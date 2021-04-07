У российского оппозиционера Алексея Навального в следственном изоляторе постепенно ухудшается состояние здоровья. В частности, медики Покровской больницы во время МРТ обнаружили у него 2 грыжи.

Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова рассказала, что Навальный продолжает чувствовать боль в спине и ноге. По ее словам, он также теряет чувствительность рук.

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Детали о состоянии здоровья Навального

Михайлова заявила, что у оппозиционера резко меняется температура тела. В частности, она колеблется от 37 до 39 градусов. Кроме этого, у Навального кашель.

Конечно, Навальный истощен, потому что продолжает голодовку, пьет только воду. При этом он держится и пытается как-то подбадривать нас,

– рассказала адвокат.

Как она отметила, фельдшер в колонии настаивает на том, что оппозиционер должен принимать определенные лекарства, которые уже в течение длительного времени не используют в медицине. Однако Навальный отказывается это делать.

Обратите внимание! Алексей Навальный объявил голодовку в колонии, где он сейчас находится. Оппозиционер требует, чтобы к нему допустили врача.

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Адвокат Навального также добавила, что в колонии продолжают настаивать на эффективности лечении оппозиционера диклофенаком.

Арест Навального: коротко