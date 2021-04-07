Начали неметь руки и обнаружили 2 грыжи: состояние здоровья Навального ухудшается
У российского оппозиционера Алексея Навального в следственном изоляторе постепенно ухудшается состояние здоровья. В частности, медики Покровской больницы во время МРТ обнаружили у него 2 грыжи.
Источник:"Дождь"
Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова рассказала, что Навальный продолжает чувствовать боль в спине и ноге. По ее словам, он также теряет чувствительность рук.
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Детали о состоянии здоровья Навального
Михайлова заявила, что у оппозиционера резко меняется температура тела. В частности, она колеблется от 37 до 39 градусов. Кроме этого, у Навального кашель.
Конечно, Навальный истощен, потому что продолжает голодовку, пьет только воду. При этом он держится и пытается как-то подбадривать нас,
– рассказала адвокат.
Как она отметила, фельдшер в колонии настаивает на том, что оппозиционер должен принимать определенные лекарства, которые уже в течение длительного времени не используют в медицине. Однако Навальный отказывается это делать.
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Адвокат Навального также добавила, что в колонии продолжают настаивать на эффективности лечении оппозиционера диклофенаком.
Арест Навального: коротко
- Алексея Навального в августе 2020 года отравили "Новичком". Оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву.
- Уже в январе 2021 года Навальный вернулся из Германии в Москву, где лечился и проходил реабилитацию после отравления. Однако в аэропорту оппозиционера задержали.
- Российский суд 2 февраля вынес обвинительный приговор Навальному из-за дела "Ив-Роше". Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы.
- В следственном изоляторе у Навального ухудшилось состояние здоровья.
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