполагают, что, по ценам "черного рынка", за такую партию наркотиков хотели выручить 10 миллионов евро.



На транзитной базе изъяли 120 килограммов кокаина

"Эта спецоперация стала очередным этапом обезвреживания транснационального наркотрафика, организованного уроженцами одной из стран Юго-Западной Азии", – отметили в СБУ.



Спецоперацию провели правоохранители Украины, Румынии и Германии

На Закарпатье разоблачили тайник героина на 10 миллионов евро: смотрите видео