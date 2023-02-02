Таку думку 24 Каналу озвучив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Військовий відреагував на скандал з вечірками де знущалися з дівчат і сказав, що у ЗСУ такі не потрібні.
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Ці суб'єкти мають бути у в'язниці
Подоляк зазначив, що в нього дуже жорстка позиція до цих так би мовити хлопців, до цих суб'єктів. Вони мають отримати від 3 до 7 років дуже чітко й конкретно. Після цього отримати спеціальні камери, де то таких людей є певне ставлення.
Я не хочу називати деякі речі своїми іменами, але вони мають отримати те, що посіяли. У повному обсязі. Не треба на них хайпувати. Не треба з них робити якихось медіа-зірок. Мені здається, що це є найбільший бруд людської цивілізації, такі люди,
– зауважив радник голови Офісу Президента України.
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Вони мають отримати те, що робили з іншими
Він продовжив, що такі люди безумовно є й не лише в нашій країні. Ми маємо ставитись до них максимально жорстко. Нічого гуманістичного там не було, мовляв, вони мали там і щось показували. Є чіткий алгоритм і його слід дотримуватись, як ставитись до цих суб'єктів.
"По-перше, це неприйнятно категорично. По-друге, вони мають отримати максимальне покарання, краще юридичне. По-третє, вони мають отримати в неформальному спілкуванні те, що робили з іншими в повному обсязі, а може й набагато жорсткіше", – наголосив Подоляк.
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