Такое мнение 24 Каналу озвучил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Военный отреагировал на скандал с вечеринками, где издевались над девушками и сказал, что в ВСУ такие не нужны.

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Эти субъекты должны находиться в тюрьме

Подоляк отметил, что у него очень жесткая позиция к этим так сказать ребятам, к этим субъектам. Они должны получить от 3 до 7 лет очень четко и конкретно. После этого получить специальные камеры, где к таким людям есть определенное отношение.

Я не хочу называть некоторые вещи своими именами, но они должны получить то, что посеяли. В полном объеме. Не надо их хайпировать. Не надо из них делать каких-то медиазвезд. Мне кажется, что это самая большая грязь человеческой цивилизации, такие люди,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

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Они должны получить то, что делали с другими

Он продолжил, что такие люди, безусловно, есть и не только в нашей стране. Мы должны относиться к ним максимально жестко. Ничего гуманистического там не было, мол, у них было там и что-то показывали. Есть четкий алгоритм и его следует придерживаться, как относиться к этим субъектам.

"Во-первых, это неприемлемо категорически. Во-вторых, они должны получить максимальное наказание, лучше юридическое. В-третьих, они должны получить в неформальном общении то, что делали с другими в полном объеме, а может и гораздо жестче", – подчеркнул Подоляк.

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