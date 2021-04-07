Почали німіти руки та виявили 2 грижі: стан здоров'я Навального погіршується
У російського опозиціонера Олексія Навального в слідчому ізоляторі поступово погіршується стан здоров'я. Зокрема, медики Покровської лікарні під час МРТ виявили у нього 2 грижі.
Джерело:"Дождь"
Адвокатка опозиціонера Ольга Михайлова розповіла, що Навальний продовжує відчувати біль у спині та нозі. За її словами, він також втрачає чутливість рук.
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Деталі про стан здоров'я Навального
Михайлова заявила, що в опозиціонера різко змінюється температура тіла. Зокрема, вона коливається від 37 до 39 градусів. Крім цього, в Навального є кашель.
Звичайно, Навальний виснажений, бо продовжує голодування, п'є тільки воду. При цьому він тримається і намагається якось підбадьорювати нас,
– розповіла адвокатка.
Як вона зазначила, фельдшер в колонії наполягає на тому, що опозиціонер повинен приймати певні ліки, які вже протягом тривалого часу не використовують в медицині. Однак Навальний відмовляється це робити.
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Адвокатка Навального також додала, що у колонії продовжують наполягати на ефективності лікуванні опозиціонера диклофенаком.
Арешт Навального: коротко
- Олексія Навального у серпні 2020 року отруїли "Новачком". Опозиціонеру стало погано під час перельоту з Томська до Москви.
- Вже у січні 2021 року Навальний повернувся з Німеччини у Москву, де лікувався та проходив реабілітацію після отруєння. Однак в аеропорту опозиціонера затримали.
- Російський суд 2 лютого виніс обвинувальний вирок Навальному через справу "Ів-Роше". Його засудили до 3,5 років позбавлення волі.
- У слідчому ізоляторі в Навального погіршився стан здоров'я. Медики наголосили, що без належної допомоги життя ув'язненого політика може бути під загрозою.
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