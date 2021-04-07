У російського опозиціонера Олексія Навального в слідчому ізоляторі поступово погіршується стан здоров'я. Зокрема, медики Покровської лікарні під час МРТ виявили у нього 2 грижі.

Адвокатка опозиціонера Ольга Михайлова розповіла, що Навальний продовжує відчувати біль у спині та нозі. За її словами, він також втрачає чутливість рук.

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Деталі про стан здоров'я Навального

Михайлова заявила, що в опозиціонера різко змінюється температура тіла. Зокрема, вона коливається від 37 до 39 градусів. Крім цього, в Навального є кашель.

Звичайно, Навальний виснажений, бо продовжує голодування, п'є тільки воду. При цьому він тримається і намагається якось підбадьорювати нас,

– розповіла адвокатка.

Як вона зазначила, фельдшер в колонії наполягає на тому, що опозиціонер повинен приймати певні ліки, які вже протягом тривалого часу не використовують в медицині. Однак Навальний відмовляється це робити.

Зверніть увагу! Олексій Навальний оголосив голодування у колонії, де він наразі перебуває. Опозиціонер вимагає, аби до нього допустили лікаря.

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Адвокатка Навального також додала, що у колонії продовжують наполягати на ефективності лікуванні опозиціонера диклофенаком.

Арешт Навального: коротко